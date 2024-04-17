Fas: Kuraklık nedeniyle tarım alanımızın yüzde 20'sini kaybedeceğiz

Fas, üst üste beş yıldır, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının en önemli ayağını oluşturan tarım sektörünün karşı karşıya olduğu tehlikelerin gölgesinde ciddi bir kuraklık tehdidi yaşıyor.

Fas Tarım Bakanı Muhammed Sadiki, dün (16 Nisan) Meclis'in ikinci kanadı konumundaki Danışmanlar Meclisi'nde soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yaz ve kış mevsimlerinde ekilebilen alanın 2,5 milyon hektara ulaştığını belirten Sadiki, yağışların normal olduğu yıllarda ülkedeki ekilebilen tarım alanının 4 milyon hektara ulaştığına dikkat çekti.

"Kuraklık sebebiyle ekilen 2,5 milyon hektarın yüzde 20'sini kaybedeceğiz." diyen Sadiki, bu yıl geçen yıla göre ekilen tarım alanının yüzde 31 oranında düştüğünü paylaştı.