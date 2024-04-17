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Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 09:42
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2024 09:42
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Fas: Kuraklık nedeniyle tarım alanımızın yüzde 20'sini kaybedeceğiz

Fas Tarım Bakanı Muhammed Sadiki, bu yıl geçen yıla göre ekilen tarım alanının yüzde 31 oranında düştüğünü duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fas: Kuraklık nedeniyle tarım alanımızın yüzde 20'sini kaybedeceğiz
Fotoğraf: Canva

Fas, üst üste beş yıldır, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının en önemli ayağını oluşturan tarım sektörünün karşı karşıya olduğu tehlikelerin gölgesinde ciddi bir kuraklık tehdidi yaşıyor.

Fas Tarım Bakanı Muhammed Sadiki, dün (16 Nisan) Meclis'in ikinci kanadı konumundaki Danışmanlar Meclisi'nde soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yaz ve kış mevsimlerinde ekilebilen alanın 2,5 milyon hektara ulaştığını belirten Sadiki, yağışların normal olduğu yıllarda ülkedeki ekilebilen tarım alanının 4 milyon hektara ulaştığına dikkat çekti.

"Kuraklık sebebiyle ekilen 2,5 milyon hektarın yüzde 20'sini kaybedeceğiz." diyen Sadiki, bu yıl geçen yıla göre ekilen tarım alanının yüzde 31 oranında düştüğünü paylaştı.

Fas’ta kuraklık sorunu

Tarım, Fas ekonomisinde önemli bir sektör.

İklim krizine, yanlış tarım ve su politikalarına bağlı olarak artan kuraklık, ülkedeki mahsul verimini azaltıyor ve çiftçileri zor duruma sokuyor. Ülkede, tarımsal üretimde suya bağımlılık da kuraklığın etkisini artıran faktörlerden.

Fas hükümeti, su kaynaklarının yönetimi için su politikaları ve projeleri üzerinde çalışsa da, su kaynaklarını hâlâ etkin ve sürdürülebilir yönetilmiş değil.

Hükümet, ayrıca su kaynaklarını korumak ve etkin bir şekilde kullanmak için modern tarımsal sulama tekniklerini ve su tasarrufu yöntemlerini teşvik etmeye çalışıyor. (TY)

Fas kuraklık iklim krizi su sorunu
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