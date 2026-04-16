Doruk Madencilik işçileri hakları için beşinci kez Ankara’ya yürüyor

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan işçiler, aylarca ödenmeyen ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatları için 13 Nisan’da Ankara’ya yürümeye başladı.

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde yola çıkan işçiler, yürüyüşün dördüncü gününde Ankara’ya doğru ilerleyişini sürdürdü. Bugün Güdül’e ulaştı.

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da tahliye edilmesi sonrasında işçilerin yürüyüşüne katıldı.

"İşçileri savunmayacaksanız ne işiniz var Meclis'te"

Sendikanın Genel Başkanı Gökay Çakır eylemde yaptığı konuşmada "Biz yer altında ölüm korkusuyla, yer üstünde ekmek kavgası için mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi.

Çakır milletvekillerini eleştirerek "Orada 600 milletvekilinin ne işi var? Bu işçileri savunmayacaksanız, bu çiftçileri savunmayacaksanız, bu emekçileri savunmayacaksanız, yedi kat yerin altına giden madencileri savunmayacaksanız ne işiniz var sizin orada? Gelin buyurun, bu meseleyi bir an önce çözün. Biz de susarız, biz de teşekkür ederiz. Ama bu işçi arkadaşlarımızın da çoluğu çocuğu şu anda evlerinde bekliyorlar. Bu insanlar günde 25 km yol yürüyorlar. Yalın ayak, sizler hiç yürüdünüz mü? Ekmek kavgası, iş kavgası, çocuklarımın geleceği için yürüyen bir tane vekil ya da bakan gördünüz mü? Orada oturmak değil, ahkam kesmek değil. Bu işçinin meselesini bir an önce çözün." diye konuştu.

Yıllardır bizi oyalayanlar, bize dost görünüp arkamızdan oyun kuranlar, "aman yürümeyin çözeceğiz" diyenler bilsin ki haklarımızı almadan bu yoldan dönmeyeceğiz. — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 16, 2026

"Vekiller işçileri görmemek için özel bir çaba içerisinde"

Başaran Aksu da benzer bir şekilde siyasileri eleştirdi. “Vekiller ne yazık ki direnişle güçlü bir dayanışma ilişkisi içerisinde değiller” diyen Aksu “İşçilerle dayanışmaya büyük ihtiyaç var. Beşinci gününde (20 Nisan) Ankara'da olacağız.Beş gündür Ankara'ya yürüyoruz. Direnişimize Meclis’te bulunan 600 vekilden sadece bir vekil geldi. O da Manisa'dan tanıdığımız Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu. Parlamentonun halkın sorunlarıyla, işçilerin sorunlarıyla illiyeti bu kadar. Burnunun dibinde, gözünün önündeki insanların yaşadıkları sıkıntıyı, yaşadıkları boğulmayı görmemek için özel bir çaba içerisindeler. Ama madenci Ankara'ya varacak, kendini dosta da, düşmana da gösterecektir” ifadelerini kullandı.

Direnişimizin beşinci, yürüyüşümüzün dördüncü gününden selamlar!



Yıldızlar SSS Holding'den haklarımızı almak için başlattığımız bu yürüyüşü dört gündür yöre halkının da büyük çabası ve dayanışmasıyla sürdürüyoruz. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 16, 2026

Fakat Yıldızlar SSS Holding… pic.twitter.com/g1EjEiztdu — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 16, 2026

"Evimize ekmek paramızı götüremiyoruz"

Eylemde konuşan bir madenci de şunları kaydetti:

"2016'da kayyum, arkasından TMSF, 2022’de de Yıldızlar SSS Holding'e devredilen şirkette hiçbir sosyal hakkımız yani tazminatlarımız, ihbar sürelerimiz ödenmedi. Bütün haklarımız devredildi. Şirket defalarca ücretsiz izne çıkardı. İşten çıkartılan arkadaşlarımız oldu. Kimimizin 5 maaşı, kimimizin 6, kimimizin 8 maaşı var. Maaşlarımız ödenmiyor. Çalışma koşullarımız rezalet durumda. Eski malzemelerle, dökük malzemelerle çalıştırılmaya çalışıyoruz. Evimize ekmek paramızı götüremiyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz aç. Daha ne zamana kadar devam edeceksiniz böyle? Bu ülkeyi böyle mi yönetiyorsunuz? Bakanlıklara sesleniyorum. Böyle mi yönetiyorsunuz? Böyle mi veriyorsunuz işçinin hakkını?"

Direnişimizin 5. Ankara'ya zafere yürüyüşümüzün 4. günü.



Ekmek kavgasını madenciden dinleyin.



"Maaşlarımız ödenmiyor. Bu bakanlıklara, sesleniyorum. Evimize ekmek paramızı götüremiyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz aç! Böyle mi yönetiyorsunuz? Böyle mi… pic.twitter.com/X4sDY6sHMR — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 16, 2026

Bir başka işçi de “Burası kayyımdaydı. Önce TMSF'ye geçti. Sonra Sebahattin Yıldızlar'a satıldı. Sarı sendikalar önümüze geçtiler. 300 tane arkadaşımızı kışın ortasında kapının önüne koydular. Sen neredesin Nurettin Akçul? Arkamızdaysan gel buraya!" diye seslendi.

Bağımsız Maden-İş ve Doruk Madencilik işçileri, yalnızca geciken maaşların değil, yıllara yayılan hak gasplarının hesabını soruyor. İşçiler ücret alacaklarının ödenmesini, TMSF öncesi ve sonrasında işten çıkarılanların tazminatlarının verilmesini, rızaları dışında dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılmasını, işten atılan sendika üyelerinin işe iadesini, güvenli çalışma koşullarının sağlanmasını ve madenin kamulaştırılmasını istiyor. İşçiler bu nedenle yalnızca SSS Holding’i değil, TMSF’yi ve Enerji Bakanlığı’nı da doğrudan muhatap gösteriyor. Doruk Madencilik işçileri son yıllarda aynı taleplerle defalarca eylem yaptı. İşçiler 2023’te yeraltında açlık grevine başladı, 2025’te de aylarca ödenmeyen ücretler nedeniyle Ankara’da eylem düzenledi. Buna rağmen sorun çözülmedi. 2026’daki bu yürüyüş, işçilerin “oyalamaya” karşı açtığı yeni mücadele hattı oldu.

(HA)