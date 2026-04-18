ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.04.2026 15:00 18 Nisan 2026 15:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.04.2026 17:10 18 Nisan 2026 17:10
Okuma Okuma:  2 dakika

Doruk Madencilik işçileri, Ankara yürüyüşlerinin altıncı gününde

“Ankara’ya yeraltının selamını götürüyoruz. Bizimle yürü, Türkiye.”

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Bağımsız Maden-İş Sendikası

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde, SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan işçiler; ödenmeyen ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatları için 13 Nisan’da Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde yola çıkan işçiler, direnişlerinin yedinci, yürüyüşlerinin altıncı gününde kent merkezine doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

16 Nisan 2026

Ayaş ilçesini geride bırakan işçileri bugün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi, 24. ve 26. Dönem Milletvekili İlhan Cihaner ziyaret etti.

İşçilerin talepleri ne?

Ankara’ya yeraltının selamını götürüyoruz. Bizimle yürü, Türkiye,” diyen işçilerin talepleri şöyle:

  • Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının ödenmesi,
  • TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alan tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi,
  • Halihazırda çalışan işçilere rızası olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,
  • İSİG kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması,
  • Sendika üyesi olup mücadelede öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,
  • Madenin kamulaştırılması, iş güvencesinin teminat altına alınması.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Doruk Madencilik işçi eylemleri bağımsız maden-iş ilhan cihaner Başaran Aksu
Sayfa Başına Git