Doruk Madencilik işçileri, Ankara yürüyüşlerinin altıncı gününde

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde, SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan işçiler; ödenmeyen ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatları için 13 Nisan’da Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde yola çıkan işçiler, direnişlerinin yedinci, yürüyüşlerinin altıncı gününde kent merkezine doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

Doruk Madencilik işçileri hakları için beşinci kez Ankara’ya yürüyor

Ayaş ilçesini geride bırakan işçileri bugün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi, 24. ve 26. Dönem Milletvekili İlhan Cihaner ziyaret etti.

Bizler umudu taşıyoruz.



Direnişimizin 7. Ankara'ya yürüyüşümüzün 6. gününde mücadelemizde yanımızda olduğunu gösteren ve bizimle yürüyen CHP PM Üyesi, 24. ve 26. Dönem Milletvekili İlhan Cihaner'e (@ilhancihaner ) ziyareti için teşekkür ederiz.



