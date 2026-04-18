Doruk Madencilik işçileri, Ankara yürüyüşlerinin altıncı gününde

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde, SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan işçiler; ödenmeyen ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatları için 13 Nisan’da Ankara’ya yürüyüş başlattı.
Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde yola çıkan işçiler, direnişlerinin yedinci, yürüyüşlerinin altıncı gününde kent merkezine doğru ilerlemeyi sürdürüyor.
Doruk Madencilik işçileri hakları için beşinci kez Ankara’ya yürüyor
Ayaş ilçesini geride bırakan işçileri bugün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi, 24. ve 26. Dönem Milletvekili İlhan Cihaner ziyaret etti.
Direnişimizin 7. Ankara’ya yürüyüşümüzün 6. gününde mücadelemizde yanımızda olduğunu gösteren ve bizimle yürüyen CHP PM Üyesi, 24. ve 26. Dönem Milletvekili İlhan Cihaner’e (@ilhancihaner ) ziyareti için teşekkür ederiz.
İşçilerin talepleri ne?
“Ankara’ya yeraltının selamını götürüyoruz. Bizimle yürü, Türkiye,” diyen işçilerin talepleri şöyle:
- Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının ödenmesi,
- TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alan tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi,
- Halihazırda çalışan işçilere rızası olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,
- İSİG kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması,
- Sendika üyesi olup mücadelede öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,
- Madenin kamulaştırılması, iş güvencesinin teminat altına alınması.
(TY)