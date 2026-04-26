Ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek burada açlık grevi başlatan Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri eylemlerine devam ediyor.

İşçiler eylemin 14’üncü, açlık grevinin ise 7’inci gününde işçileri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ziyaret etti. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da geceyi işçilerle geçirdi.

İşçiler bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 36 milyon TL ödeme yapıldığı duyurusuna karşı açıklama yaptı.

Bağımsız Maden İş de işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaparak, madencilerin artık konuşmakta zorlandığını, son iki günde 6 işçinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Eylemde konuşan bir işçi şunları söyledi:

Madencilerin alacaklarının yatırıldığına dair holdingler tarafından yapılan yalan haberlere karşı madencileri dinleyelim.



"7 maaş alacağı olan arkadaşımıza 1-2 maaş anca yatırdılar. Ödenen miktar toplam alacağımızın 50'de 1'i bile değil."



“Zorlanıyoruz artık. Hem bedenen hem ruhen… Biraz önce yine bir arkadaşımız baygınlık geçirdi, rahatsızlandı. Hastane için ambulans bekleniyor. Yorulduk artık, 15 gündür bu yolu yürümekten bu sıkıntıları çekmekten… İnsanlardan anlayış bekliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının, devlet yetkililerinin duyarlı olmasını istiyoruz.

Bizler gün ve gün adım adım sıkıntılarımızı, dertlerimizi anlattık. Kamuoyunda yanlış bilgi olmasın, ‘paralar yatırıldı bunlar niye hala devam ediyorlar, amaçları gayeleri farklı mı’ diye bir algı oluşmaya başladı. Bizlere yatan para alacağımız haklarımızın 50’de 1’i. Yani maaşlarımızın bile tamamı yatırılmadı.

Altı maaşı olan arkadaşımızın 1-2 maaşı yatırıldı. Özlük haklarımız, tazminatlarımız, TİS’ten doğan haklarımız yatırılmadı.

Yukarısının artık sesimizi duymasını istiyoruz. Enerji Bakanlığını, Çalışma Bakanlığını, 600 vekili buraya davet ediyoruz.

Bu onurlu duruşumuzu desteklemeye davet ediyoruz. Bizimle beraber açlık grevine davet ediyoruz. Çünkü bu yara hepimizin yarası. Bu dert hepimizin derdi.

Bu sıkıntılar küçük gibi gözükebilir ama büyüyerek devam edecek. Önümüz 1 Mayıs. 1 Mayıs'ta biz burada açlık grevini, emek mücadelesini sürdürürken insanlar meydanlara çıkıp nasıl kutlama yapacak?

Siyasetçiler, yetkililer ne diyecekler? ‘Biz maden işçilerinin hakkını vermedik ama burada 1 Mayıs'ı, işçi bayramını kutluyoruz’ mu diyecekler? Biz işçi olarak orada yokuz ki kimin bayramını kutlayacaklar?



Kimle bir bayram havasına girecekler?”

Bağımsız Maden İş ayrıca Pazartesi günü (27 Nisan) 12.00’de Enerji Bakanlığı'na yürüyeceklerini de duyurdu. Tüm Ankara halkını Kurtuluş parkına madencilere destek olmaya davet etti.

