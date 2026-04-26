HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.04.2026 16:13 26 Nisan 2026 16:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.04.2026 16:20 26 Nisan 2026 16:20
Okuma Okuma:  2 dakika

“Ödenen miktar toplam alacağımızın 50'de 1'i bile değil”

Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek gelen Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen ücret ve tazminatları için başlattıkları açlık grevini sürdürüyor. İşçiler, yapılan ödemenin alacaklarının çok küçük bir kısmını karşıladığını belirterek bakanlıklara ve kamuoyuna destek çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

“Ödenen miktar toplam alacağımızın 50'de 1'i bile değil”

Ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek burada açlık grevi başlatan Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri eylemlerine devam ediyor.

İşçiler eylemin 14’üncü, açlık grevinin ise 7’inci gününde işçileri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ziyaret etti. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da geceyi işçilerle geçirdi.

İşçiler bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 36 milyon TL ödeme yapıldığı duyurusuna karşı açıklama yaptı.

Bağımsız Maden İş de işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaparak, madencilerin artık konuşmakta zorlandığını, son iki günde 6 işçinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Eylemde konuşan bir işçi şunları söyledi:

“Zorlanıyoruz artık. Hem bedenen hem ruhen… Biraz önce yine bir arkadaşımız baygınlık geçirdi, rahatsızlandı. Hastane için ambulans bekleniyor. Yorulduk artık, 15 gündür bu yolu yürümekten bu sıkıntıları çekmekten… İnsanlardan anlayış bekliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının, devlet yetkililerinin duyarlı olmasını istiyoruz.

Bizler gün ve gün adım adım sıkıntılarımızı, dertlerimizi anlattık. Kamuoyunda yanlış bilgi olmasın, ‘paralar yatırıldı bunlar niye hala devam ediyorlar, amaçları gayeleri farklı mı’ diye bir algı oluşmaya başladı. Bizlere yatan para alacağımız haklarımızın 50’de 1’i. Yani maaşlarımızın bile tamamı yatırılmadı.

Altı maaşı olan arkadaşımızın 1-2 maaşı yatırıldı. Özlük haklarımız, tazminatlarımız, TİS’ten doğan haklarımız yatırılmadı.

Yukarısının artık sesimizi duymasını istiyoruz. Enerji Bakanlığını, Çalışma Bakanlığını, 600 vekili buraya davet ediyoruz.

Bu onurlu duruşumuzu desteklemeye davet ediyoruz. Bizimle beraber açlık grevine davet ediyoruz. Çünkü bu yara hepimizin yarası. Bu dert hepimizin derdi.

Bu sıkıntılar küçük gibi gözükebilir ama büyüyerek devam edecek. Önümüz 1 Mayıs. 1 Mayıs'ta biz burada açlık grevini, emek mücadelesini sürdürürken insanlar meydanlara çıkıp nasıl kutlama yapacak?
Siyasetçiler, yetkililer ne diyecekler? ‘Biz maden işçilerinin hakkını vermedik ama burada 1 Mayıs'ı, işçi bayramını kutluyoruz’ mu diyecekler? Biz işçi olarak orada yokuz ki kimin bayramını kutlayacaklar?

Kimle bir bayram havasına girecekler?”

Bağımsız Maden İş ayrıca Pazartesi günü (27 Nisan) 12.00’de Enerji Bakanlığı'na yürüyeceklerini de duyurdu. Tüm Ankara halkını Kurtuluş parkına madencilere destek olmaya davet etti.

Doruk Madencilik işçileri Ankara’da açlık grevine başladı
Doruk Madencilik işçileri Ankara’da açlık grevine başladı
20 Nisan 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Doruk Madencilik Bağımsız Maden İş
ilgili haberler
SENDİKA AÇLIK GREVİNDE
ÇSGB: "Doruk Madencilik’te 36 milyon TL ödendi, kalanı haftaya;" Sendika: "Bunlara karnımız tok"
24 Nisan 2026
/haber/csgb-doruk-madencilikte-36-milyon-tl-odendi-kalani-haftaya-sendika-bunlara-karnimiz-tok-319066
Açlık grevindeki madencilere polis ablukası: İki işçi fenalaştı
24 Nisan 2026
/haber/aclik-grevindeki-madencilere-polis-ablukasi-iki-isci-fenalasti-319040
Giresun Sekü’deki maden direnişi 18. gününde
22 Nisan 2026
/haber/giresun-sekudeki-maden-direnisi-18-gununde-318981
GÖZALTI SONRASI DİRENİŞ SÜRÜYOR
Doruk Madencilik işçileri, Kurtuluş Parkı’nda
22 Nisan 2026
/haber/doruk-madencilik-iscileri-kurtulus-parkinda-318980
DORUK MADENCİLİK DİRENİŞİ
Ankara’da 110 madenci ve sendikacı gözaltına alındı
21 Nisan 2026
/haber/ankarada-110-madenci-ve-sendikaci-gozaltina-alindi-318936
Doruk Madencilik işçileri Ankara’da açlık grevine başladı
20 Nisan 2026
/haber/doruk-madencilik-iscileri-ankarada-aclik-grevine-basladi-318923
Doruk Madencilik yürüyüşüne müdahale; Başaran Aksu ve işçiler gözaltında
20 Nisan 2026
/haber/doruk-madencilik-yuruyusune-mudahale-basaran-aksu-ve-isciler-gozaltinda-318899
Doruk Madencilik işçileri, Ankara yürüyüşlerinin altıncı gününde
18 Nisan 2026
/haber/doruk-madencilik-iscileri-ankara-yuruyuslerinin-altinci-gununde-318865
Doruk Madencilik işçileri hakları için beşinci kez Ankara’ya yürüyor
16 Nisan 2026
/haber/doruk-madencilik-iscileri-haklari-icin-besinci-kez-ankaraya-yuruyor-318801
