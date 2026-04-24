HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.04.2026 14:43 24 Nisan 2026 14:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.04.2026 14:48 24 Nisan 2026 14:48
Okuma Okuma:  2 dakika

Açlık grevindeki madencilere polis ablukası: İki işçi fenalaştı

“Tüm halkımızın eylemlere katılıp madencilerin sesi olmasını istiyoruz. Size ihtiyacımız var.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Açlık grevindeki madencilere polis ablukası: İki işçi fenalaştı
Fotoğraf: Bağımsız Maden-İş Sendikası

SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçiler, ödenmeyen ücretleri ve çalışma hakları için başlattıkları açlık grevinin 5’inci gününde eylemlerini sürdürürken polis müdahalesiyle karşılaştı.

Ankara’daki Kurtuluş Parkı’ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek isteyen işçiler, polis tarafından ablukaya alındı.

İşçiler ablukada “Ölmek var dönmek yok” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

“Yemeden, içmeden, konuşmadan bekliyoruz”

Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın aktardığına göre, polis müdahalesi sırasında iki işçi fenalaştı. İşçilerden biri hastaneye sevk edilirken diğerine olay yerinde müdahale edildi.

Polis ablukasında direnişlerini sürdüren işçiler, yaptıkları dayanışma çağrısında şöyle dedi:

“Kurtuluş Parkı’nda binlerce polisin ablukasında yemeden, içmeden, konuşmadan bekliyoruz. Tüm halkımızın görseldeki illerde yapılacak eylemlere katılıp madencilerin sesi olmasını istiyoruz. Size ihtiyacımız var, sesimiz olun.”

Erkan Baş da açlık grevine başlıyor

Madencilerin direnişi sonucu dün (23 Nisan) açıklama yapmak zorunda kalan Yıldızlar SSS Holding İnsan Kaynakları, sendikanın yetkisi olmadığını ve kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yaydığını iddia ederken, işçilerin ortalama üç aylık maaşlarının hâlâ ödenmediğini kabul etti.

Öte yandan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, madencilerin açlık grevi eylemine katılmak üzere Ankara’ya doğru yola çıktığını duyurdu.

İşçilerin talepleri ne?

Ödenmeyen ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatları için 13 Nisan’da Ankara’ya yürüyüş başlatan işçilerin talepleri şöyle:

  • Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının ödenmesi,
  • TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alan tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi,
  • Halihazırda çalışan işçilere rızası olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,
  • İSİG kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması,
  • Sendika üyesi olup mücadelede öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,
  • Madenin kamulaştırılması, iş güvencesinin teminat altına alınması.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Doruk Madencilik Bağımsız Maden İş SSS Holding polis müdahalesi Erkan Baş madenci direnişi
ilgili haberler
GÖZALTI SONRASI DİRENİŞ SÜRÜYOR
Doruk Madencilik işçileri, Kurtuluş Parkı’nda
22 Nisan 2026
/haber/doruk-madencilik-iscileri-kurtulus-parkinda-318980
Doruk Madencilik işçileri Ankara’da açlık grevine başladı
20 Nisan 2026
/haber/doruk-madencilik-iscileri-ankarada-aclik-grevine-basladi-318923
Doruk Madencilik yürüyüşüne müdahale; Başaran Aksu ve işçiler gözaltında
20 Nisan 2026
/haber/doruk-madencilik-yuruyusune-mudahale-basaran-aksu-ve-isciler-gozaltinda-318899
Doruk Madencilik işçileri, Ankara yürüyüşlerinin altıncı gününde
18 Nisan 2026
/haber/doruk-madencilik-iscileri-ankara-yuruyuslerinin-altinci-gununde-318865
Doruk Madencilik işçileri hakları için beşinci kez Ankara’ya yürüyor
16 Nisan 2026
/haber/doruk-madencilik-iscileri-haklari-icin-besinci-kez-ankaraya-yuruyor-318801
