Açlık grevindeki madencilere polis ablukası: İki işçi fenalaştı

SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçiler, ödenmeyen ücretleri ve çalışma hakları için başlattıkları açlık grevinin 5’inci gününde eylemlerini sürdürürken polis müdahalesiyle karşılaştı.

Ankara’daki Kurtuluş Parkı’ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek isteyen işçiler, polis tarafından ablukaya alındı.

İşçiler ablukada “Ölmek var dönmek yok” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın aktardığına göre, polis müdahalesi sırasında iki işçi fenalaştı. İşçilerden biri hastaneye sevk edilirken diğerine olay yerinde müdahale edildi.

Polis ablukasında direnişlerini sürdüren işçiler, yaptıkları dayanışma çağrısında şöyle dedi:

“Kurtuluş Parkı’nda binlerce polisin ablukasında yemeden, içmeden, konuşmadan bekliyoruz. Tüm halkımızın görseldeki illerde yapılacak eylemlere katılıp madencilerin sesi olmasını istiyoruz. Size ihtiyacımız var, sesimiz olun.”

Erkan Baş da açlık grevine başlıyor

Madencilerin direnişi sonucu dün (23 Nisan) açıklama yapmak zorunda kalan Yıldızlar SSS Holding İnsan Kaynakları, sendikanın yetkisi olmadığını ve kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yaydığını iddia ederken, işçilerin ortalama üç aylık maaşlarının hâlâ ödenmediğini kabul etti.

Öte yandan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, madencilerin açlık grevi eylemine katılmak üzere Ankara’ya doğru yola çıktığını duyurdu.

Ankara yolundayım, maden işçilerinin direnişine desteğe gidiyorum. Madenci kardeşlerimin, onların eşlerinin ve çocuklarının karnı doyana kadar açlıklarını paylaşacağım. pic.twitter.com/rjzWAjW851 — Erkan BAŞ (@erkbas) April 24, 2026

İşçilerin talepleri ne? Ödenmeyen ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatları için 13 Nisan’da Ankara’ya yürüyüş başlatan işçilerin talepleri şöyle: Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının ödenmesi,

TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alan tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi,

Halihazırda çalışan işçilere rızası olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,

İSİG kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması,

Sendika üyesi olup mücadelede öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,

Madenin kamulaştırılması, iş güvencesinin teminat altına alınması.

