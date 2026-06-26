Dilovası işçi katliamı soruşturmasında 7 belediye görevlisi tutuklandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik Fabrikası’nda 3’ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, belediye yetkililerine yönelik operasyon sonrası 7 kamu görevlisi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz de yer aldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bilirkişi raporunu esas alarak 8 belediye görevlisi hakkında işlem başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından aralarında Necati Temiz, Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı, eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, eski Yapı Kontrol Müdürleri Cihan Sorgucu ve Selim San, görevdeki Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli ile eski Zabıta Müdür Vekili Cengiz Taşdemir’in de bulunduğu 7 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında yetkililerin denetim görevini yerine getirmediği, iş yerinin faaliyetlerini kontrol etmediği ve gerekli idari işlemleri uygulamadığı yönündeki tespitler dosyaya yansıdı.

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Ne olmuştu? Dilovası’ndaki Ravive Kozmetik Fabrikası’nda 8 Kasım 2025’te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17), Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31), Şengül Yılmaz (59) ve daha sonra hastanede tedavi gören Tuncay Yıldız hayatını kaybetmiş, 7 işçi de yaralanmıştı. Olay sonrası iş yeri sahipleri dahil 7 kişi tutuklanmış, bazı belediye görevlileri görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma sürecinde aileler ve avukatlar Gebze Kent Meydanı’nda adalet nöbeti başlattı. Dosyada yer alan iddialar arasında, iş yerinin eksiklere rağmen ruhsatlandırılması, düzenli denetim yapılmaması ve faaliyetlerin bilindiği halde işlem uygulanmaması yer aldı. Mahalle sakinleri ve çalışanlar da zabıta ekiplerinin fabrikadan zaman zaman ürünlerle ayrıldığına dair beyanlarda bulundu. Soruşturma devam ederken kamu görevlilerine yönelik gözaltı kararı dün sabah saatlerinde uygulandı ve 8 kişi gözaltına alındı. Sorgu sürecinin ardından 7 kişi tutuklandı.

(EMK)