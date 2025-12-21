Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu’ndan Dilovası için adalet talebi

Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu, Dilovası’nda yaşanan işçi katliamında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından aileler ve metal işçisi kadınlar birlikte açıklama yaparak adalet çağrısını yükseltti.

Komisyon adına yapılan açıklamada, 8 Kasım sabahına bir katliam haberiyle uyanıldığı vurgulandı. Açıklamada, yaşları 15 ile 65 arasında değişen 6 kadın işçinin ve bir vardiya amirinin meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Kasım sabahı bir katliam haberi ile uyandık. Yaşları 15 ile 65 arasında değişen 6 kadın işçi, ardından vardiya amiri olmak üzere toplam 7 kişi patlama sonucunda hayatını kaybetti. Bu katliam, kadın işçilerin çalışmaya mahkûm edildiği insanlık dışı koşulları bir kez daha gözler önüne serdi.

Çocuk işçiliğini ve kayıtdışı çalışmayı gelenek haline getirmiş bu işyerinde kadınlar, ucuz işgücü olarak, en temel işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadan, kamu otoritelerinin gözleri önünde, İŞKUR’un yanı başında, yapılan tüm şikâyetler yok sayılarak ölümüne çalıştırıldılar.

Bizler, Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi kadın işçiler olarak bugün burada, patlamada yaşamını yitiren işçilerin aileleri ile dayanışmak, onların acılarını paylaşmak ve bu katliamın hesabını sormak için toplandık.

Bu katliam, ataerkil kapitalist düzende kadın işçilere reva görülen esnek, güvencesiz, ucuz ve denetimsiz çalışma koşullarının nasıl bir yıkıma yol açtığını acı bir şekilde bir kez daha gösterdi. Kadın emeğinin değersizleştirilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yok sayılmasını, denetimsizliğin ve sorumsuzluğun bedelinin işçilere ödetilmesini kabul etmiyoruz.

Bizler bu katliamdan sorumlu kamu görevlileri dahil tüm sorumlularının hesap vermesi ve başka faciaların yaşanmaması için Dilovası davasının takipçisi olacağız. İnsanca koşullarda çalışmak ve yaşamak için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

(EMK)