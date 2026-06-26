TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 26.06.2026 13:00 26 Hezîran 2026 13:00
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.06.2026 13:06 26 Hezîran 2026 13:06
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Di lêpirsîna qetlîama karkeran a Dîlovasiyê de 7 peywirdarên şaredariyê hatin girtin

Di çarçoveya lêpirsînê de diyar bûye ku rayedaran peywira xwe ya kontrolkirinê bi cih neanîne, xebatên li cihê karî kontrol nekirine û kiryarên îdarî yên pêwîst bi kar neanîne. Ev hemû li dosyeyê hat zêdekirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Di lêpirsîna qetlîama karkeran a Dîlovasiyê de 7 peywirdarên şaredariyê hatin girtin
Fotograf: AA

Di lêpirsîna şewata Dîlovasiyê de Cîgirê Şaredar jî di nav de 7 fermanber hatin girtin.
Di çarçoveya lêpirsîna şewata Fabrikaya Kozmetîkê ya Raviveyê ya li navçeya Dîlovasiya Kocaelyê de, ku jê 3 zarok bi giştî 7 karkeran jiyana xwe ji dest dabû, piştî operasyona li dijî rayedarên şaredariyê 7 fermanber hatin girtin. 
Cîgirê Şaredarê Dîlovasiyê Necatî Temîz jî di nav kesên ku hatibûn desteserkirin de ye.

Serdozgeriya Komarê ya Gebzeyê, li gorî rapora nû ya pisporan derbarê 8 wezifedarên şaredariyê de biryara lêpirsînê da. 

Gumanbarên ku karên wan yên îfadeyê ên li emniyetê bi dawî bûn, sewqî Edliyeya Gebzeyê hatin kirin. 
Piştî îfadeyên li dozgeriyê; Cîgirê Şaredar Necatî Temîz, Cîgirê Revebirê Zabiteyan Nîzamettîn Balci, Rêvebirê Berê yê Avakirin û Bajarvaniyê Huseyîn Ozturk, Revebirên Berê yên Kontrola Avahiyan Cîhan Sorgucu û Selîm San, Rêvebirê Kontrola Avahiyan ê heyî Muammer Tellî û Cîgirê Berê yê Rêvebirê Zabiteyan Cengîz Taşdemîr, ji aliyê dadgeha cezê û aştiyê ya nobedar ve hatin girtin.

Di dosya lêpirsînê de hat destnîşankirin ku rayedaran peywira xwe ya kontrolê bi cih neanîne, xebatên kargehê çavdêrî nekirine û rêkarên îdarî yên pêwîst bi kar neanîne.

Çi bûbû?

Di şewata ku li navçeya Dîlovasiyê di 8ê Mijdara 2025an de li Fabrikaya Kozmetîkê ya Raviveyê derketibû de; Tuğba Taşdemir (17), Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31), Şengül Yılmaz (59) û Tuncay Yildiz jiyana xwe ji dest dabûn û 7 karker jî birîndar bûbûn. Piştî bûyerê, xwediyên kargehê jî di nav de 7 kes hatibûn girtin û hinek wezifedarên şaredariyê jî ji kar hatibûn dûrxistin. Di pêvajoya lêpirsînê de malbat û parêzeran li Meydana Bajar a Gebzeyê dest bi "nobeta edaletê" kirin.
Dema ku lêpirsîn berdewam dikir, biryara desteserkirinê ya ji bo fermanberan duh serê sibê pêk hat û 8 kes hatin desteserkirin. Her weha piştî pêvajoya îfadeyê 7 kes hatin girtin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Dilovası mirina karkeran Kocaeli
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê