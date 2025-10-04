Dilovası’ndaki kimya fabrikasında patlama

Dilovası’nda bulunan GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir petrokimya fabrikasında, bugün saat 11.30 sıralarında belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sırasında silolarda çalışma yapan iki işçi hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Fabrikada çıkan yangına müdahale edilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, patlamada iki işçi yaşamını yitirdi, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

