HABER
Yayın Tarihi: 4 Ekim 2025 14:04
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2025 14:12
1 dk Okuma

Dilovası’ndaki kimya fabrikasında patlama

GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir petrokimya fabrikasında meydana gelen patlamada iki işçi yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Dilovası’nda bulunan GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir petrokimya fabrikasında, bugün saat 11.30 sıralarında belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sırasında silolarda çalışma yapan iki işçi hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Fabrikada çıkan yangına müdahale edilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, patlamada iki işçi yaşamını yitirdi, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

2024-2025 öğretim yılında en az 72 çocuk işçi hayatını kaybetti
19 Eylül 2025

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Dilovası işçi iş cinayeti Kocaeli
