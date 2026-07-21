Di karesata Dîlovasiyê de derbarê 7 peywirdarên dewletê de îdianame hat amadekirin
Serdozgeriya Komarî ya Gebzeyê, lêpirsîna derbarê peywirdarên dewletê de yên têkildarî şewata Kargeha Kozmetikê ya Raviveyê ku li Dilovasiyê 3 ji wan zarok 7 karker hatibûn miribûn, qedand.
Cîgirê serokê şaredariyê, zabita û xebatkarên kontrola avahiyan û yên îmarê jî di nav de derbarê 7 kesan de, bi tohmeta ku "bi qestî bûne sedema mirin û birîndarbûna ji yekî zêdetir kesan" îdianame hat amadekirin.
Ev doz li gorî rapora pisporan û rapora ku Lijneya Pişkinîna Mûlkiyê ya Wezareta Navxweyî piştî şewatê ji bo lêkolînkirina berpirsiyariya peywirdaran amade kiribû, hat vekirin.
Mifetîşan rapor pêşî ji Qaymeqamiya Dîlovasiyê re şand. Qaymeqamiyê di 19ê Sibat de derbarê heft peywirdarên dewletê de destûra lêpirsînê da. Peywirdaran îtirazî vê biryarê kir, lê 1emîn Daireya Dozên Îdarî ya Dadgeha Herêmî ya Îdarî ya Stenbolê di 7ê Nîsanê de ev îtiraz bi teqezî red kir.
"Gumanbaran berpirsiyariya xwe pêk neanîn"
Dozgeriyê parastina gumanbaran a ku dibêjin "me ev sûc nekiriye" wekî "hewldana ji bo xelasbûna ji sûc" nirxand û baweriya xwe bi van gotinan neanî.
Di îdianameyê de hat gotin ku ji ber ku gumanbaran berpirsiyariya peywira xwe pêk neanîne ev şewat çêbûye.
Dozgeriyê xwest gumanbar li gorî xala 22/3an a Qanûna Cezê ya Tirk (TCK) bên cezakirin.
Lêbelê ger îdianame bê qebûlkirin; Rêveberê Îmar û Bajarvaniyê yê Şaredariya Dilovasıyê yê wê demê Huseyin Ozturk, Rêveberên Kontrola Avahiyan Cihan Sorgucu, Selim San û Muammer Telli, Cîgirê Serokê Şaredariyê Necati Temiz û Cîgirên Rêveberê Zabiteyê Cengiz Taşdemir û Nizamettin Balci dê bi daxwaza ji 2 sal û 8 mehan heta 22 sal û 6 mehan cezayê girtîgehê bên darizandin.
Her weha doza ku li 7emîn Dadgeha Cezayê Giran a Gebzeyê derbarê 16 kesan de ku xwediyên fîrmayan jî di nav de ne hatibû vekirin, hê jî berdewam dike.
(HA/AY)