TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 21.07.2026 15:20 21 Tîrmeh 2026 15:20
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 21.07.2026 15:22 21 Tîrmeh 2026 15:22
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Di karesata Dîlovasiyê de derbarê 7 peywirdarên dewletê de îdianame hat amadekirin

Cîgirê serokê şaredariyê, zabita û xebatkarên kontrola avahiyan û yên îmarê jî di nav de 7 kes, dê bi tohmeta ku "bi qestî bûne sedema mirin û birîndarbûna ji yekî zêdetir kesan" bên darizandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Di karesata Dîlovasiyê de derbarê 7 peywirdarên dewletê de îdianame hat amadekirin
Fotograf: İbrahim Yozoglu / AA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serdozgeriya Komarî ya Gebzeyê, lêpirsîna derbarê peywirdarên dewletê de yên têkildarî şewata Kargeha Kozmetikê ya Raviveyê ku li Dilovasiyê 3 ji wan zarok 7 karker hatibûn miribûn, qedand.

Cîgirê serokê şaredariyê, zabita û xebatkarên kontrola avahiyan û yên îmarê jî di nav de derbarê 7 kesan de, bi tohmeta ku  "bi qestî bûne sedema mirin û birîndarbûna ji yekî zêdetir kesan" îdianame hat amadekirin.

Ev doz li gorî rapora pisporan û rapora ku Lijneya Pişkinîna Mûlkiyê ya Wezareta Navxweyî piştî şewatê ji bo lêkolînkirina berpirsiyariya peywirdaran amade kiribû, hat vekirin.

Mifetîşan rapor pêşî ji Qaymeqamiya Dîlovasiyê re şand. Qaymeqamiyê di 19ê Sibat de derbarê heft peywirdarên dewletê de destûra lêpirsînê da. Peywirdaran îtirazî vê biryarê kir, lê 1emîn Daireya Dozên Îdarî ya Dadgeha Herêmî ya Îdarî ya Stenbolê di 7ê Nîsanê de ev îtiraz bi teqezî red kir.

"Gumanbaran berpirsiyariya xwe pêk neanîn"

Dozgeriyê parastina gumanbaran a ku dibêjin "me ev sûc nekiriye" wekî "hewldana ji bo xelasbûna ji sûc" nirxand û baweriya xwe bi van gotinan neanî.

Di îdianameyê de hat gotin ku ji ber ku gumanbaran berpirsiyariya peywira xwe pêk neanîne ev şewat çêbûye.

Dozgeriyê xwest gumanbar li gorî xala 22/3an a Qanûna Cezê ya Tirk (TCK) bên cezakirin.

Lêbelê ger îdianame bê qebûlkirin; Rêveberê Îmar û Bajarvaniyê yê Şaredariya Dilovasıyê yê wê demê Huseyin Ozturk, Rêveberên Kontrola Avahiyan Cihan Sorgucu, Selim San û Muammer Telli, Cîgirê Serokê Şaredariyê Necati Temiz û Cîgirên Rêveberê Zabiteyê Cengiz Taşdemir û Nizamettin Balci dê bi daxwaza ji 2 sal û 8 mehan heta 22 sal û 6 mehan cezayê girtîgehê bên darizandin.

Her weha doza ku li 7emîn Dadgeha Cezayê Giran a Gebzeyê derbarê 16 kesan de ku xwediyên fîrmayan jî di nav de ne hatibû vekirin, hê jî berdewam dike.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Dilovası şewat
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê