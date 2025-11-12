ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2025 08:18
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2025 08:22
2 dk Okuma

Dilovası’ndaki fabrika yangınında 7 kişi tutuklandı

G.B., H.E. ve G.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, Ö.A. hakkında ise konutunu terk etmeme şartıyla adli kontrol kararı verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Dilovası’ndaki fabrika yangınında 7 kişi tutuklandı
Fotoğraf: AA

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 7’si tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde 8 Kasım’da meydana gelen yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’nın haberine göre, İş yeri sahibi K.O., oğlu İ.O., yeğeni A.A.O. ile G.G., G.B., H.E., A.O.A., O.Y., Ö.A., G.D. ve A.O., yoğun güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarılarak “kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme” suçlamalarıyla Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan K.O., İ.O., A.A.O., G.G. ve A.O., “olası kastla öldürme” suçundan; O.Y. ve O.A. ise “suçluyu kayırma” suçundan tutuklandı.
G.B., H.E. ve G.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, Ö.A. hakkında ise konutunu terk etmeme şartıyla adli kontrol kararı verildi.

8 Kasım’da Mimar Sinan Mahallesi’ndeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında Tuğba Taşdemir Nisanur Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Hanım Gülek, Esma Gikan ve Şengül Yılmaz  yaşamını yitirmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı.
Yangının ardından aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Yaşamak için çalışıyoruz, çalışırken ölüyoruz: Dilovası'nda ne oldu?
Yaşamak için çalışıyoruz, çalışırken ölüyoruz: Dilovası'nda ne oldu?
11 Kasım 2025
Dilovası'ndaki yangında gözaltı sayısı 11’e yükseldi
Dilovası'ndaki yangında gözaltı sayısı 11’e yükseldi
9 Kasım 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kocaeli'nde parfüm fabrikasında yangın kadın işçiler çocuk işçiler Dilovası
