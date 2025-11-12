Dilovası’ndaki fabrika yangınında 7 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 7’si tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde 8 Kasım’da meydana gelen yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’nın haberine göre, İş yeri sahibi K.O., oğlu İ.O., yeğeni A.A.O. ile G.G., G.B., H.E., A.O.A., O.Y., Ö.A., G.D. ve A.O., yoğun güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarılarak “kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme” suçlamalarıyla Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan K.O., İ.O., A.A.O., G.G. ve A.O., “olası kastla öldürme” suçundan; O.Y. ve O.A. ise “suçluyu kayırma” suçundan tutuklandı.

G.B., H.E. ve G.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, Ö.A. hakkında ise konutunu terk etmeme şartıyla adli kontrol kararı verildi.

8 Kasım’da Mimar Sinan Mahallesi’ndeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında Tuğba Taşdemir Nisanur Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Hanım Gülek, Esma Gikan ve Şengül Yılmaz yaşamını yitirmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı.

Yangının ardından aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

