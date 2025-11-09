ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 9 Kasım 2025 15:30
 Son Güncelleme: 9 Kasım 2025 15:47
1 dk Okuma

Dilovası'ndaki yangında gözaltı sayısı 11’e yükseldi

Dilovası’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm atölyesindeki yangına ilişkin soruşturmada 8 kişi daha gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Dilovası'ndaki yangında gözaltı sayısı 11’e yükseldi
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu / AA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 8 zanlı daha gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Zanlılar, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. Gözaltına alınanların isimleri açıklanmadı.

İş yeri sahibi K.O. ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’nde parfüm üretimi yapan bir atölyede dün saat 09.00 sıralarında patlama sonrası çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ve kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

(HA)

DİLOVASINDA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN
"Sömürü düzeni, kadın ve çocukları sigortasız, düşük ücretli işlere mahkum ediyor"
9 Kasım 2025
/haber/somuru-duzeni-kadin-ve-cocuklari-sigortasiz-dusuk-ucretli-islere-mahkum-ediyor-313373
6 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın binası kaçakmış
9 Kasım 2025
/haber/6-kisinin-hayatini-kaybettigi-fabrikanin-binasi-kacakmis-313372
DİLOVASI'NDA İŞ CİNAYETİ: 4 KADIN 2 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
DEM Parti: Kadın işçiler güvencesiz çalıştırılıyor
8 Kasım 2025
/haber/dem-parti-kadin-isciler-guvencesiz-calistiriliyor-313356
Soruşturma başlatıldı: Parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
8 Kasım 2025
/haber/sorusturma-baslatildi-parfum-deposunda-cikan-yanginda-6-kisi-hayatini-kaybetti-313349
Ekim ayında en az 169 iş cinayeti
6 Kasım 2025
/haber/ekim-ayinda-en-az-169-is-cinayeti-313269
