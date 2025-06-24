ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Haziran 2025 09:51
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2025 19:25
5 dk Okuma

'KÜRT MESELESİNDE YENİ DÖNEM' ANKETİ

CHP, sürecin 'hakemi'yken 'çözeni' olur mu?

IstanPol ve Rawest Araştırma'nın son anket verileri, sokağın CHP'ye 'hakemlik rolü' biçtiğini söylüyor. Araştırmacılar, 'ana muhalefetin yönetebilir ve çözebilir algısını güçlendirmesine ihtiyaç var' diyor.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
CHP, sürecin 'hakemi'yken 'çözeni' olur mu?
Fotoğraf: AA

Türkiye siyasetinin iki kritik dönüm noktası: 19 Mart operasyonları ve PKK'nin fesih kararı. Uzun zamandır ülke gündemi bu iki başlık çevresindeki gelişmelere odaklanmış durumda. Eylemler, konferanslar, Meclis tartışmaları derken yeni sürecin ilk saha araştırması da geldi.

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) ve Rawest Araştırma'nın ortak çalıştığı "Kürt Meselesinde Yeni Dönem" başlıklı araştırmanın sonuçları İstanbul'da kamuoyu ile paylaşıldı.

Fotoğraf: Ayşegül Başar / bianet
Yeni sürecin ilk anketi: Kürt meselesinde toplumunun algı, kanaat ve tutumları
Yeni sürecin ilk anketi: Kürt meselesinde toplumunun algı, kanaat ve tutumları
23 Haziran 2025

İki kurum PKK'nin silah bırakma kararının hemen ardından 13 Mayıs'ta kamuoyu yoklamasına başladı. Yaklaşık 10 gün boyunca Türkiye genelinde 2 bin 10 kişiye ulaştı. Farklı yaş grupları, eğitim durumu ve etnik kimlikten katılımcılara, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve CHP’ye yönelik yargılamaları içeren 19 Mart süreci, Kürt meselesi; 1 Ekim’de Devlet Bahçeli’nin inisiyatifi ile başlayan ve PKK’nin fesih kararıyla devam eden yeni süreç hakkındaki görüşleri soruldu.

"Koşulsuz değil, şartlı destek"

Araştırmanın sonuçlarına göre, süreci destekleyenlerin oranı 64,4. Ancak katılımcıların 41,7'si süreci başarılı buluyor. Bulguları değerlendiren Siyaset Bilimci ve IstanPol Direktörü Seren Selvin Korkmaz, sahada sürece koşulsuz değil, şartlı bir destek gördüklerini aktardı. Süreci heyecanla değil, yorgunlukla ve ihtiyatla karşıladığı belirterek, "Bu başta bazen ihtiyatlı iyimserlikti şimdi yavaş yavaş ihtiyatlı kötümserliğe de evrilen bir tablo. Daha çok barışa, çatışmasızlığa, çözüme daha doğrusu huzura dönük bir beklenti bu süreci şekillendiriyor" diyor.

Sürecin önündeki bariyerler

Silahların susması geçmiş araştırmalara göre toplumdaki 'barış ruhu'nu hareketlendirse verilerde ciddi bir yükseliş söz konusu değil. Barış ve demokratikleşme gündemine paralel atanmaya devam eden kayyımlar, dalga dalga ardı kesilmeyen İBB operasyonları yeni sürecin toplumda karşılık bulmasının önünde en büyük engel.

Korkmaz'a göre, soru işaretlerinin giderilmesinin ve Kürt meselesinin daha kapsamlı anlaşılmasının önündeki en büyük set, 19 Mart'tan bu yana devam eden baskı ortamı. Bir diğer neden ise sivil toplumun güçsüzleşmesi ve güvenlikçi dil ve söylemin baskın olması. Ayrıca yeni sürece ilişkin ana muhalefetin net bir tutumunun ve politikasının olmaması da sahadaki eğilimleri etkiledi.

Sorunu kim çözer?

Sürecin aktörler bazında sonuçları da oldukça çarpıcı. 'Erdoğan ve Bahçeli çözer' diyenlerin oranı yüzde 39,9'la en yüksek tercih. 'İmamoğlu-Özel' çözer diyenlerin oranı ise yüzde 16 buçukta kalıyor. Sırasıyla 'Demirtaş çözer' diyenlerin oranı yüzde 12,3, Mansur Yavaş 9,1, 'fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 22,2.

Anketin bu bölümünde seçeneklerde sürecin başlatan üç isimden biri olan Abdullah Öcalan yer almıyor. Diğer yandan CHP'li 3 isimin 2 seçenek halinde ayrı oylatılması da iktidar lehine sonucun çıkmasını etkilemiş olabilir. Sürecin Bahçeli'nin attığı adımla başlaması, Erdoğan'ın görece daha sessiz kalmasına rağmen iktidar/müdahale gücüne sahip olması nedeniyle de sokağın bu vazifeyi 'Cumhur'a yüklemesi olası.

CHP'ye biçilen 'hakemlik rolü'

Seren Selvin Korkmaz, muhalefetin ve kararsızların oranına bakıldığında sokağın CHP'ye 'hakemlik rolü' biçtiğini söylüyor:

"Azımsanmayacak bir oranda hakemlik atfedilmiş durumda. Özel'in yanı sıra Demirtaş'ı da bu aktörler arasında görüyoruz. İktidar 'başlatma gücü'ne sahip olabilir, ancak onay ve toplusal rızanın ise muhalefet kanadında şekilleneceğini görüyoruz. CHP, bu süreçte kendisinden hakemlik beklenen ancak Kürt meselesinde de politikalarının olmadığı düşünülen bir aktör. Bunun nedeni CHP'nin içinde bulunduğu sıkışmışlık olabilir ancak bu toplumun beklentilerine bir cevap değil."

Belirsizlikler sonucu etkiledi

Sürece ilişkin yürütülen tartışmalar silahların bırakılması ve Meclis'te komisyon kurulmasına odaklanmış durumda. Toplumun bu aşamada sürece dahil edilmesi konusunda tüm taraflar hem fikir olsa da bu konuda herhangi bir somut adım atılmış değil. Meclis'te kurulacak komisyon sürecin resmiyet kazandırması açısından kritik ancak belirsizlikleri gidermede tek başına yeterli değil. Araştırmacılar, siyasi anlamdaki bu belirsizliklerin ve şeffaflık eleştirilerinin saha sonuçlarını önemli ölçüde etkilediğine dikkat çekiyor.

"Ya çözüm otoriterleşmeye yol açarsa?"

Araştırmanın sonuçlarını sunan Rawest Araştırma Müdürü Roj Girasun, sokağın genel çerçevede hemfikir olduğu iki noktaya dikkat çekiyor: Biri, 'Kürt sorununun silahtan arındırılmasının Türkiye'nin demokratikleşmesine alan açacağı' sonucu; diğeri ise 'muhalefeti kriminalize eden güvenlikçi çemberin dışında siyaset pratiğinin üretilmesi' ihtiyacı. Girasun, burada kritik bir soruya da dikkat çekiyor: Ya çözümün kendisi bir otoriterleşmeye yol açarsa? Genelleme yapmasa da bazı itirazların kaynağının 'iktidarın seçimi yeniden kazanması korkusu' olduğunu söylüyor. "'Eğer iktidar seçimi kazanacaksa ya da oy arttıracaksa çözüm olmasın' gibi bir girdaba girilebilir" uyarısı yapıyor.

"CHP çözebilir algısı güçlenmeli"

IstanPol Direktörü Edgar Şar, muhalif seçmenin bu tutumunun çoğu meseleye seçim odaklı yaklaşma alışkanlığından kaynaklı olduğunu ve değişmesi gerektiğini söylüyor. 'İktidar oy arttırmasın, gerekirse Kürt sorunu da çözülmesin' düşüncesi topluma onlarca yıl daha kaybettirir diye de ekliyor.

Şar'a göre CHP tabanının hem süreci desteklemesi hem de kurumsal olarak Özgür Özel'in destek açıklamalarını onaylaması önemli. Ancak CHP'nin yönetebilir ve çözebilir algısını biraz daha güçlendirmesine ihtiyaç var.

"Çözüm seçim sonrasına kalır"

Mevcut sürecin silah bırakmaya odaklanmasını eleştiren Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Reha Ruhavioğlu, Kürt sorununun çözümü konusunda muhalefeti de iktidarı da iddiasız buluyor:

"Kürt meselesinin silahtan arındırılması gibi bir meseleye takıldık. Bu süreç diyelim ki bir yıl sonra tamamlandı, asla Kürt toplumunun taleplerinin tamamını karşılamış olacağını düşünmüyorum. Sorunlar var olduğu sürece mücadele de devam edecek. Muhtemelen daha sivil alana taşınmış olacak. 2028'e kadar Kürtlerin sahasında bazı demokratik yansımaları olmasını da bekliyoruz. Terörle Mücadele Kanunu gibi bazı kanunların değişmesi, dil bariyerinin esnetilmesi gibi. Ancak 2028'e kadar iktidarın muhalefete pres yapmak yoluyla seçimi bir şekilde tekrar kazanmak gibi bir gündemi olacak. Bu da oraya baskı yapıp demokratik alanı sınırlamak anlamına gelecek. Ben bu sürecin doğal çıktısı olacak bir demokratikleşmenin 2028 sonrasına erteleneceğini düşünüyorum."

TIKLAYINIZ: Kürt meselesinde toplumunun algı, kanaat ve tutumları

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
reha ruhavioğlu Seren Selvin Korkmaz IstanPol Direktörü Rawest Araştırma özgür özel
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ
'Aşılmaz' denilen eşik aşıldı: Çözüm için artık kim ne yapmalı?
12 Mayıs 2025
/haber/asilmaz-denilen-esik-asildi-cozum-icin-artik-kim-ne-yapmali-307365
"Çözüm içinde çözüm yargılaması"
22 Nisan 2025
/haber/cozum-icinde-cozum-yargilamasi-306682
DİYARBAKIR NEWROZU 2025
Bakırhan: Tarihsel bir barışa ve çözüme doğru yol alıyoruz
21 Mart 2025
/haber/bakirhan-tarihsel-bir-barisa-ve-cozume-dogru-yol-aliyoruz-305667
ORTADOĞU VE BARIŞ KONFERANSI
"Öcalan’ın çözüm önerileri, halklar arası barışa katkı sağlayabilir"
15 Mart 2025
/haber/ocalanin-cozum-onerileri-halklar-arasi-barisa-katki-saglayabilir-305451
DEM Parti PM sonuç bildirgesi: Partimiz diyalog, müzakere ve çözümü esas alıyor
14 Şubat 2025
/haber/dem-parti-pm-sonuc-bildirgesi-partimiz-diyalog-muzakere-ve-cozumu-esas-aliyor-304548
DEM Parti Grup Başkanvekili: Hem kayyım hem çözüm nasıl olacak?
10 Ocak 2025
/haber/dem-parti-grup-baskanvekili-hem-kayyim-hem-cozum-nasil-olacak-303515
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ
'Aşılmaz' denilen eşik aşıldı: Çözüm için artık kim ne yapmalı?
12 Mayıs 2025
/haber/asilmaz-denilen-esik-asildi-cozum-icin-artik-kim-ne-yapmali-307365
"Çözüm içinde çözüm yargılaması"
22 Nisan 2025
/haber/cozum-icinde-cozum-yargilamasi-306682
DİYARBAKIR NEWROZU 2025
Bakırhan: Tarihsel bir barışa ve çözüme doğru yol alıyoruz
21 Mart 2025
/haber/bakirhan-tarihsel-bir-barisa-ve-cozume-dogru-yol-aliyoruz-305667
ORTADOĞU VE BARIŞ KONFERANSI
"Öcalan’ın çözüm önerileri, halklar arası barışa katkı sağlayabilir"
15 Mart 2025
/haber/ocalanin-cozum-onerileri-halklar-arasi-barisa-katki-saglayabilir-305451
DEM Parti PM sonuç bildirgesi: Partimiz diyalog, müzakere ve çözümü esas alıyor
14 Şubat 2025
/haber/dem-parti-pm-sonuc-bildirgesi-partimiz-diyalog-muzakere-ve-cozumu-esas-aliyor-304548
DEM Parti Grup Başkanvekili: Hem kayyım hem çözüm nasıl olacak?
10 Ocak 2025
/haber/dem-parti-grup-baskanvekili-hem-kayyim-hem-cozum-nasil-olacak-303515
diğer yazıları
İŞKENCEYE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ - 26 HAZİRAN
İkbal Eren: Burada hâlâ abimin çığılıklarını duyuyorum
24 Haziran 2025
İkbal Eren: Burada hâlâ abimin çığılıklarını duyuyorum
“BARIŞIN YOLUNU AÇMAK” KONFERANSI
Gültan Kışanak: Barış yolunda yürümeyelim de ne yapalım?
22 Haziran 2025
Gültan Kışanak: Barış yolunda yürümeyelim de ne yapalım?
ONUR HAFTASI - 2025
Taksim'de 'yasak' yok, barikat var: İktidarın doğal hali bu
20 Haziran 2025
Taksim'de 'yasak' yok, barikat var: İktidarın doğal hali bu
20 HAZİRAN DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ
Dünyada her 67 kişiden biri yerinden edildi: Bölgesel gerilim mülteci krizini tetikliyor
20 Haziran 2025
Dünyada her 67 kişiden biri yerinden edildi: Bölgesel gerilim mülteci krizini tetikliyor
Gazeteciler direnişi sokağa taşıdı: KRT kazanırsa hepimiz kazanırız
19 Haziran 2025
Gazeteciler direnişi sokağa taşıdı: KRT kazanırsa hepimiz kazanırız
Sayfa Başına Git