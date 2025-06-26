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Yayın Tarihi: 26 Haziran 2025 08:17
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2025 08:24
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Özgür Özel: Butlan kararı çıkarsa görevi kabul etmek tarihsel hata olur

Partinin seçilmiş kurullarla yönetileceğini belirten Özel, “Siyasi Partiler Kanunu’nda kayyım değil, çağrı heyeti vardır. Partimizi kayyıma da, butlana da bırakmayız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel: Butlan kararı çıkarsa görevi kabul etmek tarihsel hata olur
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi / 25 Haziran Büyükçekmece Mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kurultay süreci ve sonrasında yargı yoluyla yürütülen tartışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özel, "CHP'yi kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez. Delege iradesi tazelendi, bunu bir kenara bırakmam mümkün değil" dedi.

"CHP’yi kayyıma ya da butlana bırakmayız"

Cumhuriyet gazetesine konuşan Özel, yargıdan çıkabilecek olası bir "butlan kararı"na ilişkin, bu tür bir kararı kabul etmenin tarihsel bir hata olacağını vurgulayarak, “Böyle bir durumda görevi üstlenmek, hem şahsi hem kurumsal olarak vebal doğurur. CHP bunu hak etmez” dedi. Partinin seçilmiş kurullarla yönetileceğini belirten Özel, “Siyasi Partiler Kanunu’nda kayyım değil, çağrı heyeti vardır. Partimizi kayyıma da, butlana da bırakmayız” dedi.

"Erdoğan, Trump’ın esiri"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden eleştiren Özel, "Erdoğan, Trump rejiminin esiri olmuştur. 19 Mart’taki darbe süreci ABD’nin bilgisi dahilinde yürütülmüştür. Türkiye’yi üçüncü dünya ülkesi gibi gören bir anlayışa karşıyız" dedi.

rdoğan’ın bu süreçte Amerika ve İngiltere’nin bölgesel planlarına dahil olduğunu öne süren Özel, İran’a yönelik B2 bombardımanları karşısındaki sessizliğini de eleştirdi.

Ne olmuştu?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 4–5 Kasım 2023 kurultayını “mutlak butlan” yani “en başından geçersiz sayılması” talebiyle yargı sürecine dahil etti

Müteakip duruşma 30 Haziran 2025'te yapılacak. Bu karar çıkarsa eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden başa geçebileceği, Özel yönetiminin hükümsüz kalabileceği konuşuluyor

"Partiyi kayyuma teslim etmem" diyen Kılıçdaroğlu, “mutlak butlan” kararını kabul etse bile göreve dönmeyi düşündüğünü belirtti

Ancak bu yaklaşımı katkıcıları (Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Engin Özkoç gibi) rahatsız etti. Çünkü ortada kayyım riski olduğu görüşündeler

Kılıçdaroğlu bu talepleri reddetti: “Karar çıkarsa partimi kayyıma terk edemem; ben kabul etmesem kayyım gelecek. Kayyıma mı bırakayım?” dedi

TGRT’ye verdiği röportajda, yargı kararına “tanımıyorum” deme şansı olmadığını, kabul etmezse kayyım riski oluşacağını, ama “kayyıma bırakmam” dediğini yineledi .

Özel, delege iradesine vurgu yaparak “kurultayda seçilmemiş kimse CHP’yi yönetemez” görüşünü savunuyor

“Allah kimseyi milletin gözünde butlan pozisyonuna düşürmesin” sözleriyle üstü kapalı da olsa Kılıçdaroğlu’na mesaj verdi

Butlan kararı çıktığında görevi kabul etmenin “tarihsel hata” olacağını söylüyor ve “kayyım”la mücadele edeceklerini belirtiyor

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel Kemal Klıçdaroğlu
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