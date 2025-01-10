DEM Parti Grup Başkanvekili: Hem kayyım hem çözüm nasıl olacak?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret ederek Meclis’te çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Meclis'teki gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, Mersin Akdeniz Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan’ın bu sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepki göstererek gözaltı ve benzeri baskıların yeni sürece dair umutlarını zedelediğini söyledi.

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı

31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Mersin’in Akdeniz ilçesini, yüzde 36,92 oy oranıyla (47 bin 843 oy) DEM Parti kazanmıştı.

"Niyetin sarih olduğuna dair kuşkularımız derinleşir"

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Koçyiğit şöyle dedi:

"Çözüme dair umudun gittikçe pekiştiği bir zaman diliminde kayyıma gidecek bir yolu açarsanız, hiçbir şey olamadan oradaki belediye eş başkanlarını gözaltına alırsanız, niyetin sarih olduğuna dair kuşkularımız derinleşir. Hem kayyım hem çözüm nasıl olacak?

“Bu dönem en fazla konuşmamız gereken dönem, gerçek anlamda kırmızı çizgileri pembeleştirip aşılması gereken bir dönem. Her partinin kendi baktığı yerden sürece katkı vermesini önemsiyoruz.”