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Yayın Tarihi: 10 Ocak 2025 15:08
 ~ Son Güncelleme: 10 Ocak 2025 15:10
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DEM Parti Grup Başkanvekili: Hem kayyım hem çözüm nasıl olacak?

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Meclis'te görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti Grup Başkanvekili: Hem kayyım hem çözüm nasıl olacak?
Fotoğraf: Gülistan Kılıç Koçyiğit'in X hesabı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret ederek Meclis’te çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Meclis'teki gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, Mersin Akdeniz Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan’ın bu sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepki göstererek gözaltı ve benzeri baskıların yeni sürece dair umutlarını zedelediğini söyledi.

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı
Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı
10 Ocak 2025
31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Mersin’in Akdeniz ilçesini, yüzde 36,92 oy oranıyla (47 bin 843 oy) DEM Parti kazanmıştı.

"Niyetin sarih olduğuna dair kuşkularımız derinleşir"

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Koçyiğit şöyle dedi:

"Çözüme dair umudun gittikçe pekiştiği bir zaman diliminde kayyıma gidecek bir yolu açarsanız, hiçbir şey olamadan oradaki belediye eş başkanlarını gözaltına alırsanız, niyetin sarih olduğuna dair kuşkularımız derinleşir. Hem kayyım hem çözüm nasıl olacak?

“Bu dönem en fazla konuşmamız gereken dönem, gerçek anlamda kırmızı çizgileri pembeleştirip aşılması gereken bir dönem. Her partinin kendi baktığı yerden sürece katkı vermesini önemsiyoruz.”

2024’te 7 belediyeye kayyım atandı

31 Mart yerel seçimlerinden sonra DEM Parti’li 5, CHP’li 2 belediyeye kayyım atandı.

DEM Parti’li Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış 3 Haziran’da görevden alınmış, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atandı.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de 30 Ekim’de görevden alındı. Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyım olarak görevlendirildi.

4 Kasım’da ise Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Urfa’da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Sönük’ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Karayılan’ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu kayyım olarak atandı.

22 Kasım’da İçişleri Bakanlığı kararıyla DEM Parti’li Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevlerinden alındı. Konak’ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbiyikoglu, Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen kayyım olarak görevlendirildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti gülistan kılıç koçyiğit kürt sorununda çatışma çözümü önerileri mersin akdeniz belediyesi Hoşyar Sarıyıldız
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