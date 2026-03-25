ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 11:46 25 Mart 2026 11:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 14:47 25 Mart 2026 14:47
Okuma Okuma:  2 dakika

Fehim Tosun'un cenazesi 'tuzak' şüphesiyle üç gündür yerde

Van’ın Başkale ilçesinde başından vurularak öldürülen dört çocuk babası Fehim Tosun’un cenazesi, “tuzak olabilir” gerekçesiyle günlerdir bulunduğu yerden alınamadı. Bölgeye heyet gönderen Van barosu avukatları ise savcının olay yerine bugün ulaştığı bilgisini aldı.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
Fehim Tosun'un cenazesi 'tuzak' şüphesiyle üç gündür yerde

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar (Elbis) köyünde yaşayan Fehim Tosun, 32 yaşında 4 çocuk babasıydı. Ailenin aktardığına göre Tosun, hakkında süren davalardan çıkan cezalar sonucu İran'a geçme kararı aldı. Dört gün önce aldığı telefonun ardından yola çıktı, sınıra yakın bir bölgede başından vurularak öldürüldü.

Tosun'a gelen telefonla ilgili inceleme sürüyor. Aile ve köylüler, Tosun'a ne olduğuyla ilgili yetkililerden günlerdir sağlıklı bilgi alamıyor. Cenazelerini kendi imkanlarıyla almarına da izin verilmiyor.

Savcı olay yerinde

Bilgi almak üzere adliyeye giden Van Barosu İnsan Hakları Merkezi avukatlarından Necdet Ceyhan, savcının olay yerine bugün ulaşabildiğini öğrendi. Baro heyetinin kendisi de inceleme için köye doğru yola çıktı.

Başkale Belediye Eşbaşkanı Fevzi Caner ve DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, valilik ve kaymakamlıktan edindiği ilk bilgileri bianet'e aktardı.

Helikopter inemiyor

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, ekipler dün bölgeye gitmeye çalıştı ancak hava şartları ve tuzak olma ihtimali karşısında ilerlemekten vazgeçildi. Bölge komutanlığı, sınırın yakınında askeri bölgede bir tuzak kurulmuş olabileceğinden şüpheleniyor.

Tipi ve sarp bölge olması nedeniyle bölgeye kara yoluyla ulaşmak zor, İran sınırı olmasından dolayı helikopter de inemiyor. Belediye ekipleri iki gündür yol açma çalışma başlattı ve ilerleme sağlandı. Ancak mayın bölgesi olması nedeniyle bomba imha ekiplerinin temizlik çalışması yapması gerektiği bilgisi de paylaşıldı.

Cenaze teslim edilmeyecek

Belediye Eşbaşkanı Caner, cenazeye ulaşılabilmesi için her türlü çalışmayı yürüttüklerini, hatta Tosun için mezar bile hazırlandıklarını söyledi. Ancak devlet yetkililerinin cenazeyi kendilerine teslim etmeyeceği yönünde bilgi verdiğini aktardı:

"Biz duyar duymaz köye gittik, aileden bilgi almaya çalıştık. Grayder ve kepçe gönderdik yolun açılabilmesi için. Dün atlarla köylüler ulaşmaya çalıştı ama askerin kendi de giremiyor, köylülerin geçmesine de izin verilmiyor. Devlet yetkilileri bir tuzak olabilir diyor ve inceleme yaptıktan sonra cenazeyi alabileceklerini söylüyor. O bölge dağlık bir bölge ve hava çok bozuk ulaşılabilmesi imkansız. Bugün yeniden çalışmalar devam ediyor."

"Ayağına bomba bağlı olabilir"

Köy muhtarı Cezmi Arslan 'tuzak' iddialarıyla ilgili askeriyeden kendilerine verilen bilgiyi şöyle aktardı: "Kardeşleri, amcası ve köylüler ulaşmaya çalışıyor ama yasak bölge olduğu için asker izin vermiyor. Bize tuzak olma konusunda verdikleri bilgi şöyle: cenazeye uzanan bir kablo var, bir demire bağlanmış. O kabloda sırtına uzanıyor. Ayağına bomba bağlanmış olabileceğine dair bir şüphe var. Bundan dolayı kimseye izin verilmiyor, yoksa çoktan alıp gelmiştik cenazeyi."

Jandarma, Tosun'un babasının telefonuna da inceleme yapmak üzere el koydu. Tosun'un en son kimlerle iletişime geçtiği ve nasıl öldürüldüğüne dair inceleme sürüyor.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Van başkale Fehim Tosun
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
"Toprağımda gül bitmezse..."
14 Mart 2026
"Toprağımda gül bitmezse..."
Eskişehir'de siyasi mahpusların tahliyeleri kilitlendi
9 Mart 2026
Eskişehir'de siyasi mahpusların tahliyeleri kilitlendi
İranlı feminist Kamand: Sanki savaş bedenimdeydi; yaşadığım sarsıntıyı asla unutmayacağım
5 Mart 2026
İranlı feminist Kamand: Sanki savaş bedenimdeydi; yaşadığım sarsıntıyı asla unutmayacağım
KÜRTLER İRAN'DAKİ SAVAŞIN NERESİNDE?
İranlı Kürt gazeteci Zarei 'üçüncü yolu' anlattı: "Savaş rejimi bitirir ama demokrasi getirmez"
4 Mart 2026
İranlı Kürt gazeteci Zarei 'üçüncü yolu' anlattı: "Savaş rejimi bitirir ama demokrasi getirmez"
SOSYALİSTLER YORUMLUYOR
Emperyal saldırılar karşısında İran'ı ve bölge halklarını neler bekliyor?
3 Mart 2026
Emperyal saldırılar karşısında İran'ı ve bölge halklarını neler bekliyor?
Sayfa Başına Git