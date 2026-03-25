Fehim Tosun'un cenazesi 'tuzak' şüphesiyle üç gündür yerde

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar (Elbis) köyünde yaşayan Fehim Tosun, 32 yaşında 4 çocuk babasıydı. Ailenin aktardığına göre Tosun, hakkında süren davalardan çıkan cezalar sonucu İran'a geçme kararı aldı. Dört gün önce aldığı telefonun ardından yola çıktı, sınıra yakın bir bölgede başından vurularak öldürüldü.

Tosun'a gelen telefonla ilgili inceleme sürüyor. Aile ve köylüler, Tosun'a ne olduğuyla ilgili yetkililerden günlerdir sağlıklı bilgi alamıyor. Cenazelerini kendi imkanlarıyla almarına da izin verilmiyor.

Savcı olay yerinde

Bilgi almak üzere adliyeye giden Van Barosu İnsan Hakları Merkezi avukatlarından Necdet Ceyhan, savcının olay yerine bugün ulaşabildiğini öğrendi. Baro heyetinin kendisi de inceleme için köye doğru yola çıktı.

Başkale Belediye Eşbaşkanı Fevzi Caner ve DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, valilik ve kaymakamlıktan edindiği ilk bilgileri bianet'e aktardı.

Helikopter inemiyor

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, ekipler dün bölgeye gitmeye çalıştı ancak hava şartları ve tuzak olma ihtimali karşısında ilerlemekten vazgeçildi. Bölge komutanlığı, sınırın yakınında askeri bölgede bir tuzak kurulmuş olabileceğinden şüpheleniyor.

Tipi ve sarp bölge olması nedeniyle bölgeye kara yoluyla ulaşmak zor, İran sınırı olmasından dolayı helikopter de inemiyor. Belediye ekipleri iki gündür yol açma çalışma başlattı ve ilerleme sağlandı. Ancak mayın bölgesi olması nedeniyle bomba imha ekiplerinin temizlik çalışması yapması gerektiği bilgisi de paylaşıldı.

Cenaze teslim edilmeyecek

Belediye Eşbaşkanı Caner, cenazeye ulaşılabilmesi için her türlü çalışmayı yürüttüklerini, hatta Tosun için mezar bile hazırlandıklarını söyledi. Ancak devlet yetkililerinin cenazeyi kendilerine teslim etmeyeceği yönünde bilgi verdiğini aktardı:

"Biz duyar duymaz köye gittik, aileden bilgi almaya çalıştık. Grayder ve kepçe gönderdik yolun açılabilmesi için. Dün atlarla köylüler ulaşmaya çalıştı ama askerin kendi de giremiyor, köylülerin geçmesine de izin verilmiyor. Devlet yetkilileri bir tuzak olabilir diyor ve inceleme yaptıktan sonra cenazeyi alabileceklerini söylüyor. O bölge dağlık bir bölge ve hava çok bozuk ulaşılabilmesi imkansız. Bugün yeniden çalışmalar devam ediyor."

"Ayağına bomba bağlı olabilir"

Köy muhtarı Cezmi Arslan 'tuzak' iddialarıyla ilgili askeriyeden kendilerine verilen bilgiyi şöyle aktardı: "Kardeşleri, amcası ve köylüler ulaşmaya çalışıyor ama yasak bölge olduğu için asker izin vermiyor. Bize tuzak olma konusunda verdikleri bilgi şöyle: cenazeye uzanan bir kablo var, bir demire bağlanmış. O kabloda sırtına uzanıyor. Ayağına bomba bağlanmış olabileceğine dair bir şüphe var. Bundan dolayı kimseye izin verilmiyor, yoksa çoktan alıp gelmiştik cenazeyi."

Jandarma, Tosun'un babasının telefonuna da inceleme yapmak üzere el koydu. Tosun'un en son kimlerle iletişime geçtiği ve nasıl öldürüldüğüne dair inceleme sürüyor.

