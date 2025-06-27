İmamoğlu: Beni en çok Kemal Bey’in tavrı yaraladı

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu süreçte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan İmamoğlu, “Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı” dedi.

İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaları hatırlatarak, “13,5 yıl yol arkadaşlığı yaptım. Eğer suçluysam, en büyük suç ortağım Kemal Bey’dir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP'nin düzenlediği eylemleri “doğru bulmadığını” söylemesi üzerine İmamoğlu, bu yorumu “çok acı” bulduğunu belirtti. Eski genel başkanın geçmişte “Adalet Yürüyüşü” sözü verdiğini hatırlatan İmamoğlu, “Bugün bunca insan içerideyken bu sözleri duymak kahredici” dedi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile cezaevinde yaptığı görüşmede kurultay sürecine dair fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun “kurultaylar temizdir” dediğini belirten İmamoğlu, buna rağmen Kılıçdaroğlu’nun kamuoyuna güçlü bir açıklama yapmamasını eleştirdi.

“Butlan hevesine kapılanlar lanetlenir”

İmamoğlu, CHP kurultayıyla ilgili "mutlak butlan" kararına dair tartışmalara da tepki gösterdi: “Bu hukuksuzluğa boyun eğen, kararın gereğini yapmaya hazırlananlar utançla hatırlanır, lanetlenir. Tenezzül etmeyin.”

Son olarak iktidara seslenen İmamoğlu, “CHP teslim alınacak bir parti değildir. Seçimle geldiniz, seçimle gideceksiniz” dedi.

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(EMK)