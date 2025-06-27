ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Haziran 2025 08:37
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2025 08:40
1 dk Okuma

İmamoğlu: Beni en çok Kemal Bey’in tavrı yaraladı

Eski genel başkanın geçmişte “Adalet Yürüyüşü” sözü verdiğini hatırlatan İmamoğlu, “Bugün bunca insan içerideyken bu sözleri duymak kahredici” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu: Beni en çok Kemal Bey’in tavrı yaraladı
Kılıçdaroğlu, Özel ve İmamoğlu Hacı Bektaş Veli’yi anma töreninde Nevşehir'de/Instagram, @chpistanbulilbaskanligi

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu süreçte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan İmamoğlu, “Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı” dedi.

İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaları hatırlatarak, “13,5 yıl yol arkadaşlığı yaptım. Eğer suçluysam, en büyük suç ortağım Kemal Bey’dir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP'nin düzenlediği eylemleri “doğru bulmadığını” söylemesi üzerine İmamoğlu, bu yorumu “çok acı” bulduğunu belirtti. Eski genel başkanın geçmişte “Adalet Yürüyüşü” sözü verdiğini hatırlatan İmamoğlu, “Bugün bunca insan içerideyken bu sözleri duymak kahredici” dedi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile cezaevinde yaptığı görüşmede kurultay sürecine dair fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun “kurultaylar temizdir” dediğini belirten İmamoğlu, buna rağmen Kılıçdaroğlu’nun kamuoyuna güçlü bir açıklama yapmamasını eleştirdi.

“Butlan hevesine kapılanlar lanetlenir”

İmamoğlu, CHP kurultayıyla ilgili "mutlak butlan" kararına dair tartışmalara da tepki gösterdi: “Bu hukuksuzluğa boyun eğen, kararın gereğini yapmaya hazırlananlar utançla hatırlanır, lanetlenir. Tenezzül etmeyin.”

Son olarak iktidara seslenen İmamoğlu, “CHP teslim alınacak bir parti değildir. Seçimle geldiniz, seçimle gideceksiniz” dedi.

Söyleşinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ekrem İmamoglu Kemal Kılıçdaroğlu özgür özel CHP adalet yürüyüşü
ilgili haberler
Mansur Yavaş 'kurultay' açıklaması: Siyasallaşmış yargı düzeninde bir beklenti yaratılmak isteniyor
27 Haziran 2025
/haber/mansur-yavas-kurultay-aciklamasi-siyasallasmis-yargi-duzeninde-bir-beklenti-yaratilmak-isteniyor-308889
Muharrem İnce yeniden CHP'de
24 Haziran 2025
/haber/muharrem-ince-yeniden-chp-de-308756
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” Mitingi Büyükçekmece’de
24 Haziran 2025
/haber/chpnin-millet-iradesine-sahip-cikiyor-mitingi-buyukcekmecede-308751
'KÜRT MESELESİNDE YENİ DÖNEM' ANKETİ
CHP, sürecin 'hakemi'yken 'çözeni' olur mu?
24 Haziran 2025
/haber/chp-surecin-hakemi-yken-cozeni-olur-mu-308762
CHP’li belediyelere yönelik "terör davasında" ilk duruşma
23 Haziran 2025
/haber/chpli-belediyelere-yonelik-teror-davasinda-ilk-durusma-308719
CHP'li Aylin Nazlıaka: Bakanlık çocuğu değil, faili korumayı seçti
23 Haziran 2025
/haber/chp-li-aylin-nazliaka-bakanlik-cocugu-degil-faili-korumayi-secti-308710
CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI
Kemal Kılıçdaroğlu: "Aday değilim"
3 Nisan 2025
/haber/kemal-kilicdaroglu-aday-degilim-306129
Kemal Kılıçdaroğlu yanıtladı: Kurultayda aday olacak mı?
1 Nisan 2025
/haber/kemal-kilicdaroglu-yanitladi-kurultayda-aday-olacak-mi-306023
Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısında: "Sayın Yargıç, 'Hırsıza hırsız' dediğim için çıktım"
22 Kasım 2024
/haber/kemal-kilicdaroglu-hakim-karsisinda-sayin-yargic-hirsiza-hirsiz-dedigim-icin-ciktim-302082
Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni dava: 3 yıl 7 aya kadar hapsi isteniyor
17 Eylül 2024
/haber/kemal-kilicdarogluna-yeni-dava-3-yil-7-aya-kadar-hapsi-isteniyor-299761
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Mansur Yavaş 'kurultay' açıklaması: Siyasallaşmış yargı düzeninde bir beklenti yaratılmak isteniyor
27 Haziran 2025
/haber/mansur-yavas-kurultay-aciklamasi-siyasallasmis-yargi-duzeninde-bir-beklenti-yaratilmak-isteniyor-308889
Muharrem İnce yeniden CHP'de
24 Haziran 2025
/haber/muharrem-ince-yeniden-chp-de-308756
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” Mitingi Büyükçekmece’de
24 Haziran 2025
/haber/chpnin-millet-iradesine-sahip-cikiyor-mitingi-buyukcekmecede-308751
'KÜRT MESELESİNDE YENİ DÖNEM' ANKETİ
CHP, sürecin 'hakemi'yken 'çözeni' olur mu?
24 Haziran 2025
/haber/chp-surecin-hakemi-yken-cozeni-olur-mu-308762
CHP’li belediyelere yönelik "terör davasında" ilk duruşma
23 Haziran 2025
/haber/chpli-belediyelere-yonelik-teror-davasinda-ilk-durusma-308719
CHP'li Aylin Nazlıaka: Bakanlık çocuğu değil, faili korumayı seçti
23 Haziran 2025
/haber/chp-li-aylin-nazliaka-bakanlik-cocugu-degil-faili-korumayi-secti-308710
CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI
Kemal Kılıçdaroğlu: "Aday değilim"
3 Nisan 2025
/haber/kemal-kilicdaroglu-aday-degilim-306129
Kemal Kılıçdaroğlu yanıtladı: Kurultayda aday olacak mı?
1 Nisan 2025
/haber/kemal-kilicdaroglu-yanitladi-kurultayda-aday-olacak-mi-306023
Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısında: "Sayın Yargıç, 'Hırsıza hırsız' dediğim için çıktım"
22 Kasım 2024
/haber/kemal-kilicdaroglu-hakim-karsisinda-sayin-yargic-hirsiza-hirsiz-dedigim-icin-ciktim-302082
Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni dava: 3 yıl 7 aya kadar hapsi isteniyor
17 Eylül 2024
/haber/kemal-kilicdarogluna-yeni-dava-3-yil-7-aya-kadar-hapsi-isteniyor-299761
Sayfa Başına Git