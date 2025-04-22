İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından Nimet Tanrıkulu’nun yargılandığı davanın ikinci duruşması Çağlayan Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmayı, Tanrıkulu’nun avukatları ve birçok insan hakları savunucusu da takip etti.

Duruşma hakkında bianet’e bilgi veren İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, yargılamanın 2013-2015’teki ‘çözüm süreci’ne ilişkin yapıldığını ve daha önce benzer suçlamalarla Diyarbakır’da açılan dava hakkında takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı.

"Çözüm içinde çözüm yargılaması"

Tanrıkulu'nun 11-12 yıl önce katıldığı etkinliklerin yargılama konusu olduğunu belirten Keskin, "Bu aslında bir çözüm süreci yargılaması. Tabii ironik olan yeni bir çözüm süreci içerisinde, önceki çözüm sürecinin yargılanıyor olması." ifadelerini kullandı.

"İtirafçı beyanı kanıt değil"

Tanrıkulu'nun örgüt üyeliğinden cezalandırılması için itirafçı beyanının bir kanıt olmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Keskin, buna rağmen mahkemenin itirafçının beyanını önemsediğini söyledi.

Nimet Tanrıkulu tahliye edildi

Üçüncü duruşma 1 Temmuz'da

Nimet Tanrıkulu'nun duruşması 1 Temmuz 2025 tarihine ertelendi. Adli kontrol tedbiri kaldırılmayan Tanrıkulu, ayda iki kez yerine bir kez imza atacak.

Ne olmuştu? 26 Kasım 2024’te polis sabah erken saatlerde, hakkında gizlilik kararı olan bir soruşturma kapsamında Nimet Tanrıkulu’nun evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan Tanrıkulu aynı gün, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün terörle mücadele şubesi tarafından Ankara’ya götürüldü. 29 Kasım’da Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı. Tanrıkulu 4 Mart’ta görülen ilk duruşmada tahliye edilmiş, davanın ikinci duruşması ise 22 Nisan’a ertelenmişti.

(AB)