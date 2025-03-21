DİYARBAKIR NEWROZU 2025
Bakırhan: Tarihsel bir barışa ve çözüme doğru yol alıyoruz
"Rêbertiya Azad Civaka Demokratîk" ve "Özgürlük İçin Demokratik Toplum" sloganıyla yapılan Diyarbakır Newroz’u yüz binlerin katılımıyla Newroz Parkı’nda kutlandı.
Kitlesel katılımla gerçekleşen kutlamalara, Kürt siyasetçi Sebahat Tuncel, Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve çok sayıda DEM Partili siyasetçi katıldı.
Miting alanına, eski beton sahnenin yerine bir platform kuruldu. Platforma, "Jin, jiyan, azadî" yazılı pankart ile Newroz sloganlarının yer aldığı pankartlar asıldı. Polis, alana girişlerde altı farklı arama noktası kurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren miting alanına gelen yurttaşlar, beş ayrı aramadan geçtikten sonra alana alındı.
Polis arama noktalarında, Newroz’un çağrıcısı DEM Parti dâhil hiçbir partinin flama ve bayrağına izin vermeyeceğini bildirdi.
Alanın iki tarafına Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıda İmralı Heyeti ile olan fotoğrafı asıldı. Ayrıca gençler, Öcalan'ın posterini açtı.
Kutlama sırasında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın geçmiş yıllarda yaptığı Newroz mesajı kendi sesinden kitleye dinletildi.
DEM Partili yetkililer, İmralı heyeti ile görüşmesine izin verilmediği için Abdullah Öcalan'ın mesajının Newroz'da okunmadığını açıkladı. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Beklentilerin aksine İmralı Heyetine izin verilmemesi üzerine Sayın Abdullah Öcalan’ın mesajı bu seneki Newroza gelmedi. Bunun yerine Sayın Öcalan’ın son fotoğrafları ve sesi sahne ekranına yansıtıldı." denildi.
İlk konuşmacılardan olan Kürdistanî İttifak adına söz alan Mehmet Kamaç, iktidara "Sayın Öcalan'ın tarihi çağrısına karşı adım atın" çağrısı yaptı.
Kamaç, Kürtler arasında birlik kurulması gerektiğini belirterek "Binlerce yıldır bizim dilimiz ve kimliğimiz üzerindeki yasak sürüyor. Ancak sizler de bugün direniş alanında görüyorusunuz; Kürtler asla ve asla taleplerinden vazgeçmeyecek" dedi.
Tuncel:Tecrit halen devam ediyor.
Arhat'ın sahne almasının ardından konuşan Sebahat Tuncel ise Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihli çağrısına değindi.
Tuncel şöyle konuştu:
"Sayın Abdullah Öcalan, Kürt halkına, Ortadoğu halklarına mesaj verdi. Devlete dedi ki; 'Kürt sorununu savaş zemininden çıkartıp, hukuki zemine çekebilirim.' Toplumda da bir çağrı yaptı: 'Her şey devletten beklenmez. Demokartik toplumu biz inşa edeceğiz.' O günden bu yana dünyanın her yerinde Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için bir umut belirdi. İnsanlar bu umudu beslerken, devlet üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmedi. Tecrit halen devam ediyor. Sayın Öcalan'ın özgürlük koşulları hazırlanmış değil. Barışın yolunu nasıl açacaksınız? Barışın yolunu açmak devletin; demokratik toplumun inşası ise bizim sorumluluğuzdadır."
Yüz binlerce kişinin katıldığı kutlamalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YNK Lideri Bafıl Talabani, KDP lideri Mesut Barzani ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, birer mesaj gönderdi.
Barzani’nin Newroz mesajı: Öcalan'ın serbest bırakılmasını umut ediyorum
Bakırhan: Newroz'un kutlu olsun Sayın Öcalan
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da yüzbinlere seslendi. "Ortadoğu’nun nabzı bugün Amed Newrozu'nda atıyor" diyen Bakırhan, "Çünkü Amed Newrozdur, Newroz Amed’dir. Siz Newrozsunuz. Kürt halkını Newroz halkı haline getiren Sayın Öcalan’ın Newroz bayramını kutluyoruz. Newroz'un kutlu olsun Sayın Öcalan" dedi.
Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın çağrısının Mezopotamya ve Anadolu’da düğümleri çözüp, tarihi yeniden başlatma çağrısı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Sizler nice büyük bedeller ödeyerek muhteşem bir zaferin eşiğine getirdiniz bizleri. Tarihsel bir sorundan, tarihsel bir barışa ve çözüme doğru yol alıyoruz. Tarih boyunca Türkler ve Kürtler, birlikte yaşamın kapılarını birbirine açtı, kaderlerini ortak kıldı. Ancak son yüzyılda bu kardeşlik duvarlarla, ayrımcılıkla sınanmaya çalışıldı. Bin yıl önce Anadolu kapılarını açan bir halk, yüzyıldır kapının berisine konuldu. Artık bu ayrıştırıcı tarihe son verme zamanı geldi. Çözümü Türklerle Kürtlerin ortak geçmişinde ve geleceği birlikte inşa etme kararlılığında arıyoruz."