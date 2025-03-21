Bakırhan: Tarihsel bir barışa ve çözüme doğru yol alıyoruz

Tuncel:Tecrit halen devam ediyor.

Arhat'ın sahne almasının ardından konuşan Sebahat Tuncel ise Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihli çağrısına değindi.

Tuncel şöyle konuştu:

"Sayın Abdullah Öcalan, Kürt halkına, Ortadoğu halklarına mesaj verdi. Devlete dedi ki; 'Kürt sorununu savaş zemininden çıkartıp, hukuki zemine çekebilirim.' Toplumda da bir çağrı yaptı: 'Her şey devletten beklenmez. Demokartik toplumu biz inşa edeceğiz.' O günden bu yana dünyanın her yerinde Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için bir umut belirdi. İnsanlar bu umudu beslerken, devlet üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmedi. Tecrit halen devam ediyor. Sayın Öcalan'ın özgürlük koşulları hazırlanmış değil. Barışın yolunu nasıl açacaksınız? Barışın yolunu açmak devletin; demokratik toplumun inşası ise bizim sorumluluğuzdadır."