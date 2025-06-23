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Yayın Tarihi: 23 Haziran 2025 14:18
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2025 15:44
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Yeni sürecin ilk anketi: Kürt meselesinde toplumunun algı, kanaat ve tutumları

Yeni süreçte Türkiye toplumunun algı, kanaat ve tutumlarının ölçüldüğü araştırmanın sonuçlarını Rawest Araştırma Genel Müdürü Roj Giresun açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yeni sürecin ilk anketi: Kürt meselesinde toplumunun algı, kanaat ve tutumları
Fotoğraf:AA

Rawest Araştırma ve IstanPol işbirliğiyle gerçekleştirilen “Kürt Meselesinde Yeni Dönem: Türkiye Toplumunun Algı, Kanaat ve Tutumları” başlıklı araştırma 23 Haziran 2025’te İstanbul’da sivil toplum, medya ve araştırma dünyasıyla paylaşıldı.

13-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2010 kişiyle yapılan araştırma, farklı yaş grupları, eğitim durumu ve etnik kimlikten katılımcıların Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve CHP’ye yönelik yargılamaları içeren 19 Mart süreci, Kürt meselesi; 1 Ekim’de Devlet Bahçeli’nin inisiyatifi ile başlayan ve PKK’nin fesih kararıyla devam eden yeni süreç hakkındaki görüşlerine ek olarak toplumsal taleplere de yer veriyor.

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DEMOGRAFİ
DEMOGRAFİ
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19 MART OPERASYONU
19 MART OPERASYONU
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19 MART OPERASYONU
19 MART OPERASYONU
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KÜRT SORUNU
KÜRT SORUNU
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YENİ SÜREÇ
YENİ SÜREÇ
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YENİ SÜREÇ
YENİ SÜREÇ
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YENİ SÜREÇ
YENİ SÜREÇ
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YENİ SÜREÇ
YENİ SÜREÇ
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YENİ SÜREÇ
YENİ SÜREÇ
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CHP vs. SÜREÇ
CHP vs. SÜREÇ
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CHP vs. SÜREÇ
CHP vs. SÜREÇ
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CHP vs. SÜREÇ
CHP vs. SÜREÇ
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CHP vs. SÜREÇ
CHP vs. SÜREÇ
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CHP vs. SÜREÇ
CHP vs. SÜREÇ
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TALEPLER
TALEPLER
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TALEPLER
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İstanbul
barış ve demokratik toplum süreci anket Rawest Araştırma Seren Selvin Korkmaz Roj Girasun
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