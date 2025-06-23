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Yeni sürecin ilk anketi: Kürt meselesinde toplumunun algı, kanaat ve tutumları
Yeni süreçte Türkiye toplumunun algı, kanaat ve tutumlarının ölçüldüğü araştırmanın sonuçlarını Rawest Araştırma Genel Müdürü Roj Giresun açıkladı.
Rawest Araştırma ve IstanPol işbirliğiyle gerçekleştirilen “Kürt Meselesinde Yeni Dönem: Türkiye Toplumunun Algı, Kanaat ve Tutumları” başlıklı araştırma 23 Haziran 2025’te İstanbul’da sivil toplum, medya ve araştırma dünyasıyla paylaşıldı.
13-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2010 kişiyle yapılan araştırma, farklı yaş grupları, eğitim durumu ve etnik kimlikten katılımcıların Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve CHP’ye yönelik yargılamaları içeren 19 Mart süreci, Kürt meselesi; 1 Ekim’de Devlet Bahçeli’nin inisiyatifi ile başlayan ve PKK’nin fesih kararıyla devam eden yeni süreç hakkındaki görüşlerine ek olarak toplumsal taleplere de yer veriyor.
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