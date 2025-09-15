CHP Kurultay davasında karar çıkmadı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkemede bugün yapılan duruşmada karar çıkmadı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi dosyasının getirilmesine ve Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan 21 Eylül’deki CHP olağanüstü kurultayının delege listesinin, birleştirme tutanaklarının kongre gerçekleştikten sonra istenmesine de karar verdi.

Evrensel’in haberine göre, duruşma küçük bir salonda yapıldığı için tartışmalarla başladı.

Avukatlardan “salon” tepkisi

CHP’nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen’in yanı sıra çok sayıda avukat salona girdi.

Müdahil avukat Uğur Poyraz, salonun yetersizliğine dikkat çekerek ya davanın usulden reddini ya da daha büyük bir salona ertelenmesini istedi. Hakim bu talebi reddederek duruşmayı başlattı.

Hukuki görüşler dosyaya sunuldu

Duruşmada müdahillik talepleri tutanağa geçti, İstanbul’da yürütülen kurultay davalarının dosyaları kontrol edildi. Ayrıca Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Prof. Dr. Kemal Gözler, Prof. Dr. Adem Sözüer ve Dr. Volkan Aslan’ın hazırladığı hukuki görüşler dosyaya sunuldu.

“Suç örgütü” tartışması

Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen, kurultayın “kamu düzenine aykırılık” nedeniyle “mutlak butlanla batıl” olduğunu savundu. Üregen, kurultaya hile karıştırıldığını iddia ederek mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimlerin “organize suç faaliyetinde” bulunduğunu öne sürdü.

Bu sözlere CHP milletvekili Turan Taşkın Özer sert tepki gösterdi: “Böyle bir beyan olur mu, sensin suç örgütü, sensin kriminal.” Avukatlar arasında gerginlik yaşandı.

Kayyım talebi

Savaş’ın avukatı, CHP yönetiminin görevden el çektirilmesini ve dava sonuçlanana kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski PM ve YDK üyeleriyle birlikte “tedbiren göreve iade edilmesini” istedi. Avukat Uğur Poyraz ise bu talebe “Partiye kayyım atanmasına, senin de avukat olarak atanman için uğraşıyorsun. Zaten seni kaale almıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Duruşmada ilginç anlar

Daha önce davadan feragat eden Fahri Taşdemir’in yeniden müdahil olmak istedi. Taşdemir’in beyanları sırasında hakim “Yanlış okudun galiba” diyerek müdahalede bulundu, salonda gülüşmeler oldu.

CHP’nin savunması

CHP avukatı Çağlar Çağlayan, seçimlerin iptali konusunda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yetkili olduğunu vurguladı. “Davacıların hukuka aykırı iddialarıyla mahkemenin parti yönetimine karar vermesi isteniyor” dedi. Çağlayan ayrıca YSK ve Anayasa Mahkemesi kararlarını dosyaya sunarak, kurultayların meşru olduğunu savundu.

Genel merkezde nöbet

Duruşma öncesinde CHP Genel Merkezi’nde nöbet tutulmaya başlandı. Polis baskını sonrası binaya çok sayıda maske, limon ve gıda malzemesi getirildi. “Mutlak butlan” kararı çıkması ihtimaline karşı nöbetin 21 Eylül’de planlanan Olağanüstü Kurultay’a kadar süreceği belirtildi.

Süreç nasıl gelişmişti?

Kurultayların iptali için açılan davalar Şubat 2025’te Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti. Mahkeme, süreç boyunca YSK, Çankaya Seçim Kurulu ve CHP Genel Merkezi’nden belgeler istemişti. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla 1 ila 3 yıl hapis cezası talep edilmişti.

(EMK)