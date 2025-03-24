Lütfü Savaş, CHP kurultayının iptali için dava açtı

Hatay’ın eski büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yaptı.

Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe verdi.

Dilekçede üç isim Özgür Özel’in başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı'na yönelik yargı sürecinin devam ettiğini kaydetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ceza soruşturmasının da devam ettiğini belirtti.

Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Bu soruşturma, kurultayın sadece hukuki değil, aynı zamanda ceza hukuku bakımından da sakatlandığını göstermektedir. Tüm bu nedenlerle mevcut Genel Merkez yönetimi yetkisizdir ve yaptığı kurultay çağrısı mutlak butlanla sakattır. Bu çağrı, parti tüzüğüne, siyasi partiler mevzuatına ve hukukun genel ilkelerine aykırı olup tam kanunsuzdur ve yok hükmündedir. Bu itibarla 6 Nisan 2025 tarihinde yapılması planlanan 21. Olağanüstü Kurultay’ın yok hükmünde sayılması halinde yetkisiz organlarca geçersiz bir karar doğrultusunda kanunsuz olarak yapılmaya çalışıldığı dikkate alınarak, kurultayın iptaline ve seçim sürecine ilişkin işlemlerin durdurulmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz."

Özel ön seçime karşı saldırı olduğunu söylemişti

Özgür Özel 21 Mart’ta CHP’ye kayyım atanmasına yönelik duyum aldıklarını bu nedenle de partiyi olağanüstü kurultaya götüreceğini açıklamıştı. Özel şöyle konuşmuştu:

"Adayımız belirlememek için bugün bir tenezzül, yeni bir tasarruf, yeni bir girişim. CHP’ye kayyım atayarak, pazar günkü seçime engel olmaya çalışanları, hazırlıklarını gördük. Buna karşı bugün içinde aldığımız bir kararı, yaptığımız resmi kayıtlara girmiş olan bir başvuruyu size açıklamak isterim.

Tüzüğümüzün Genel Başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına Olağanüstü Kurultay kararı aldığımızı, partiyi Olağanüstü Kurultay’a götürmek suretiyle kayyım girişimlerinin önünü kestiğimiz tüm Türkiye’ye ilan ederiz.

Bundan sonraki süreçte 15 gün sonra, 6 Nisan günü CHP’nin delegeleri Olağanüstü Kurultay sandığının başına geçip iradelerini tazeleyecekler.

CHP’nin Genel Başkanı olarak partiyi Olağanüstü Kurultay’a götürüyorum. Ve bunu 23 Mart günü yapacağımız Cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül akla ‘Haydi işinize’ diyerek yolumuza devam ediyoruz.”

İhraç edilmişti

CHP Disiplin Kurulu, Savaş'ı, sosyal medya hesabından yaptığı, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" paylaşmını nedeniyle aralık ayında ihraç etmişti.

(HA)