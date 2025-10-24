Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultayları’na ilişkin açılan “mutlak butlan” davasında bugün karar çıktı.

CHP'nin “mutlak butlan” davasında bugün görülen duruşmada mahkeme kararını verdi. CHP'nin Kurultay davası reddedildi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davayı "aktif husumet yokluğu" ve "davanın konusuz kalması" gerekçeleriyle reddetti.

Hatırlatma: CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali istemiyle açılan altı dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından birleştirilmişti. 15 Eylül’de yapılan son duruşmada mahkeme, davacıların tedbir taleplerini reddederek davayı bugüne, 24 Ekim 2025 tarihine ertelemişti.

Parti kaynakları, bugünkü duruşmada davanın “konusuz kaldığı” gerekçesiyle dosyanın kapatılmasını bekliyordu.

Duruşmada CHP’yi temsilen Avukat Çağlar Çağlayan, davanın reddini talep etti. Çağlayan, “Tüm delegeler il kongrelerinde değişmiştir. Kurultay iptal edilse bile yeniden yapılması gereken işlemler, olağan kongre süreçleriyle zaten tamamlanmıştır. Yapılan olağanüstü kurultaylarla delegelerin önüne sandık konulmuş ve seçim yapılmıştır” dedi.

Çağlayan, davanın amacının kurultay yenilemesi değil, “partiyi süre sınırı olmadan kimin yöneteceğine mahkemenin karar vermesini sağlamak” olduğunu belirterek, davanın konusuz kalması nedeniyle reddini istedi.

Davacı taraf: “Seçimler yok hükmündedir”

Davacı tarafın avukatı Ali Üregen, savunmasında, CHP yönetimince gerçekleştirilen tüm kurultayların “yok hükmünde” olduğunu ileri sürdü.

Üregen, “CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeniyle mutlak butlanla sakattır. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile iş birliği yapılarak Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı biçimde seçime hile karıştırılmıştır” dedi.

Üregen, CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti açısından “en önemli tüzel kişiliklerden biri” olduğunu belirterek, “Böyle bir siyasi partinin karar organları meşru yolla belirlenmelidir. Hukuk, böyle bir girişime kayıtsız kalamaz” dedi.

“Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir”

Davacı avukat, “Bu şaibe ortadan kalkmadığı sürece tüm seçimler ve kurultaylar yok hükmündedir. Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir” dedi.

Üregen, 38. Olağan Kurultay’ın iptal edilmesini, Özgür Özel ve yönetiminin görevden alınmasını, CHP’nin 21. ve 22. Olağanüstü Kurultaylarında alınan tüm kararların da hükümsüz sayılmasını talep etti. Ayrıca, 39. Olağan Kurultay sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptalini istedi.

Davacı taraf adına konuşan Lütfü Savaş’ın avukatı, davanın kabul edilerek kurultayın iptaline, Özgür Özel’in görevden alınmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti yönetimine geri dönmesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, önceki duruşmalarda istenen tüm belgelerin dosyaya eklendiğini, araştırılacak başka husus ya da toplanacak delil kalmadığını belirtti. Bu gerekçeyle davayı “aktif husumet yokluğu” ve “konusuz kalması” gerekçesiyle reddetti.

"Haklı olanlar kazanacaktır"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, konuya ilişin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Partimizin 38. Olağan Kurultayının iptali istemiyle açılan ve kamuoyunda “Mutlak Butlan” davası olarak bilinen davanın reddine karar verilmiştir. Siyasi partilerin kongrelerinin ve kurultaylarının seçim hukukuna ve YSK denetimine tabi olduğunu ve bu davanın başından beri redde mahkum olduğunu ifade etmiştik.

Tertemiz kurultayımıza çamur atarak, bu ve benzeri davalardan medet umanlar hayal kırıklığına uğrasa da, yargı bağımsız ve tarafsız olduğu sürece haklı olanlar kazanacaktır...

Hukuk ve adalet kavramlarının içinin boşaltıldığı bir dönemde, bağımsız ve tarafsız yargıya güveni perçinleyen bu karar, aynı zamanda demokrasimiz açısından da memnuniyet vericidir."

Dava süreci

CHP’nin kurultay süreçlerine ilişkin altı farklı dava, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın delegeler tarafından “usul hataları” gerekçesiyle açılmıştı. Davacılar, 38. Olağan Kurultay’da yapılan tüzük değişiklikleri ile 21. Olağanüstü Kurultay’daki delege işlemlerinin “mutlak butlan” niteliğinde olduğunu iddia ediyor.

Ceza soruşturması ve 4 Kasım davası

Öte yandan, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan “para karşılığı oy” şikayeti üzerine başlatılan ceza soruşturması da Ankara’ya devredildi. Savcılık, 38. Kurultay’da Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığındaki divan yönetiminin bazı delegelere para ve adaylık teklif ettiği iddiasını soruşturuyor.

İddianamede, İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.

Kurultayda Özgür Özel, ilk turda 682, ikinci turda 812 oy alarak CHP’nin 8. Genel Başkanı seçilmişti. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Özel, 6 Nisan 2025’te olağanüstü kurultay toplayarak yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

Kurultaya ilişkin ceza davası ise 4 Kasım 2025’te Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

