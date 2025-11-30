CHP'de 39. Olağan Kurultay süreci PM ve YDK üyelerinin seçimleriyle tamamlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultayı’nda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) asıl ve yedek üyelerinin belirleneceği seçimler yapıldı.

Ankara Spor Salonu'nda “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla toplanan CHP Kurultayı, çalışmalarını üçüncü gününde tamamladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Divan Başkanlığı PM ve YDK üyeliği için seçim pusulalarının matbaada basılıp gelmesinin ardından görevi, İlçe Seçim Kuruluna devretti.

CHP’nin kayıtlı 1385 kurultay delegesi, 80 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyesini seçmek için saat 17.00 itibarıyla sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi saat 19.30 itibarıyla sona erdi. Seçimlerde “çarşaf liste” yöntemi uygulandı.

Kurultayın ilk gününde yapılan tüzük değişikliğiyle PM üye sayısı 60’tan 80’e yükseltimişti. Seçimlerde 145 kişi PM, 31 kişi ise YDK üyeliği için aday oldu.

Özel’in listesinin tamamı seçildi

Önceki PM’de görev alan 48 isim yerini korurken, 12 isim anahtar listede bulunmuyor. Mevcut Merkez Yönetim Kurulu’ndaki tüm üyelere, anahtar listede yer verildi.

Seçim sonuçlarına göre, Genel Başkan Özgür Özel’in seçimler öncesi yayınladığı anahtar listesinin tamamı seçildi.

PM’de eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu 1022 oyla ilk sırada yer aldı.

Şaroğlu’nu, 1007 oyla vergi uzmanı Ozan Bingöl, 1006 oyla İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, 1002 oyla Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile 1000 oyla mevcut Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu takip etti.

Bu isimlerin ardından sırasıyla, Namık Tan 999, Baran Seyhan 998, Mahir Yüksel 995, Canan Taşer ve Deniz Yücel 992, Mehmet Necati Yağcı 986 oy aldı.

CHP 22. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi

Kimler seçildi?

CHP’nin A takımı olarak belirtilen 70 PM üyesi, resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:

“Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Polat Şaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Namık Tan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Ozan Varal, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cavit Arı, Ednan Arslan, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Saniye Barut, Ozan Bingöl, Burhanettin Bulut, İlhan Cihaner, Sercan Çığgın, Gül Çiftci, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Bahadır Erdem, Asiye Ergül, Ali Abbas Ertürk, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan İrak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka.”

15 kişilik BKSP listesinden 10 tercih yapıldı

Özgür Özel’in, 15 kişilik Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden 10 tercih yapıldı. Bu 10 isim PM’ye doğrudan girdi.

Kota uygulanmış haliyle BKSP seçim sonuçları şu isimlerden oluştu:

“Serkan Özcan, Şule Özsoy Boyunsuz, Kerim Rota, Tolga Sağ, Ömer Kaya Türkmen, Emine Uçak Erdoğan, Oya Ünlü Kızıl, Murat Arslan, Güldem Atabay, Emre Kartaloğlu.”

YDK üyeleri belirlendi

Resmi olmayan sonuçlara göre, YDK’nin 15 kişilik listesi de belirlendi.

YDK şu isimlerden oluştu:

“Turan Taşkın Özer, Yasemin Reçber, Aliye Timisi Ersever, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Deniz Çakır, Yasemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Mesut Kırşanlı, Ali Narin.”

Resmi sonuçlar, parti tüzüğünde belirtilen “cinsiyet” ve “gençlik” kotasının uygulanması ve itirazların değerlendirilmesinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak.

Anahtar listede yer almayan isimler Oylamaya geçilmeden önce salonda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 70 kişiden oluşan anahtar listesi dağıtıldı. Önceki PM’de görev alan 48 isim yerini korurken 12 isim anahtar listede bulunmuyor. Mevcut Merkez Yönetim Kurulu’ndaki tüm üyelere, anahtar listede yer verildi. Özel tarafından hazırlanan anahtar listede önceki PM’de bulunan Yalçın Görgöz, Ali Haydar Hakverdi, Ali Haydar Fırat, Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Niyazi Şen, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Şengül Yeşildal ve Mehmet Alkın Denizaslanı yer almadı.

(VC)