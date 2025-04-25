Dosyalar birleştirildi: 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan Kurultay davası birlikte görülecek

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'da düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayın iptali talebiyle açılan davalar birleştirildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultay delegeleri Hatip Karaarslan ve Yılmaz Özkanat, 6 Nisan'da yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultay'ın iptali için dün (24 Nisan) Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

Dava dilekçesinde 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayın iptaline yönelik davanın 6 Nisan dosyasıya birleştirilmesi talep edilirken, 21. Olağanüstü Kurultayı'nın "yok hükmünde olduğu" ve "mutlak butlanla sakatlandığı" öne sürüldü.

CNNTÜRK'ün haberine göre; 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan 6 Nisan olağanüstü kurultay davası, 42. Asliye Mahkemesi’ndeki davayla birleştirildi.

Mahkeme, her iki davanın aynı anda 26 Mayıs'ta görülmesine karar verdi.

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(RT)