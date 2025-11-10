ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2025 11:45
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2025 12:16
2 dk Okuma

CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar açıklandı

Mahkeme, iddiaların seçim sonucunu etkileyecek nitelikte somut bir delille desteklenmediğini vurgulayarak, davanın konusuz kaldığına ve karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar açıklandı
Özel ve Kılıçdaroğlu, Özel'in Genel Başkan olduğu 38. Kurultay'da, her şey Kılıçdaroğlu'nun bu sonucu kabullenmemesiyle başladı/Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan “Mutlak Butlan” davasında gerekçeli karar açıklandı.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin kararında, “Dava konusuz kaldığı için karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

Söz konusu dava, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ilk kez genel başkan seçildiği kurultay sonrası bazı delegeler tarafından açılmıştı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, dava dosyasındaki beyanlar incelenerek şu değerlendirmelere yer verildi:

“İfadeler incelendiğinde, menfaat temin ettiği belirtilen delegelerin kongrede oy kullanma karşılığında pazarlık yaptığı, ‘size oy verirsek bana ne vereceksiniz’ şeklinde talepte bulundukları anlaşılmıştır.
Oy kullanma karşılığında çeşitli taleplerde bulunan delegenin iradesinin fesada uğradığından söz edilemez.
Bu kişiler ahlaki davranmamış olabilir, ancak bu durum seçimin geçerliliğini ortadan kaldırmaz.
Ayrıca, seçime hile karıştırma iddiası varsa, bu kişiler hakkında Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılabilir.”

Mahkeme, iddiaların seçim sonucunu etkileyecek nitelikte somut bir delille desteklenmediğini vurgulayarak, davanın konusuz kaldığına ve karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Böylece, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultay sürecine ilişkin iptal talebi yargı tarafından reddedilmiş oldu.

Çiftçi: CHP baskıya boyun eğmez

CHP'den de gerekçeli karara ilişkin ilk açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, siyasi partilerin demokratik iradesine müdahil edilemeyeceğine kararın ortaya koyduğunu ifade etti:

"Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Ekim’de reddettiği kurultay davasının gerekçeli kararını açıkladı.

Gerekçeli kararla mahkeme; siyasi partilerin iç işleyişine, kurultay kararlarına ve demokratik iradesine adli yargının müdahale edemeyeceğini açık biçimde ortaya koydu."

Çiftçi, kurultayların adli mahkemelerin iptal etme yetkisine sahip olmadığını vurguladı:

"Kararda, siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu, kongre ve kurultay süreçlerinin seçim kurullarının denetimi altında gerçekleştiği, bu nedenle adli mahkemelerin kurultayları iptal etme yetkisi bulunmadığı vurgulandı.

Mahkeme ayrıca, davacıların ileri sürdüğü iddiaların soyut, delilsiz ve duyuma dayalı olduğunu; iddiaların hiçbir somut belgeyle desteklenmediğini ve dava açma süresinin de çoktan geçmiş bulunduğunu belirtti.

"Bu karar sadece partimiz için değil; ülkemizdeki tüm siyasi partilerin örgütlenme ve demokratik irade hakkının yargı kararıyla güvence altına alınması anlamına gelmektedir.

Başından bu yana söylediğimiz gibi sonuç değil süreç odaklı olan ve tek amacı Cumhuriyet Halk Partisi’nde karışıklık görüntüsü yaratma çabası taşıyan bu dönem artık geride kalmıştır.

Uzun bir süredir Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in bilgisi doğrultusunda kıymetli meslektaşlarımla yürüttüğümüz ve partimizin alınmaya çalışıldığı ablukaya ilişkin mücadelemizin haklılığı bir kez tescillenmiştir.

Bu vesileyle; dava sürecinde bizlere güç veren, dayanışma ve desteklerini her daim hissettiren tüm yol arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir tehdide, hiçbir baskıya, hiçbir yalana boyun eğmeden; adaletin, hukukun ve demokrasinin yolunda ilerlemeye devam edecektir."

24 Ekim 2025

(EMK)

CHP özgür özel Kemal Kılıçdaroğlu
