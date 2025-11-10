Lütfü Savaş ve eski delegelerden CHP kurultayı kararına itiraz

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı önceki dönem CHP kurultay delegeleri, CHP’nin 4–5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davasında verilen karara itiraz etti.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin davayı “konusuz kalması” nedeniyle “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetmesinin ardından Savaş ve eski delegeler, bu kararın iptali için Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf Mahkemesi) başvurdu.

“Kurultay mutlak butlanla sakatlanmıştır” iddiası

Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen tarafından İstinaf Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin asıl dava yönünden “konusuz kalma”, birleşen davalar yönünden ise “aktif dava ehliyeti yokluğu” gerekçesiyle karar verdiği hatırlatıldı.

Dilekçede, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın yapılış şekli ve sonuçlarının hukuken geçersiz olduğu öne sürülerek şu ifadelere yer verildi:

“Kurultay mutlak butlanla sakatlanmış olup, bu kurultay sonucunda seçildiği iddia edilen genel başkan ve yönetim organlarının hukuken varlık kazanması mümkün değildir.”

CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar açıklandı

(EMK)

“Konusuz kalma gerekçesi hukuken geçersiz”

Mahkemenin davayı “konusuz kalma” gerekçesiyle reddetmesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğu savunulan dilekçede,

“Davanın konusuz olmadığı, hukuken hiç doğmamış bir yönetim eliyle tesis edilmiş, yok hükmündeki işlemlerin iptalini gerektiren bir tablo bulunduğu”

ifadesi yer aldı.

“Yeni kurultaylar hukuka aykırı” iddiası

Dilekçede ayrıca, mevcut CHP yönetimi tarafından gerçekleştirilen 6 Nisan 2025 ve 21 Eylül 2025 tarihli olağanüstü kurultayların da hukuken geçersiz olduğu iddia edildi.

Söz konusu kurultayların,

“Mahkemeyi yanıltma saikiyle ve yargılamayı etkisiz kılma amacıyla yapılmış olduğu, bu nedenle hukuka karşı açık bir hile teşkil ettiği”

öne sürüldü.

İstinaf Mahkemesi’nin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen karar için yapılacak bu itirazı önümüzdeki haftalarda karara bağlaması bekleniyor.

İstersen bu metni “hukuk–siyaset dosyası” formatında (örneğin alt başlıklar ve kısa kutucuklarla; “Ne olmuştu?” bölümü ekleyerek) haber sitesine uygun şekilde biçimlendirebilirim.