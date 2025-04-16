YSK, CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nın iptal istemini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'li akademisyen Doç. Dr. Kemal Çiftçi’nin, partisinin 6 Nisan’da gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle yaptığı başvuruyu yanıtladı.

Çiftçi, Kurultay’ın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurmuştu.

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptaline ilişkin itirazı reddetti.

İlçe Seçim Kurulu kararında, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başkanlık Divanınca, Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu aday listelerinin kesinleştirilerek, mühürlenip oy pusulasına dönüştürülmek üzere seçim kuruluna teslim edildiği belirtildi.

Çankaya İlçe Başkanlığının ret kararının "tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılarak, seçimin yenilenmesine karar verilmesi"nin istenmesi üzerine, başvuru YSK’ya gitti.

YSK ise ''Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı kesin olduğundan ve tam kanunsuzluk hali de bulunmadığından talebin kesinlik'' nedeniyle reddine karar verdi.

Çiftçi dilekçesinde, kurultayın yeterli hazırlık yapılmadan ve hukuka aykırı şekilde düzenlendiğini savunmuştu. Kurultaya katılmak ve Parti Meclisi’ne aday olmak isteyen partililerin fiziksel engellemelerle karşılaştığını, başvuru süreci sırasında ise gerekli imzaları toplamakta zorluk yaşadığını ileri sürmüştü. Ayrıca başvurusunu zamanında yapmasına rağmen Kurultay alanına giremediğini ve bu nedenle siyasi haklarının engellendiğini iddia etmişti.

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(RT)