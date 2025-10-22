ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 22 Ekim 2025 12:13
 Son Güncelleme: 22 Ekim 2025 12:19
2 dk Okuma

CHP’nin 39. Kurultay süreci yargıya taşındı: İl kongrelerinin iptali talep edildi

Başvuruda, yargılama sürerken mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve getirilmesine karar verilmesi istendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

CHP’nin 39. Kurultay süreci yargıya taşındı: İl kongrelerinin iptali talep edildi
Fotoğraf:AA

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, CHP’nin 39. Olağan Kurultay sürecinde yapılan tüm il kongrelerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuruda, yargılama sürerken mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve getirilmesine karar verilmesi istendi.

Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen imzalı dilekçede; 38. Olağan Kurultay’dan bu yana parti yönetiminin “kurultay iradesini organize biçimde ortadan kaldırdığı”, bunun “hukuka ve kamu düzenine aykırı” olduğu savunuldu. Mevcut yönetimin “hukuka aykırı yollarla” göreve geldiği, bu nedenle yapılacak her kurultayın “zehirli ağacın meyvesi” sayılacağı iddia edildi.

Oy tercihlerinin yönlendirildiği iddia edildi

Dilekçede, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iddianameler ve açılan ceza dosyalarına atıf yapılarak; bazı delegelere maddi menfaat, adaylık ve belediyelerde işe yerleştirme vaadi ile oy tercihlerinin yönlendirildiğinin öne sürüldüğü belirtildi. Aynı metinde, 6 Nisan 2025’teki 21. ve 21 Eylül 2025’teki 22. Olağanüstü Kurultayların da “hukuka karşı hile” gerekçesiyle mevcut yönetimi korumak amacıyla düzenlendiği iddiası yer aldı.

Başvuruda, “kamu düzenini koruma” gerekçesiyle mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki PM ve YDK’nın görevlendirilmesi talep edildi. Dilekçede ayrıca, parti olanaklarının ve belediye kaynaklarının mevcut yönetimin pozisyonunu korumak için kullanıldığı öne sürüldü.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP Kemal Kılıçdaroğlu özgür özel Lütfü Savaş kurultay YSK
