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Yayın Tarihi: 3 Haziran 2025 00:14
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2025 09:42
1 dk Okuma

LÜTFİ SAVAŞ'IN ŞİKAYETİYLE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP 38. Kurultayı'nın "hileli" olduğunu iddia etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, maddi kanıtları kuşkulu şikayetler ve duyumlarla Özgür Özel'in Genel Başkanlığa seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı'nı "hileli" ilan etti. İstanbul ve İzmir Belediye Başkanlarını suçladı. 3 yıl hapis ve siyaset yasağı istedi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP 38. Kurultayı'nın "hileli" olduğunu iddia etti
CHP 38. Olağan Kurultay'ının galiplerinden Ekrem İmamoğlu için hapis cezası isteniyor/CHP

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın şikayeti üzerine Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki "şaibe" iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şikayeti

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın şikayeti üzerine Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki "şaibe" iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturma sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzBB Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında yer aldığı 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalafet" suçundan iddianame düzenlendi.

Savcılık iddianamesinde CHP Kongresi'ndeki seçim oylamasına hile karıştırıldığı öne sürülerek, şüphelilerin 3'er yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcı ayrıca suçladığı kişilerin alacakları ceza süresince siyaset yasağına çarptırılmasını istedi.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "mağdur" sıfatıyla yer aldı. İddianame kabul edildi.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
CHP özgür özel CHP 38. Olağan Kurultayı hileli seçim iddiası
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