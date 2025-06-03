LÜTFİ SAVAŞ'IN ŞİKAYETİYLE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP 38. Kurultayı'nın "hileli" olduğunu iddia etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, maddi kanıtları kuşkulu şikayetler ve duyumlarla Özgür Özel'in Genel Başkanlığa seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı'nı "hileli" ilan etti. İstanbul ve İzmir Belediye Başkanlarını suçladı. 3 yıl hapis ve siyaset yasağı istedi.