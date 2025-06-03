Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP 38. Kurultayı'nın "hileli" olduğunu iddia etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın şikayeti üzerine Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki "şaibe" iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şikayeti
T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın şikayeti üzerine Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki "şaibe" iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturma sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzBB Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında yer aldığı 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalafet" suçundan iddianame düzenlendi.
Savcılık iddianamesinde CHP Kongresi'ndeki seçim oylamasına hile karıştırıldığı öne sürülerek, şüphelilerin 3'er yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcı ayrıca suçladığı kişilerin alacakları ceza süresince siyaset yasağına çarptırılmasını istedi.
İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "mağdur" sıfatıyla yer aldı. İddianame kabul edildi.
(AEK)