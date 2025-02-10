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Yayın Tarihi: 10 Şubat 2025 14:52
 ~ Son Güncelleme: 10 Şubat 2025 15:19
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP kurultayına soruşturma başlattı

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Genel Sekreter Akif Hamzaçebi tanık olarak dinlenecek.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP kurultayına soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına karşı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı hakkında soruşturma başlattı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Genel Sekreter Akif Hamzaçebi’yi tanık sıfatıyla ifade vermeye çağırdı.

Savcılık konuyla ilgili "Ankara’da gerçekleşen CHP Kurultayında ‘Kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı’ şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir” diye açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmeyecek

Sözcü TV'den Can Coşkun, Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeye gitmeyeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in doğruladığı habere göre; konuya ilişkin saat 16.00'da basın açıklaması düzenlenecek.

İşaret fişeğini Erdoğan yaktı, Kılıçdaroğlu TRT’ye çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat’ta partisinin Manisa’daki kongresine katıldı.

Erdoğan burada CHP’yi hedef aldı ve kurultayın şaibeli olduğunu iddia etti. Erdoğan “2-3 sene önce eski genel başkanlarını yere göğe sığdıramıyorlardı. Gandhi Kemal, Gençlerin demokrat amcası diyerek pohpohluyorlar, övgü yağmuruna tutuyorlardı ama ne olduysa Türkiye’yi kurtaracak adam dedikleri Bay Kemal’i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal’e çıkarıp şaibeli bir kongreyle gönderdiler. Birkaç ay öncesine kadar 85 milyonu yönetmeye layık gördükleri adamı CHP’ye layık görmediler. Şimdi ne kapısını çalan var ne fikirlerini merak eden var” diye konuştu.

Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu TRT Haber’e çıktı. Burada “CHP kirliliği kabul etmez.” diyerek Özgür Özel’den açıklama istedi. Kılıçdaroğlu, ilgili konuşmasında, “Erdoğan, bildiğim kadarıyla 4-5 kere ‘Şaibeli Kurultay’ dedi. Bu konuda partinin yetkili organlarının veya sayın genel başkanın çok açık bir açıklama yapması lazım.” ifadelerini kullandı.

“Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir.” diyen Kılıçdaroğlu, kurultayın şaibesini bilmediğini, elinde bir şey olmadığını söyledi. Eski CHP Genel Başkanı, “Bugüne kadar yapılan hiçbir kurultayda CHP bu suçlamayla karşı karşıya kalmamıştır. İlk kez 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor.” şeklinde konuştu.

CHP Kurultayı hakkında neler biliyoruz?
CHP Kurultayı hakkında neler biliyoruz?
2 Kasım 2023

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Kemal Kııçdaroğlu CHP chp kurultayı
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