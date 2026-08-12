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YT: Yayın Tarihi: 12.08.2026 12:36 12 Ağustos 2026 12:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.08.2026 12:47 12 Ağustos 2026 12:47
Okuma Okuma:  2 dakika

"Çerçeve yasa tarihi bir fırsat ancak kalıcı barış ceza hukuku düzenlemeleriyle sağlanamaz"

Bölge illerinin baroları, TBMM’de kabul edilen çerçeve yasayı kalıcı barışa katkı sunması bakımından “tarihi bir fırsat” olarak değerlendirdi. Ancak sürecin "hukukun üstünlüğü, şeffaflık, toplumsal adalet ve demokratikleşme temelinde" desteklenmesi gerektiğini belirten bir açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Çerçeve yasa tarihi bir fırsat ancak kalıcı barış ceza hukuku düzenlemeleriyle sağlanamaz"
Fotoğraf: Didem Mente / AA
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Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları, “çerçeve yasa” hakkında ortak açıklama yaptı.

Barolar, yaklaşık yarım asırdır devam eden çatışmalı sürecin on binlerce insanın yaşamını yitirmesine, zorunlu göçlere, derin toplumsal acılara ve ağır ekonomik sonuçlara yol açtığını hatırlatarak, çatışmaların kalıcı biçimde sona erdirilmesine yönelik “samimi hukuki ve demokratik adımları” tarihi bir fırsat olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Kanunun hukuk tekniği ve kapsam bakımından geliştirilmesi gereken yönleri bulunduğu belirten barolar düzenlemenin, “silahların tamamen susmasını ve sorunların hukuk ile demokratik siyaset zemininde çözülmesini hedeflemesi” nedeniyle tarihi bir adım olduğu kaydetti.

Ancak “Kalıcı barış ceza hukuku düzenlemeleriyle sağlanamaz” uyarısı da yaptı. Yasadaki eksikliklere dikkat çekti. Baroların ortak açıklaması şöyle:

“Yaklaşık yarım asırdır on binlerce insanın yaşamını yitirmesine, derin toplumsal acılara, zorunlu göçlere ve ağır ekonomik bedellere neden olan çatışma ortamının kalıcı biçimde sona erdirilmesine yönelik her samimi hukuki ve demokratik adımı tarihî bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’, hukuk tekniği ve kapsamı bakımından geliştirilmesi gereken yönleri bulunmakla birlikte, silahların tamamen susmasını ve sorunların hukuk ile demokratik siyaset zemininde çözülmesini hedeflemesi bakımından tarihi bir adımdır.

Kalıcı barışın yalnızca ceza hukuku düzenlemeleriyle sağlanamayacağı açıktır. Sürecin; hukukun üstünlüğü, şeffaflık, toplumsal adalet ve demokratikleşme temelinde ilerlemesi, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi ve toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla desteklenmesi gerekmektedir.

Kanunun uygulamada farklı yorumlara yol açabilecek hükümlerinin açık ve öngörülebilir hâle getirilmesi, kapsamının netleştirilmesi ve eşit uygulamayı sağlayacak objektif ölçütlerin belirlenmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir.

Eksikliklerinin evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda giderilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerimizi saklı tutmakla birlikte; ülkemizin uzun yıllardır özlemini duyduğu kalıcı barışa katkı sunabilecek bu düzenlemeyi tarihî bir fırsat olarak görüyor ve ilkesel olarak destekliyoruz.”

Çerçeve yasa Erdoğan’ın onayına sunuldu
Çerçeve yasa Erdoğan’ın onayına sunuldu
Bugün 10:47

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Barış çerçeve yasa barış ve demokratik toplum süreci
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