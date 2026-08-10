YT: Yayın Tarihi: 10.08.2026 11:5610 Ağustos 2026 11:56
~ SG: Son Güncelleme: 10.08.2026 17:2210 Ağustos 2026 17:22
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TBMM Genel Kurulu'nda 'çerçeve yasa' görüşmeleri
"Çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" Meclis'te görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.
“Çatışma ve şiddet sarmalından çıkma fırsatı önümüzde duruyor” diyen Bakırhan, amaçlarının yeni acıların yaşanmaması olduğunu belirtti.
Sürecin Türkiye’nin bütünleşmesine ve ortak yaşama katkı sunacağını ifade eden Bakırhan, yasaya ilişkin eksik ve eleştiriler bulunduğunu ancak bunun ilk aşama olduğunu söyledi: “Bugün atılan bir temeldir.”
Feti Yıldız: Sürecin amacı bölgesel istikrarsızlığı azaltmak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sürecin bir af düzenlemesi değil, devlet politikası olduğunu söyledi.
Yıldız, sürecin yalnızca güvenlik başlığıyla ele alınamayacağını belirterek, devletin bekası, hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınmayı kapsadığını ifade etti.
“Terörsüz Türkiye barış ve huzur demektir. Demokrasi ve hürriyet demektir. Kardeşlik demektir” diyen Yıldız, farklı dünya görüşlerine sahip siyasi partilerin “asgari müştereklerde buluşarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini” söyledi.
Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle güvenlik risklerinin bölgesel ve küresel boyut taşıdığını savunan Yıldız, sürecin kardeşlik hukuku ve ortak tarih bilinci üzerinden bölgesel istikrarsızlığı azaltmayı amaçladığını belirtti.
13:56
Ekmen ve Arıkan'dan sürece "güven" vurgusu
Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, sürecin güçlenmesi için AİHM ve AYM kararlarının uygulanması ile KHK’lilere ilişkin adımların önemli olduğunu söyledi. Ekmen, demokratikleşme yönünde atılacak adımların sürece duyulan güveni artıracağını belirtti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi için güvenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Arıkan, güvenin yalnızca yasal düzenlemelerle değil, siyasetin dili ve pratiğiyle de inşa edilebileceğini söyledi.
13:36
Dervişoğlu: Hayır diyeceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada teklife karşı çıkacaklarını söyledi.
Dervişoğlu, milletvekillerine yeminlerini hatırlatarak, “Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız” dedi.
12:40
Kanun teklifi görüşmeleri başladı
Meclis Genel Kurulu’nda 12 maddelik Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Genel Kurul salonunda yerini aldı.
TBMM Genel Kurulu'nda AKP'nin Meclis'in çalışma takvimi ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, kanun teklifi görüşmelerinin bugün tamamlanamaması halinde görüşmeler, 11 Ağustos Salı ve 12 Ağustos Çarşamba günü sürdürülecek.
11:40
DEM Parti Eş Genel Başkanları ve İmralı Heyeti Meclis'te
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar kuliste oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, oturum öncesinde Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.
10:30
Gülistan Kılıç Koçyiğit: Önümüzde tarihi bir fırsat var
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yasa teklifini demokratikleşme ve Kürt sorununun barışçıl çözümü açısından önemli bir başlangıç olarak gördüklerini söyledi. Teklifin eksikleri bulunduğunu belirten Koçyiğit, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün güçlendirilmesi, anadili önündeki engellerin kaldırılması ve seçilmişlerin iradesinin güvence altına alınması çağrısı yaptı.
#ÇerçeveYasa | DEM Parti Milletvekili Gülistan Koçyiğit: "Gelin bu tarihi sorumluluğu birlikte taşıyalım. "
🗣️ "Bugün Türkiye’nin ortak geleceğini birlikte kurabileceğimiz tarihsel bir gündeyiz. Sadece anı kurtarmak için değil, tarihi kazanmak için buradayız."
Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, komisyon raporundaki “terörün bitirilmesine ilişkin adımlar” doğrultusunda teklif hazırlandığını, ancak “demokrasi” başlığında adım atılmadığını söyledi. Emir, silahların susması için atılan adımları önemsediklerini belirterek, teklifin hazırlanışında ortak aklın işletilmediğini ve komisyonda değişikliğe izin verilmediğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürece katkı sunacaklarını, ancak “ayrışma ve çatışma zemini” oluşturacak girişimlere karşı duracaklarını söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise “çerçeve yasa” teklifine çekimser oy vereceklerini açıkladı. Erbakan, teklfin kapsamının referanduma götürülmesi gerektiğini savundu.
Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, sürece katkıları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile siyasi partilerin genel başkanlarına teşekkür etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “çerçeve yasa” teklifine Genel Kurul’da “hayır” oyu vereceklerini açıkladı ve milletvekillerine teklifi desteklememe çağrısı yaptı.
Dervişoğlu, Genel Kurul'a geldiğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaşmadı.
10:00
“Çerçeve yasa” teklifi Meclis Genel Kurulu’nda
“Barış ve Demokratik Toplum Süreci” kapsamında hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşlüyor.
Genel Kurul oturumuna MHP’li TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Celal Adan başkanlık ediyor.
Teklifin Genel Kurul’da işleme alınmasının ardından siyasi partilerin genel başkanları ya da temsilcileri söz alacak. İlk olarak teklif lehine, ardından teklif aleyhine konuşmalar yapılacak.
Meclis'te sandalye dağılımı
AKP 277, Yeni Parti 91, DEM Parti 56, MHP 46, CHP 45, İyi Parti 29, Yeni Yol Partisi 20, HÜDA PAR 4, Yeniden Refah Partisi 4, TİP 3, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) 2, EMEP 2, Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Parti’nin de 1’er sandalyesi bulunuyor. 10 milletvekili ise bağımsız.
Genel Kurul daha sonra teklifin bütünü üzerindeki görüşmelere geçecek. Bu bölümün tamamlanmasının ardından maddeler tek tek ele alınarak görüşülecek.