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YT: Yayın Tarihi: 10.08.2026 11:56 10 Ağustos 2026 11:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.08.2026 17:22 10 Ağustos 2026 17:22
Okuma Okuma:  1 dakika

TBMM Genel Kurulu'nda 'çerçeve yasa' görüşmeleri

"Çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" Meclis'te görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
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17:19

Maddelere geçildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmesi devam eden çerçeve yasanın maddelerinin görüşülmesine karar verildi. Bu aşamada kanun teklifi için oylama yapılacak.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. Şimdi 1'inci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 1'inci bölüm 1 ila 6'ncı maddeleri kapsamaktadır" ifadelerini kullandı. 

Oylama aşaması için yapılan açık oylamaya 297 milletvekili katıldı. 269 evet, 28 ret oyu verildi. 

Oylama için vekiller kürsüde görüşlerini dile getiriyor.

15:18

Özgür Özel: Ben ve yönetici arkadaşlarım 'evet' diyeceğiz

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, meselenin şiddetle değil siyasetle çözülebileceğini belirterek teklife destek vereceklerini söyledi.

Teklifin içeriği ve hazırlanış biçimine yönelik eleştirileri olduğunu ifade eden Özel, iktidara güvenmediklerini ancak siyasi öfkelerini ülkenin geleceğinin önüne koymayacaklarını söyledi.

“Bu yasaya hayır deme hakkı en çok bizde ama barışın önünde durmayacağız” diyen Özel, kendisi ve arkadaşlarının teklife “evet” oyu vereceğini açıkladı.

Özel, milletvekillerinin de seçildikleri bölgelerdeki seçmenlerin görüşlerini dikkate alarak karar vereceklerini söyledi.

Özgür Özel: Barışın önünde durmayacağız
Özgür Özel: Barışın önünde durmayacağız
10 Ağustos 2026
14:30

Bakırhan: Eksiklikler var, ancak bu bir başlangıç

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis’in sürece ilişkin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

“Çatışma ve şiddet sarmalından çıkma fırsatı önümüzde duruyor” diyen Bakırhan, amaçlarının yeni acıların yaşanmaması olduğunu belirtti.

Sürecin Türkiye’nin bütünleşmesine ve ortak yaşama katkı sunacağını ifade eden Bakırhan, yasaya ilişkin eksik ve eleştiriler bulunduğunu ancak bunun ilk aşama olduğunu söyledi: “Bugün atılan bir temeldir.”

Bakırhan: Kürtler ayrılmak istese burada olmazdık
Bakırhan: Kürtler ayrılmak istese burada olmazdık
10 Ağustos 2026
14:07

Feti Yıldız: Sürecin amacı bölgesel istikrarsızlığı azaltmak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sürecin bir af düzenlemesi değil, devlet politikası olduğunu söyledi.

Yıldız, sürecin yalnızca güvenlik başlığıyla ele alınamayacağını belirterek, devletin bekası, hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınmayı kapsadığını ifade etti.

“Terörsüz Türkiye barış ve huzur demektir. Demokrasi ve hürriyet demektir. Kardeşlik demektir” diyen Yıldız, farklı dünya görüşlerine sahip siyasi partilerin “asgari müştereklerde buluşarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini” söyledi.

Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle güvenlik risklerinin bölgesel ve küresel boyut taşıdığını savunan Yıldız, sürecin kardeşlik hukuku ve ortak tarih bilinci üzerinden bölgesel istikrarsızlığı azaltmayı amaçladığını belirtti.

13:56

Ekmen ve Arıkan'dan sürece "güven" vurgusu

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, sürecin güçlenmesi için AİHM ve AYM kararlarının uygulanması ile KHK’lilere ilişkin adımların önemli olduğunu söyledi. Ekmen, demokratikleşme yönünde atılacak adımların sürece duyulan güveni artıracağını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi için güvenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Arıkan, güvenin yalnızca yasal düzenlemelerle değil, siyasetin dili ve pratiğiyle de inşa edilebileceğini söyledi.

13:36

Dervişoğlu: Hayır diyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada teklife karşı çıkacaklarını söyledi.

Dervişoğlu, milletvekillerine yeminlerini hatırlatarak, “Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız” dedi.

12:40

Kanun teklifi görüşmeleri başladı

Meclis Genel Kurulu’nda 12 maddelik Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Genel Kurul salonunda yerini aldı.

12:18

Meclis'te 'çerçeve yasa' mesaisi

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'nin Meclis'in çalışma takvimi ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, kanun teklifi görüşmelerinin bugün tamamlanamaması halinde görüşmeler, 11 Ağustos Salı ve 12 Ağustos Çarşamba günü sürdürülecek.

11:40

DEM Parti Eş Genel Başkanları ve İmralı Heyeti Meclis'te

 DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar kuliste oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.

10:57

Bahçeli Meclis'e geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifini takip etmek üzere Meclis'e geldi.

Bahçeli gazetecilerin yasa tekfine ilişkin tartışmalar olduğunu hatırlatması üzerine "18 saat bekleyeceksiniz" yanıtını verdi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, oturum öncesinde Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.

10:30

Gülistan Kılıç Koçyiğit: Önümüzde tarihi bir fırsat var

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yasa teklifini demokratikleşme ve Kürt sorununun barışçıl çözümü açısından önemli bir başlangıç olarak gördüklerini söyledi. Teklifin eksikleri bulunduğunu belirten Koçyiğit, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün güçlendirilmesi, anadili önündeki engellerin kaldırılması ve seçilmişlerin iradesinin güvence altına alınması çağrısı yaptı.

10:27

Oturum öncesi siyasilerden mesajlar

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, komisyon raporundaki “terörün bitirilmesine ilişkin adımlar” doğrultusunda teklif hazırlandığını, ancak “demokrasi” başlığında adım atılmadığını söyledi. Emir, silahların susması için atılan adımları önemsediklerini belirterek, teklifin hazırlanışında ortak aklın işletilmediğini ve komisyonda değişikliğe izin verilmediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürece katkı sunacaklarını, ancak “ayrışma ve çatışma zemini” oluşturacak girişimlere karşı duracaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise “çerçeve yasa” teklifine çekimser oy vereceklerini açıkladı. Erbakan, teklfin kapsamının referanduma götürülmesi gerektiğini savundu.

Fatih Erbakan: Çerçeve yasaya ne “evet” ne de “hayır” diyeceğiz
Fatih Erbakan: Çerçeve yasaya ne “evet” ne de “hayır” diyeceğiz
10 Ağustos 2026

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, sürece katkıları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile siyasi partilerin genel başkanlarına teşekkür etti. 

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “çerçeve yasa” teklifine Genel Kurul’da “hayır” oyu vereceklerini açıkladı ve milletvekillerine teklifi desteklememe çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Dervişoğlu, Genel Kurul'a geldiğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaşmadı. 

10:00

“Çerçeve yasa” teklifi Meclis Genel Kurulu’nda

 “Barış ve Demokratik Toplum Süreci” kapsamında hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşlüyor.

Genel Kurul oturumuna MHP’li TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Celal Adan başkanlık ediyor.

Teklifin Genel Kurul’da işleme alınmasının ardından siyasi partilerin genel başkanları ya da temsilcileri söz alacak. İlk olarak teklif lehine, ardından teklif aleyhine konuşmalar yapılacak.

Meclis'te sandalye dağılımı 

AKP 277, Yeni Parti 91, DEM Parti 56, MHP 46, CHP 45, İyi Parti 29, Yeni Yol Partisi 20, HÜDA PAR 4, Yeniden Refah Partisi 4, TİP 3, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) 2, EMEP 2, Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Parti’nin de 1’er sandalyesi bulunuyor. 10 milletvekili ise bağımsız.

Genel Kurul daha sonra teklifin bütünü üzerindeki görüşmelere geçecek. Bu bölümün tamamlanmasının ardından maddeler tek tek ele alınarak görüşülecek.

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önemli gelişmeler
Maddelere geçildi
17:19
Özgür Özel: Ben ve yönetici arkadaşlarım 'evet' diyeceğiz
15:18
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14:07
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13:56
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Kanun teklifi görüşmeleri başladı
12:40
Meclis'te 'çerçeve yasa' mesaisi
12:18
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11:40
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10:57
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10:30
Oturum öncesi siyasilerden mesajlar
10:27
“Çerçeve yasa” teklifi Meclis Genel Kurulu’nda
10:00
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10 Ağustos 2026
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