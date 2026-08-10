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TBMM Genel Kurulu'nda 'çerçeve yasa' görüşmeleri

"Çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" Meclis'te görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.