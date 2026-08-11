Çerçeve yasa Meclis’ten geçti: Gazeteler “uzlaşma”, “barış” ve “açılım” başlıklarıyla gördü

TBMM Genel Kurulu’ndan geçen, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yasal çerçevesini oluşturması öngörülen düzenleme, ulusal gazetelerin büyük bölümünde 11 Ağustos 2026’nın birinci sayfa konusu oldu.

Gazeteler aynı Meclis oturumunu aktarırken kullandıkları kavramlarda keskin biçimde ayrıştı. Bir grup gazete oylamayı “tarihi uzlaşma” ve “barış” olarak sunarken, bir grup “PKK’ye af”, “açılım” ve “ihanet” ifadelerini öne çıkardı. Diğer gazetelerde ise düzenlemenin kendisinden çok demokratikleşme, haklar ve sürecin uygulanması öne çıktı.

Yeni Yaşam: Çerçeve yasa amacına ulaştırılmalı

Yeni Yaşam çerçeve yasayı Hareket Yönetimi'nin açıklamasından gördü. "Yasa Öcalan'la pratikleşir" manşetini attı.

"Çerçeve yasa gecikmeden demokratikleşmeyi sağlayan yasalar ve uygulamalarla amacına ulaştırılmalıdır" dedi. Ayrıca Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'nın süreci destekleyen açıklamalarına yer verdi.

İktidara yakın basın: “Tarihi uzlaşma”, “asrın kararı”

Hürriyet, birinci sayfasının büyük bölümünü Meclis fotoğrafına ayırdı ve “Tarihi yasada büyük uzlaşma” başlığını kullandı. Gazete, farklı partilerden gelen kabul oylarını “uzlaşma” üzerinden okudu.

Benzer bir yaklaşım Milliyet’te de vardı. Gazete, “Rekor katılım, rekor uzlaşma” manşetiyle çıktı; Meclis’teki yüksek katılımı ve kabul oylarını düzenlemenin temel anlamı olarak öne çıkardı.

Türkiye gazetesi ise çok daha iddialı bir ifadeyi tercih etti: “Asrın kararı”. Gazete, düzenlemeyi “Terörsüz Türkiye için büyük mutabakat” olarak niteledi ve oylamayı uzun yıllardır devam eden Kürt meselesinin çözümüne yönelik tarihsel bir dönemeç olarak sundu.

Akşam, “Terörsüz Türkiye’de uzlaşma”, Türkgün ise “Terörsüz Türkiye’ye merhaba” manşetiyle düzenlemeye güçlü destek verdi.

Takvim de aynı çizgideydi. Gazetenin manşeti “Türkiye tarih yazıyor” oldu. Düzenleme “50 yıllık pranganın kırılması” ve yeni dönemin hukuki zemininin hazırlanması ifadeleriyle anlatıldı.

Sabah ana manşetini Cumhurbaşkanlığı sisteminin yıldönümüne ayırırken, çerçeve yasayı “Meclis’ten Milli Dayanışma Yasası’na rekor onay” başlığıyla duyurdu.

Yeni Şafak'ın ana gündemi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerdi. Çerçeve yasa ise ilk sayfada “Terörsüz Türkiye’ye bir adım daha” başlığıyla olumlu bir çerçevede yer aldı.

Milat da Meclis’teki düzenlemeyi “Hedef: Terörün tamamen tasfiyesi” başlığıyla verdi. Gazete, yasa ile şehit aileleri ve gazilere getirilen yeni hakları da öne çıkardı.

Nefes: “Çok sesli barış”

Nefes, iktidara yakın gazetelerden farklı bir siyasi hatta bulunmasına rağmen düzenlemeyi uzlaşma ve barış ekseninde gördü.

Gazete “Çok sesli barış” manşetiyle çıktı. AKP, MHP, CHP, DEM Parti, Yeni Parti, TİP ve Saadet Partisi’nden gelen destekleri sıralayan gazete, Meclis’te “barış için büyük bir uzlaşma” oluştuğu değerlendirmesini yaptı.

Sözcü ve Korkusuz: “Af” ve “açılım” eleştirisi

Sözcü, düzenlemeye karşı en sert manşetlerden biriyle çıktı. “Açılım kervanı yolda düzülecek.” başlığını attı.

Gazete, silahların kim tarafından, nerede ve nasıl teslim edileceği gibi başlıkların belirsiz olduğunu savundu. Meclis’te kabul edilen düzenlemeden çok, bundan sonraki uygulama sürecindeki soru işaretlerine odaklandı.

Korkusuz ise düzenlemeye destek veren siyasi partileri doğrudan hedef aldı: “Evet diyenleri millet de tarih de affetmeyecek.”

Üst başlığında düzenlemeyi “PKK’lı hainlere af yolunu açacak yasa” olarak tanımlayan gazete, ölen askerlerin ailelerinin tepkilerini de birinci sayfasına taşıdı.

Tavır da benzer bir çizgide, özellikle muhalefetten gelen destek oylarını hedef aldı. Gazete “AKP’ye verdi veriştirdi sonra da evet dedi... Ve ayağına sıktı!” manşetiyle çıktı.

Yeniçağ'dan “Yetmez ama evet” göndermesi

Yeniçağ, düzenlemeye karşı çıkarken 2010 anayasa referandumuna gönderme yaptı. “Çekincelerimiz var ama evet diyoruz” tutumunu eleştirdi ve düzenlemenin Sevr Antlaşması’nın yıldönümünde kabul edilmesini de özellikle vurguladı.

BirGün: “Çerçeve’den çıkmak lazım”

BirGün ise tartışmayı “teröre destek-teröre karşı mücadele” ikiliğinin dışında kurdu.

Gazete “‘Çerçeve’den çıkmak lazım” manşetini attı ve iktidarın Kürt sorununu demokratikleşme ekseninden uzaklaştırarak “rejimi tahkim etmenin aracına” dönüştürdüğünü kaydetti.

SOL Parti, TİP, EMEP ve çeşitli siyasi aktörlerin değerlendirmelerine yer verildi. Ortak vurgu, sorunun hak ve özgürlükler ile demokratikleşme temelinde ele alınması gerektiğiydi.

Cumhuriyet: “Barışın koşulu demokrasi”

Cumhuriyet de düzenlemeye kategorik bir “evet-hayır” çerçevesinden yaklaşmadı.

Gazete, “Barışın koşulu demokrasi” manşetiyle çıktı. Düzenlemenin Sevr Antlaşması’nın yıldönümünde görüşülmesine ilişkin tartışmaları da başlığının üzerine taşıdı.

Cumhuriyet, Yeni Parti içindeki görüş ayrılıklarına, ek görüşlerde dile getirilen demokratikleşme taleplerine ve muhalefetin sürece ilişkin çekincelerine geniş yer ayırdı.

Karar 'anayasa' tartışmasına dikkat çekti

Karar gazetesinin manşeti ise doğrudan yasanın kabulünden çok sonrasında yaşanabilecek siyasi tartışmaya odaklandı. “Süreçte ‘anayasa’ sinyali” başlığını attı.

Gazete, düzenlemenin ardından anayasa değişikliği ve referandum tartışmalarının yeniden gündeme geldiğine dikkat çekti. Böylece oylamayı nihai bir sonuçtan çok yeni bir siyasi sürecin başlangıcı olarak okudu.

Evrensel: Eleştiriler sürüyor

Evrensel, çerçeve yasayı ana manşetine taşımadı. Gazetenin üst başlığında “Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, eleştiriler sürüyor” ifadesi yer aldı.

Evrensel’in birinci sayfadaki ağırlıklı gündemi ise Elazığ’daki madencilerin ücret ve tazminat talepleri nedeniyle gözaltına alınmasıydı.

Milli Gazete’den “şartlı destek”

Milli Gazete, Saadet Partisi’nin yaklaşımını öne çıkardı.

Gazete “İhtiyacımız olan ‘Yaşanabilir Türkiye’dir” başlığını kullandı ve Saadet Partisi’nin düzenlemeye verdiği desteğin “koşulsuz bir siyasi destek” olmadığı mesajını manşetine taşıdı.

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(HA)