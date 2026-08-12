BM’den ‘çerçeve yasaya’ destek: Barış adımlarını teşvik ediyoruz
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, PKK dahil Kürt gruplarla barışın sağlanmasına yönelik atılan tüm adımları desteklediklerini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
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11 Ağustos 2026
Rûdaw’ın haberine göre Haq, şu ifadeleri kullandı:
"Sürecin ilerlemesine paralel olarak durumu değerlendiriyoruz. Ancak elbette, Türkiye hükümetinin PKK dahil Kürt gruplarla barışı sağlamak için ileriye dönük attığı tüm adımları teşvik ediyoruz."
(FY)
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