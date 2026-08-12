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YT: Yayın Tarihi: 12.08.2026 07:14 12 Ağustos 2026 07:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.08.2026 07:22 12 Ağustos 2026 07:22
Okuma Okuma:  1 dakika

BM’den ‘çerçeve yasaya’ destek: Barış adımlarını teşvik ediyoruz

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, PKK dahil Kürt gruplarla barışın sağlanmasına yönelik atılan tüm adımları desteklediklerini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM’den ‘çerçeve yasaya’ destek: Barış adımlarını teşvik ediyoruz
Fotoğraf: AA
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Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

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Rûdaw’ın haberine göre Haq, şu ifadeleri kullandı:

"Sürecin ilerlemesine paralel olarak durumu değerlendiriyoruz. Ancak elbette, Türkiye hükümetinin PKK dahil Kürt gruplarla barışı sağlamak için ileriye dönük attığı tüm adımları teşvik ediyoruz."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
çerçeve yasa Birleşmiş Milletler PKK çözüm süreci
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