BM’den ‘çerçeve yasaya’ destek: Barış adımlarını teşvik ediyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Rûdaw’ın haberine göre Haq, şu ifadeleri kullandı:

"Sürecin ilerlemesine paralel olarak durumu değerlendiriyoruz. Ancak elbette, Türkiye hükümetinin PKK dahil Kürt gruplarla barışı sağlamak için ileriye dönük attığı tüm adımları teşvik ediyoruz."