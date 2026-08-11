TBMM’de 'çerçeve yasa' oylaması: Kim 'evet', kim 'hayır' dedi?

İYİ Parti reddetti

İYİ Parti’nin oylamaya katılan 29 milletvekilinin tamamı ise teklifin reddi yönünde oy verdi:

Mehmet Akalın, Burak Akburak, Yüksel Arslan, Yavuz Aydın, Adnan Şefik Çirkin, Turhan Çömez, Burak Dalgın, Dursun Müsavat Dervişoğlu, Metin Ergun, Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Mustafa Gürban, Ömer Karakaş, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Lütfullah Kayalar, Hüsmen Kırkpınar, Burhanettin Kocamaz, Hakan Şeref Olgun, Yasin Öztürk, Mustafa Cihan Paçacı, Uğur Poyraz, Şenol Sunat, Selcan Taşcı, Hasan Toktaş, Ayyüce Türkeş Taş, Lütfü Türkkan, Yüksel Selçuk Türkoğlu, Erhan Usta, Rıdvan Uz, Turan Yaldır

Yeni Yol ve Yeniden Refah’ta çekimser oylar

Yeni Yol Partisi’nde 16 milletvekili kabul oyu kullandı, üç milletvekili (Elif Esen, Selçuk Özdağ ve Sema Silkin Ün) çekimser kaldı. Bir milletvekili (İdris Şahin) oylamaya katılmadı.

Kabul oyu verenler şöyle:

Mehmet Atmaca, Birol Aydın, Mustafa Bilici, Necmettin Çalışkan, Mesut Doğan, Mehmet Emin Ekmen, Sadullah Ergin, Hasan Karal, Mehmet Karaman, Bülent Kaya, Ertuğrul Kaya, Mustafa Kaya, Şerafettin Kılıç, Sadullah Kısacık, Cemalettin Kani Torun, Medeni Yılmaz

Yeniden Refah Partisi’nin dört milletvekilinin tamamı çekimser oy kullandı:

Mehmet Aşıla, Doğan Bekin, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Ali Yüksel

HÜDA PAR 'evet' dedi

HÜDA PAR’ın dört milletvekili de teklif lehine oy kullandı:

Şahzade Demir, Faruk Dinç, Serkan Ramanlı, Zekeriya Yapıcıoğlu

Diğer partilerde dağılım

Bağımsız milletvekillerinden 7’si kabul (İsmail Akgül, Mustafa Demir, Ramazan Kaşlı, Hasan Basri Sönmez, Selim Temurci, Mustafa Yeneroğlu, Ahmet Zenbilci), 1’i (Koray Aydın) ret oyu verdi; iki bağımsız milletvekili Adnan Beker ve Ümit Dikbayır oylamaya katılmadı.

Türkiye İşçi Partisi’nin üç milletvekili (Erkan Baş, Sera Kadıgil, Ahmet Şık), Demokratik Bölgeler Partisi’nin iki milletvekili (Keskin Bayındır, Çiğdem Kılıçgün Uçar), Emek Partisi’nin iki milletvekili (İskender Bayhan, Sevda Karaca), Demokratik Sol Parti (Mehmet Önder Aksakal) ve Saadet Partisi’nin (Mahmut Arıkan) birer milletvekili teklif lehine oy kullandı.

Demokrat Parti milletvekili Haydar Altıntaş ise ret oyu verdi.

(HA)