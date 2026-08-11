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YT: Yayın Tarihi: 11.08.2026 17:32 11 Ağustos 2026 17:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.08.2026 17:38 11 Ağustos 2026 17:38
Okuma Okuma:  1 dakika

Çerçeve yasa hareketliliği: 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanı toplantıya çağrıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını toplantıya çağırdı. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çerçeve yasa hareketliliği: 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanı toplantıya çağrıldı
fotoğraf: AA
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çerçeve yasanın Meclis’te kabul edilmesinden sonra 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanı ile toplantı yapma kararı aldı.

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İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da toplantıya katılacak. 

Toplantı yarın saat 15.00'da, GAMER Toplantı Salonu'nda Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden yapılacak. 

Toplantıda, yasanın yürürlüğe girmesi için gereken uygulamaların yol haritasını belirlemesi ve olası sorunların çözümü gündeme gelecek. 

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
içişleri bakanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasa
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