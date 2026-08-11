Çerçeve yasa hareketliliği: 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanı toplantıya çağrıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çerçeve yasanın Meclis’te kabul edilmesinden sonra 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanı ile toplantı yapma kararı aldı.

"Teyit ve ilan mekanizmasını çalıştırarak ilk adımı devlet atmalı"

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da toplantıya katılacak.

Toplantı yarın saat 15.00'da, GAMER Toplantı Salonu'nda Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden yapılacak.

Toplantıda, yasanın yürürlüğe girmesi için gereken uygulamaların yol haritasını belirlemesi ve olası sorunların çözümü gündeme gelecek.

(FY)