Çerçeve yasa Erdoğan’ın onayına sunuldu
10 Ağustos'ta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.
"Çerçeve yasaé olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" Erdoğan'ın onayına sunuldu.
Mustafa Karasu: Çerçeve yasanın eleştirilecek çok yanı var ama bir kulvara girildi
Bugün 07:49
10 Ağusatos'ta Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen görüşmeler yaklaşık 12 saat sürmüştü. Gün sonunda yapılan oylamada ise teklif 467 oyla kabul edilmişti.
(FY)
ilgili haberler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.