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YT: Yayın Tarihi: 12.08.2026 10:47 12 Ağustos 2026 10:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.08.2026 12:59 12 Ağustos 2026 12:59
Okuma Okuma:  1 dakika

Çerçeve yasa Erdoğan’ın onayına sunuldu

10 Ağustos'ta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çerçeve yasa Erdoğan’ın onayına sunuldu
Fotoğraf: Arşiv
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"Çerçeve yasaé olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" Erdoğan'ın onayına sunuldu.

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10 Ağusatos'ta Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen görüşmeler yaklaşık 12 saat sürmüştü. Gün sonunda yapılan oylamada ise teklif 467 oyla kabul edilmişti.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
çerçeve yasa erdoğan PKK çözüm süreci barış ve demokratik toplum süreci
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