Çerçeve yasa Erdoğan’ın onayına sunuldu

"Çerçeve yasaé olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" Erdoğan'ın onayına sunuldu.

Mustafa Karasu: Çerçeve yasanın eleştirilecek çok yanı var ama bir kulvara girildi