İmamoğlu'ndan Özgür Özel'in "çerçeve yasa" kararına destek: "Altına imzamı atıyorum"

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı açıklamayla, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin CHP'nin tutumuna destek verdi. Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak anılan teklif konusunda Genel Başkan Özgür Özel'in "evet" oyu verme kararını destekleyen İmamoğlu, sürecin demokratik denetim altında yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel TBMM Genel Kurulu'nda partisinin görüşünü açıklarken şöyle demişti:

[...] bu yasaya "hayır" deme hakkına en çok biz sahibiz ama bu hakkı milletin barış hakkının önüne koymayan da bizleriz. Komisyonda masadan kalkmadık çünkü o masa Erdoğan'ın masası değildir; o masa milletin barış umutlarının masasıdır, Türkiye'nin hak ettiği kalkınma umudunun masasıdır, Türkiye'de yaşayan etnik kökeni ne olursa olsun bütün gençlerin iyi bir gelecek umudunun masasıdır; öfkemizi milletin geleceğinin önüne koymadık, koymayacağız.

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in izlediği çizgiyi desteklediğini belirterek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dile getirdiği çekincelerin de sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in açtığı yeni siyaset yoluna, büyük mücadelesine ve liderliğine inanıyor; bütün uyarıları ile ortaya koyduğu üstün kararlılığı yürekten destekliyorum. Bugün aldığı kararın altına imzamı atıyorum. Kıymetli Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın dikkat çektiği, uyardığı ve önerdiği bütün tespitlere katılıyor ve önemsiyorum."

İmamoğlu, barış ve demokratik çözüm hedefini desteklediğini belirtirken, iktidarın süreci yönetme biçimine güven duymadığını söyledi. Açıklamasında, çözüm sürecinin güvencesinin TBMM, hukuk ve toplumun iradesi olması gerektiğini ifade etti.

"Bu iktidarın süreç yönetimi, samimiyeti ve şeffaflık sicili bozuktur. Bu nedenle mücadelemize bir yandan sorunların çözümü için destek ve katkı anlayışıyla devam edecek, diğer taraftan denetleme görevimizi ve milletimizi bilgilendirme gayretimizi en üst seviyede göstereceğiz."

"Bu mesele günlük siyasi hesaplara, kapalı kapılara ve kişisel ikbal arayışlarına bırakılamaz. Sürecin güvencesi şeffaflık, TBMM, hukuk ve milletin iradesidir. Barışı siyasi hesaplara teslim etmeyeceğiz. Siyasi hesaplara duyduğumuz güvensizliğin de barış umudumuzu esir almasına izin vermeyeceğiz."

İmamoğlu, açıklamasında ayrıca Selahattin Demirtaş'ın barış çağrısını "bütünleştirici ve birleştirici" olarak nitelendirirken, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.