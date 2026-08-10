"Çerçeve yasa" kanun teklifi TBMM'den geçti

Meclis Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sonucunda Çerçeve Yasa olarak adlandırılan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” kanun teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Yasa 468 kabul, 88 ret, 6 çekimser oy ile kabul edildi. Görüşmelerin bitmesinin ardından Meclis 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi.

PKK'nin silah bırakması sürecinin yasal çerçevesini oluşturması öngörülen ve “Çerçeve Yasa” olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

(AEK)