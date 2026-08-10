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YT: Yayın Tarihi: 10.08.2026 22:43 10 Ağustos 2026 22:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.08.2026 22:59 10 Ağustos 2026 22:59
Okuma Okuma:  1 dakika

"Çerçeve yasa" kanun teklifi TBMM'den geçti

Yasanın 468 kabul, 88 ret ve 6 çekimser oyla kabul edilmesinin ardından TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Çerçeve yasa" kanun teklifi TBMM'den geçti
Çerçeve Yasa görüşmeleri sırasında TBMM/Fotoğraf: AA
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Meclis Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sonucunda Çerçeve Yasa olarak adlandırılan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” kanun teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Yasa 468 kabul, 88 ret, 6 çekimser oy ile kabul edildi. Görüşmelerin bitmesinin ardından Meclis 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi.

PKK'nin silah bırakması sürecinin yasal çerçevesini oluşturması öngörülen ve “Çerçeve Yasa” olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
Abdullah Öcalan PKK Kürt sorunu barış ve demokratik toplum çağrısı çerçeve yasa
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