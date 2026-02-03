ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.02.2026 08:01 3 Şubat 2026 08:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.02.2026 13:02 3 Şubat 2026 13:02
Okuma Okuma:  1 dakika

Politikacı, gazeteci, ekolojist ve sendikacılara operasyon: 96 kişi gözaltında

ESP, ETHA, BEKSAV ve çok sayıda kuruma yönelik sabah baskınlarında 96 kişi gözaltına alındı. Savcılık 110 kişi hakkında yakalama kararı olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Politikacı, gazeteci, ekolojist ve sendikacılara operasyon: 96 kişi gözaltında
Fotoğraf: ESP’nin X hesabı

Polis, sabah saatlerinde Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası, Polen Ekoloji, Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) ile çeşitli kurumlara yönelik operasyon düzenledi.

ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ile birlikte çok sayıda gazeteci, ekolojist ve sendikacı gözaltına alındı.

Baskın sırasında polis ETHA ile BEKSAV'ın kapısını kırdı. İçeride arama yapan polis ETHA'nın ekipmanlarına el koydu.

96 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada operasyonların 22 ilde MLKP’ye yönelik yürütüldüğünü açıklayan bir gönderi yayımladı. 96 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 110 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı olduğunu açıkladı. Ayrıca operasyon düzenlenen kuruluşları şöyle sıraladı:

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisi (SKM), Kaktüs Genç Kadın Derneği, Komünist Gençlik Örgütü (KGÖ), Komünist Kadın Örgütü (KKÖ), Etkin Haber Ajansı (ETHA), Liseli Öğrenci Birliği (LÖB), Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür ve Sanat Vakfı (BEKSAV) ve Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB).

Savcılık bu kurum ve kuruluşların MLKP'nin yapılanması olduğunu iddia etti. Operasyonu itirafçı beyanları, daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller, çevrimiçi toplantı uygulaması 'Google Meet' üzerinden yapılan tespitler ve MASAK ile HTS raporlarına dayandırdı.

(EMK/HA)

Haber Yeri
İstanbul
ESP cemil aksu murat çepni
bu haberin uzantıları
Çiçek Otlu: Bazı kurumlarımızın kapıları kırıldı, tüm bilgisayarlarımıza el konuldu
3 Şubat 2026
/haber/cicek-otlu-bazi-kurumlarimizin-kapilari-kirildi-tum-bilgisayarlarimiza-el-konuldu-316288
ESP’ye yönelik operasyonda gazeteciler de gözaltında
3 Şubat 2026
/haber/espye-yonelik-operasyonda-gazeteciler-de-gozaltinda-316286
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Çiçek Otlu: Bazı kurumlarımızın kapıları kırıldı, tüm bilgisayarlarımıza el konuldu
3 Şubat 2026
/haber/cicek-otlu-bazi-kurumlarimizin-kapilari-kirildi-tum-bilgisayarlarimiza-el-konuldu-316288
ESP’ye yönelik operasyonda gazeteciler de gözaltında
3 Şubat 2026
/haber/espye-yonelik-operasyonda-gazeteciler-de-gozaltinda-316286
Sayfa Başına Git