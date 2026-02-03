Politikacı, gazeteci, ekolojist ve sendikacılara operasyon: 96 kişi gözaltında

Polis, sabah saatlerinde Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası, Polen Ekoloji, Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) ile çeşitli kurumlara yönelik operasyon düzenledi.

ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ile birlikte çok sayıda gazeteci, ekolojist ve sendikacı gözaltına alındı.

Baskın sırasında polis ETHA ile BEKSAV'ın kapısını kırdı. İçeride arama yapan polis ETHA'nın ekipmanlarına el koydu.

96 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada operasyonların 22 ilde MLKP’ye yönelik yürütüldüğünü açıklayan bir gönderi yayımladı. 96 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 110 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı olduğunu açıkladı. Ayrıca operasyon düzenlenen kuruluşları şöyle sıraladı:

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisi (SKM), Kaktüs Genç Kadın Derneği, Komünist Gençlik Örgütü (KGÖ), Komünist Kadın Örgütü (KKÖ), Etkin Haber Ajansı (ETHA), Liseli Öğrenci Birliği (LÖB), Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür ve Sanat Vakfı (BEKSAV) ve Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB).

Savcılık bu kurum ve kuruluşların MLKP'nin yapılanması olduğunu iddia etti. Operasyonu itirafçı beyanları, daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller, çevrimiçi toplantı uygulaması 'Google Meet' üzerinden yapılan tespitler ve MASAK ile HTS raporlarına dayandırdı.

