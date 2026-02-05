ESP operasyonunda 47 kişi tutuklandı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) ve kurumlarına yönelik 3 Şubat’ta 22 kentte düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlardan 47’si bugün tutuklandı.
Tutuklananlar arasında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni de bulunuyor.
Ezilenlerin Hukuk Bürosu’nun (EHB) aktardığına göre, bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 56 kişi hakkında savcı, ifade almaksızın dosya üzerinden karar verdi ve tamamını tutuklamaya sevk etti.
Politikacı, gazeteci, ekolojist ve sendikacılara operasyon: 96 kişi gözaltında
Mahkeme, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla gözaltına alınanlardan 47’sinin tutuklanmasına hükmetti.
Çepni, tutuklanmalarına dair adliyede yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“ESP’lileri kumpas dosyalarla esir alabilirsiniz; ama ESP’yi, fikriyatını, siyasetini asla teslim alamazsınız. Bu halkın özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi sürecek. ESP bu mücadelenin tam ortasında olacak. Karamsarlık yok, yılgınlık yok.”
“Dosyasında gazetecilik faaliyeti dışında tek bir delil yok”
Tutuklananlar arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı gazeteciler Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz ve Elif Bayburt’un yanı sıra Polen Ekoloji Kolektifi’nden Cemil Aksu ve Cemre Nayır da yer aldı.
Tutuklanan gazeteci Pınar Gayıp, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda, “Kapımızı kıranlar bilsin ki baş eğmeyeceğiz. Ülkede ezilenler, çocuklar, kadınlar, işçiler katledilmesin diye uğraşanlar bilsin ki pes etmeyeceğiz. Sosyalist basın susturulamaz,” dedi.
EHB avukatlarından Cengizhan Karaşın ise Gayıp’a yöneltilen iddialara ilişkin, “Dosyasında gazetecilik faaliyeti dışında tek bir delil yok. İzmir'de gözaltına alındığı soruşturmasındaki deliller tekrar dosyasına eklendi. Özetle ‘İzmir'de tutuklayamadık, İstanbul'da tutuklayalım,’” yorumunu yaptı.
Öte yandan 7. Sulh Ceza Hakimliği, 9 kişi hakkında “ev hapsi”, “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza” gibi adli kontrol tedbirleri uygulayarak serbest bırakılmalarına karar verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan 40 kişinin ise yarın (6 Şubat) Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. (TY)