ESP operasyonunda 47 kişi tutuklandı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) ve kurumlarına yönelik 3 Şubat’ta 22 kentte düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlardan 47’si bugün tutuklandı.

Tutuklananlar arasında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni de bulunuyor.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu’nun (EHB) aktardığına göre, bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 56 kişi hakkında savcı, ifade almaksızın dosya üzerinden karar verdi ve tamamını tutuklamaya sevk etti.

Politikacı, gazeteci, ekolojist ve sendikacılara operasyon: 96 kişi gözaltında

Mahkeme, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla gözaltına alınanlardan 47’sinin tutuklanmasına hükmetti.

Çepni, tutuklanmalarına dair adliyede yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“ESP’lileri kumpas dosyalarla esir alabilirsiniz; ama ESP’yi, fikriyatını, siyasetini asla teslim alamazsınız. Bu halkın özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi sürecek. ESP bu mücadelenin tam ortasında olacak. Karamsarlık yok, yılgınlık yok.”

