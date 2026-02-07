ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 07.02.2026 10:06 7 Şubat 2026 10:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.02.2026 10:11 7 Şubat 2026 10:11
Okuma Okuma:  1 dakika

ESP’ye yönelik operasyonda toplam 77 kişi tutuklandı

Tutuklananlar arasında partinin Eş Genel Başkanı Murat Çepni’nin yanı sıra ETHA çalışanı gazeteciler Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt ve Müslüm Koyun da bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ESP’ye yönelik operasyonda toplam 77 kişi tutuklandı
Gözaltılar, 3 Şubat’ta Ankara’da protesto edilirken, (Fotoğraf: Özgür Gelecek)

İstanbul merkezli 22 kentte Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) ve kurumlarına yönelik 3 Şubat’ta düzenlenen operasyonda, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla tutuklananların sayısı 77 oldu.

Tutuklananlar arasında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni’nin yanı sıra Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı gazeteciler Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt ve Müslüm Koyun ile Polen Ekoloji Kolektifi üyeleri Cemil Aksu ve Cemre Nayir de bulunuyor.

Komünist Manifesto, ESP operasyonunda ‘delil’ oldu
Komünist Manifesto, ESP operasyonunda ‘delil’ oldu
5 Şubat 2026

ETHA’nın aktardığına göre, dün (6 Şubat) İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 30 kişi ise savcılık ve hâkimlik tarafından ayrı ayrı uygulanan adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun “MLKP silahlı örgütü”ne yönelik olduğunu ileri sürerek 96 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Operasyon sürecinde gözaltı sayısı 102’ye yükselmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ESP murat çepni etha pınar gayıp Nadiye Gürbüz Elif Bayburt Müslüm Koyun istanbul cumhuriyet başsavcılığı cemil aksu
