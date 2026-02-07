ESP’ye yönelik operasyonda toplam 77 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 22 kentte Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) ve kurumlarına yönelik 3 Şubat’ta düzenlenen operasyonda, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla tutuklananların sayısı 77 oldu.

Tutuklananlar arasında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni’nin yanı sıra Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı gazeteciler Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt ve Müslüm Koyun ile Polen Ekoloji Kolektifi üyeleri Cemil Aksu ve Cemre Nayir de bulunuyor.

Komünist Manifesto, ESP operasyonunda ‘delil’ oldu

ETHA’nın aktardığına göre, dün (6 Şubat) İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 30 kişi ise savcılık ve hâkimlik tarafından ayrı ayrı uygulanan adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun “MLKP silahlı örgütü”ne yönelik olduğunu ileri sürerek 96 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Operasyon sürecinde gözaltı sayısı 102’ye yükselmişti. (TY)