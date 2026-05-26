Çapemeniya cîhanê midaxeleya li ser Navenda Giştî ya CHPê çawa nivîsî ?
Piştî ku 38emîn Kongreya Asayî a CHPê bi hinceta biryara 'betalbûna mitleq' bêhukûm hat hesibandin, mudaxaleya polîsan a li Navenda Giştî ya CHPê ya li Enqereyê di çapemeniya cîhanê de cihekî berfireh girt.
Çapemeniya navneteweyî, midaxele, dûrxistina rêveberiya Ozgur Ozel a bi biryara dadgehê, wezifdarkirina ji nû ve ya Kemal Kiliçdaroglu û pêvajoyên darazê yên li dijî CHPê bi hev re nirxandin.
“Gaz û guleyên plastîk hatin bikaranîn”
Ajansa nûçeyan a Associated Press (AP) ku navenda wê li DYAyê ye, midaxeleya polîsan bi sernivîsa “bi ser navenda partiya mixalefetê, CHPê de girtin” ragihand.
APê nivîsand ku polîsan roja Yekşemê bi ser Navenda Giştî ya CHPê ya li Enqereyê de girtiye, gaza hêsirrijîner û guleyên plastîk bi kar anîne. Ajansê ev mudaxale wekî “dûmahiya tund” a sê rojan a di navbera endamên partiyê yên alîgirên Ozgur Ozel û şandeya ku bi biryara dadgehê hatibû wezifdarkirin de ragihand.
“Polîsan bi ser Avahiya Giştî a CHPê de girt”
Kanala Al Jazeera ya ku navenda wê li Qeterê ye, ev geşedan bi sernivîsa “Polîsên Tirk bi ser navenda partiya mûxalefeta sereke CHPê de girt” wekî vîdeo nûçe weşand.
Al Jazeerayê ragihand ku ev midaxele piştî biryara dadgehê ya ku Ozgur Ozel ji wezifeyê dûr xist û Kemal Kılıçdaroğlu ji nû ve wezifdar kir, pêk hatiye. Di weşanê de hat diyarkirin ku polîsan gaza hêsirrijîner bi kar aniye, barîkat şikandine û ketine hundirê avahiyê û her weha Ozel ji avahiyê hatiye derxistin.
“Bi ser navenda mixalefetê de girtin”
Rojnameya BİLD a Almanyayê nûçe bi sernivîsa “Polîsên Tirk bi ser navenda partiya mixalefetê de girt” parve kir.
BILDê da zanîn ku hêzên çewik bi gaza hêsirrijîner ketine nav avahiya li Enqereyê. Hat diyarkirin ku ev midaxele ji bo cîbicîkirina biryara dadgehê pêk hatiye ku biryarê rê li ber vegera Serokê Giştî yê berê Kemal Kiliçdaroglu vekir. Di nûçeyê de cîh dan daxuyaniya Ozgur Ozel jî ku tê de dibêje ev biryar “darbeyeke darazê” ye.
"Hilbijartina bê ji niha ve tê diyarkirin"
Rojnameya The Guardian a ku navenda wê Brîtanyayê ye, di nûçeya xwe ya ku beriya midaxeleya polîsan weşand de, biryara dadgehê wekî “ji kar xistina serokê CHPê Ozgur Ozel” ragihand.
Rojnameyê Ozel wekî “ruyê mixalefeta Tirkiyeyê' pênase kir û nivîsand ku ev biryar bi awayekî berfireh wekî pêngaveke ji bo lawazkirina CHPê tê rexnekirin. The Guardianê ev pêvajo li gel serkeftina CHPê ya di hilbijartinên herêmî yên 2024an de, girtina Ekrem İmamoğlu û operasyonên li ser şaredarên CHPyî nirxand."
"Biryarê krîza siyasî kûrtir kir"
Rojnameya The Straits Times a ku navenda wê li Singapurê ye, biryara dadgehê wekî geşedaneke ku krîza siyasî ya li Tirkiyeyê kûrtir dike nîşan da.
Di nûçeyê de hat diyarkirin ku dadgehê bi betalkirina kongreya CHPê ya 2023an, Ozgur Ozel bi awayekî fiîlî ji wezifeyê dûr xistiye; ev biryar krîza siyasî geş dike, bazarên aboriyê dihejîne û dikare bibe sedema encamên ku desthilatdariya 23 salan a Erdoğan dirêj bike.
Li gorî çapemeniya navneteweyî, dîmenên li Navenda Giştî ya CHPê careke din ew fikarên ku dibêjin mixalefeta li Tirkiyeyê bi biryarên darazê û midaxeleyên hêzên ewlehiyê hatiye dorpêçkirin, derxistin pêş.
