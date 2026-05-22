Kiliçdaroglu biryara 'betalbûna mitleq' nas kir
Kemal Kiliçdaroglu, li ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê biryara 36emîn Daireya Hiqûqê ya Dadgeha Edliyeya Herêmî ya Enqereyê de daxuyaniyek da; dadgehê ev biryar di doza betalkirina Kongreya Asayî ya 38emîn a CHPê de dabû ya ku di 4-5ê Mijdara 2023an de hatibû çêkirin.
Ji bo CHPê biryara "betalbûna mitleq" hat dayîn
Kılıçdaroglu pêşwazî li biryara dadgehê kir û weha got: “Divê em vê pêvajoyê ne bi ‘xweziyan’, bi cidiyet û bi dilsoziya ku em ji çanda partiya xwe digirin û bi aqilê hevpar bi rêve bibin.”
Kılıçdaroglu li ser hesabê xwe yê Xê daxuyanî da û weha got:
“Partiya Gel a Komarê (CHP), seneda serweriya miletê me ye. Biryara ku dadgehê derbarê Kongreya me ya Asayî ya 38emîn de daye, divê ne bibe sedema cihêbûnê, divê bibe fersenda xurtkirina yekîtiya me ya di bin siya çinara me ya sedsalî de. Îro, ne roja wê ye ku em bi qîrînên kêfxweşiyê dilê hevûdu biêşînin. Îro roja wê ye ku em hêrs û xeyidandinan deynin aliyekî û bi cidiyet, bi aramî û bi hembêzkirina hevûdu rabin ser piyan. Divê em vê pêvajoyê ne bi ‘xweziyan’, bi cidiyet û bi dilsoziya ku em ji çanda partiya xwe digirin û bi aqilê hevpar bi rêve bibin.”
Ji bo me ne berjewendiyên kesane, paşeroja Tirkiyeyê esâs e. Di vê çarçoveyê de em ê vê pêvajoyê; bi serokên me yên giştî yên qonaxên berê re, bi endamên me yên Meclîsa Partiya re, bi parlementerên me re û bi serokên me yên bajar û navçeyan re di nav lihevkirin û hevkariyeke tam de bi rêve bibin. Bila tu kes nekeve fikarê; em ê partiya xwe ji nav van nîqaşan derxin û meşa xwe ya ber bi desthilatê ve berdewam bikin. Ez her kesî vedixwînim aramî û aqilê hevpar. Em bi hev re ne.”
Parêzerê Kiliçdaroglu: “Serokê me yê Giştî dê li Ozgur Ozel bigere”
Li aliyê din, parêzerê Kemal Kiliçdaroglu, Celal Çelik piştî biryarê li ber deriyê xaniyê Kiliçdaroglu daxuyaniyek da rojnamegeran.
Li gora agahiyên ku Ajansa Anadoluyê (AA) ragihandine, parêzer Çelik ev tişt anîn ziman:
“Birêz Serokê me yê Giştî, di çarçoveya nirxandinên xwe yên ji bo rêgirtina aloziya di nav CHPê de, dê hinekî din li birêz Ozgur Ozel bigere. Dê diyar bike ku ji bo CHP bi hev re, destê xwe bidin destê hev û bi rêya muzakereyê ji vê pirsgirêkê derkeve, ew ê dest bi xebatên pêwîst bike. Ji ber vê yekê, min xwest vê agahiyê, ango agahiya ku hinekî din Birêz Serokê me yê Giştî dê li Ozgur Ozel bigere, pêşkêşî we bikim.”
"Betalbûna mitleq" çi ye?
Di hiqûqê de betalbûna mitleq (bi temamî bêhukim); ew e ku kiryar an jî rûdaneke hiqûqî ya ku li dijî yasan, nîzama giştî an jî exlaqê giştî ye, her çend şert û mercên wê bi cih hatibin jî, ji aliyê hiqûqê ve wekî ku qet nehatibe kirin (bi temamî bêhukim) bê hesibandin. Dema ku ev biryar were girtin, ew kiryar ji kêliya ku ava/çê bûye (dest pê kiriye) û vir ve bêencam dimîne.
Dema ku kongre, kurultay an jî biryarên rêveberiyê li dijî şertên şêwazî yên fermanber ên yasayê an jî li dijî nîzama giştî werin çêkirin, dikare ji bo van biryaran biryara betalbûna mitleq were dayîn.
Çi bûbû?
Ozgur Ozel di Kongreya Asayî ya 38an a 4-5ê Çiriya Paşîn a 2023yan de ketibû pêşbirka serokatiya giştî. Ozel li hemberî Kemal Kiliçdaroglu bi ser ketibû û wekî serokê nû yê CHPyê hatibû hilbijartin.
Piştî serkeftina Ozel, Serokê Şaredariya Hatayê Lutfu Savaş û hinek delegeyan doza betalkirinê vekir. Wan daxwaz kir ku tesbît bibe Kongreya Asayî ya 38an bi "betalbûna mitleq" betal e.
Wan her wiha xwest ku Serokê Giştî Ozgur Ozel, endamên Desteya Birêvebiriya Navendî, Meclisa Partiyê û Desteya Dîsîplînê ya Bilind ji peywirê werin dûrxistin.
Di heman dozê de hatibû daxwazkirin ku Kiliçdaroglu û desteyên berê yên ku beriya Kongreya 38an li ser kar bûn careke din vegerin ser peywira xwe.
(VC/AY)