HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.05.2026 14:47 25 Mayıs 2026 14:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.05.2026 16:10 25 Mayıs 2026 16:10
Okuma Okuma:  3 dakika

Dünya basını CHP Genel Merkezi’ne müdahaleyi nasıl gördü?

CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi, uluslararası basında yalnızca parti içi kriz olarak değil, Türkiye’de muhalefete yönelik yargı ve güvenlik baskısının yeni aşaması olarak ele alındı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle hükümsüz sayılmasının ardından Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesi, dünya basınında geniş yer buldu.

Uluslararası yayınlar, müdahaleyi Özgür Özel yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden görevlendirilmesi ve CHP’ye yönelik yargı süreçleriyle birlikte değerlendirdi. 

"Gaz ve plastik mermi kullanıldı"

ABD merkezli Associated Press (AP), polis müdahalesini “ana muhalefet CHP’nin parti merkezine baskın” başlığıyla duyurdu.

AP, polisin pazar günü Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne girdiğini, gaz ve plastik mermi kullandığını yazdı. Ajans, müdahaleyi Özgür Özel’i destekleyen partililerle mahkeme kararıyla görevlendirilen ekip arasındaki üç günlük bekleyişin “şiddetli sonu” olarak aktardı.

"Polis CHP Genel Merkezi’ni bastı"

Katar merkezli Al Jazeera, gelişmeyi "Türk polisi ana muhalefet CHP’nin parti merkezini bastı" başlığıyla video haber olarak yayımladı.

Al Jazeera, müdahalenin mahkemenin Özgür Özel’i görevden alıp Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden görevlendiren kararının ardından yaşandığını aktardı. Yayın, polisin göz yaşartıcı gaz kullandığını, barikatları kırarak binaya girdiğini ve Özel’in binadan çıkarıldığını duyurdu.

"Muhalefet merkezine baskın"

Almanya merkezli BILD, haberi “Türk polisi muhalefet partisinin merkezini bastı” başlığıyla verdi.

BILD, çevik kuvvetin Ankara’daki binaya gaz kullanarak girdiğini, müdahalenin eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesinin yolunu açan mahkeme kararını uygulamak için yapıldığını yazdı. Haberde, Özgür Özel’in kararı “yargı darbesi” olarak nitelendirdiği de aktarıldı.

"Sonraki seçim şimdiden belirleniyor"

Birleşik Krallık merkezli The Guardian, polis müdahalesinden önce yayımladığı haberinde mahkeme kararını, CHP lideri Özgür Özel’in görevden alınması olarak duyurdu.

Gazete, Özel’i “Türkiye muhalefetinin yüzü” olarak tanımladı; kararın CHP’yi zayıflatmaya dönük bir hamle olarak yaygın biçimde eleştirildiğini yazdı. The Guardian, süreci CHP’nin 2024 yerel seçim başarısı, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu ve CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlarla birlikte ele aldı.

"Karar siyasi krizi derinleştirdi"

Singapur merkezli The Straits Times, mahkeme kararını Türkiye’de siyasi krizi derinleştiren bir gelişme olarak sundu.

Haberde, mahkemenin CHP’nin 2023 kurultayını iptal ederek Özgür Özel’i fiilen görevden aldığı, kararın siyasi krizi alevlendirdiği, piyasaları sarstığı ve Erdoğan’ın 23 yıllık iktidarını uzatabilecek sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Özel "uzlaşı" iddialarını reddetti, kurultay mesajı verdi
Uluslararası basına göre CHP Genel Merkezi’ndeki görüntüler, Türkiye’de muhalefetin yargı kararları ve güvenlik gücü müdahaleleriyle kuşatıldığına dair kaygıları yeniden görünür kıldı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
mutlak butlan CHP 38. Olağan Kurultayı CHP dünya basını
