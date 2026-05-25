Dünya basını CHP Genel Merkezi’ne müdahaleyi nasıl gördü?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle hükümsüz sayılmasının ardından Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesi, dünya basınında geniş yer buldu.

Uluslararası yayınlar, müdahaleyi Özgür Özel yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden görevlendirilmesi ve CHP’ye yönelik yargı süreçleriyle birlikte değerlendirdi.

DEM Parti’den CHP’ye ziyaret: "Partilerin kaderi mahkeme koridorlarında belirlenmez"

"Gaz ve plastik mermi kullanıldı"

ABD merkezli Associated Press (AP), polis müdahalesini “ana muhalefet CHP’nin parti merkezine baskın” başlığıyla duyurdu.

AP, polisin pazar günü Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne girdiğini, gaz ve plastik mermi kullandığını yazdı. Ajans, müdahaleyi Özgür Özel’i destekleyen partililerle mahkeme kararıyla görevlendirilen ekip arasındaki üç günlük bekleyişin “şiddetli sonu” olarak aktardı.

‘Mutlak butlan’ davası avukatından Kılıçdaroğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyareti

"Polis CHP Genel Merkezi’ni bastı"

Katar merkezli Al Jazeera, gelişmeyi "Türk polisi ana muhalefet CHP’nin parti merkezini bastı" başlığıyla video haber olarak yayımladı.

Al Jazeera, müdahalenin mahkemenin Özgür Özel’i görevden alıp Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden görevlendiren kararının ardından yaşandığını aktardı. Yayın, polisin göz yaşartıcı gaz kullandığını, barikatları kırarak binaya girdiğini ve Özel’in binadan çıkarıldığını duyurdu.

CHP lideri Özel, Meclis’e yürüdü: "Sandık gelecek, butlan gidecek"

"Muhalefet merkezine baskın"

Almanya merkezli BILD, haberi “Türk polisi muhalefet partisinin merkezini bastı” başlığıyla verdi.

BILD, çevik kuvvetin Ankara’daki binaya gaz kullanarak girdiğini, müdahalenin eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesinin yolunu açan mahkeme kararını uygulamak için yapıldığını yazdı. Haberde, Özgür Özel’in kararı “yargı darbesi” olarak nitelendirdiği de aktarıldı.

BİANET, ANKARA'DAN BİLDİRİYOR CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı

"Sonraki seçim şimdiden belirleniyor"

Birleşik Krallık merkezli The Guardian, polis müdahalesinden önce yayımladığı haberinde mahkeme kararını, CHP lideri Özgür Özel’in görevden alınması olarak duyurdu.

Gazete, Özel’i “Türkiye muhalefetinin yüzü” olarak tanımladı; kararın CHP’yi zayıflatmaya dönük bir hamle olarak yaygın biçimde eleştirildiğini yazdı. The Guardian, süreci CHP’nin 2024 yerel seçim başarısı, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu ve CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlarla birlikte ele aldı.

CHP’li Tanal'dan "mutlak butlan" kararını veren hakimlerin bilgisayarları incelensin talebi

"Karar siyasi krizi derinleştirdi"

Singapur merkezli The Straits Times, mahkeme kararını Türkiye’de siyasi krizi derinleştiren bir gelişme olarak sundu.

Haberde, mahkemenin CHP’nin 2023 kurultayını iptal ederek Özgür Özel’i fiilen görevden aldığı, kararın siyasi krizi alevlendirdiği, piyasaları sarstığı ve Erdoğan’ın 23 yıllık iktidarını uzatabilecek sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU MESAJI: YANINDA DURDUĞUM İÇİN MAHÇUP OLMAYACAĞIM Özel “uzlaşı” iddialarını reddetti, kurultay mesajı verdi

Uluslararası basına göre CHP Genel Merkezi’ndeki görüntüler, Türkiye’de muhalefetin yargı kararları ve güvenlik gücü müdahaleleriyle kuşatıldığına dair kaygıları yeniden görünür kıldı.

(NÖ)