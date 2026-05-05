HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.05.2026 13:30 5 Mayıs 2026 13:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.05.2026 15:55 5 Mayıs 2026 15:55
Okuma Okuma:  4 dakika

ÖZEL GÜVENLİKLERE 2,4 MİLYONLUK MÜDAHALE EĞİTİMİ

“Boğaziçi Üniversitesi bir ‘asayiş meselesi’ olarak görülüyor”

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Edanur Kılıç ile Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Örgütlenme Sekreteri ve üniversite çalışanı Şenol Solum, özel güvenlik eğitimini ve kampüsteki gözetim uygulamalarını bianet’e değerlendirdi.

Zeynep Altıok

Fotoğraf: Suat Özçağdaş/X

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 4 Şubat’ta açılan “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Personelinin Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri Eğitimi” başlıklı ihale, 25 Şubat’ta sonuçlandı. Yaklaşık 2,4 milyon TL’lik ihaleyi, tek teklif veren Mirage Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi aldı.

Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre şirket, 2022 yılında Miraç Seyhanlı tarafından kuruldu. Açık kaynaklarda, Seyhanlı’nın özel harekât polisleri ve diğer kolluk güçlerine yönelik yakın dövüş ve savunma eğitimleri verdiği bilgisi yer alıyor.

Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndaki (EKAP) ihale detaylarında yer alan teknik şartnamedeki eğitim başlıkları ise dikkat çekiyor. “Kanun kaynakları ve dayanak eğitimleri”, “Ceza hukuku ve uygulamaları”, “Terör örgütleri ve sempatizanlarının tanımlanması”, “İletişim eğitimi”, “Suçlu ve şüpheli tanımlaması”, “Toplu olaylara karşı düzen eğitimleri” başlıkları altında teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimler verilmesi de öngörülüyor.

*İhale bilgileri sayfasında yer alan teknik şartname. (Kaynak: EKAP)

Boğaziçili akademisyenler ve öğrencilerin kampüs içindeki eylem ve etkinliklerine yönelik sert müdahaleleriyle bilinen özel güvenlik görevlilerine yönelik bu eğitim, üniversite öznelerinin tepkisini çekti.

Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Bölümü 3. sınıf öğrencisi Edanur Kılıç ile Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Örgütlenme Sekreteri ve üniversite çalışanı Şenol Solum, konuya ilişkin bianet’e konuştu.

“Sürekli izleniyoruz hissi var”

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Edanur Kılıç, artan gözetim ve güvenlik uygulamalarının kampüsteki gündelik yaşamı olumsuz etkilediğini anlattı.

Güvenlik personeline verilen eğitimlerin yeni bir durum olmadığını belirten Kılıç, uzun süredir artan bir baskı ortamında eğitimlerine devam etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kampüste güvenlik görevlilerinin ve güvenlik kameralarının yoğunluğuna dikkat çeken Kılıç, özellikle öğrenci etkinliklerinin yakından takip edildiğini belirtti:

Eylem olsun ya da olmasın, kampüste yapılan en basit etkinliklerde bile güvenlik görevlileri ve sivil polisler bulunuyor. Kameralarla yüzlerimizin çekildiğini görüyoruz. Bu durum, sürekli izlendiğimiz hissini yaratıyor.

“Kaynaklar farklı alanlara ayrılabilir”

Güvenlik eğitimine ayrılan bütçeye de değinen Kılıç, üniversitede daha acil ihtiyaçlar bulunduğunu ifade etti.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan kütüphanenin yerine uzun süredir yeni bir bina yapılmadığını hatırlatan Kılıç, “Bu kaynaklar kütüphane, yurtlar ya da eğitim alanlarının iyileştirilmesi için kullanılabilirdi” dedi.

*İhaleye ilişkin sözleşme bilgileri. (Kaynak: EKAP)

Kılıç, bursların yetersizliğine de dikkat çekerek, özellikle ihtiyaç burslarının artırılması gerektiğini belirtti. Yemekhane fiyatlarındaki artış ve kulüplere ayrılan bütçelerin sınırlı olmasını da yaşadıkları temel sorunları arasında gösterdi.

“Kampüsler yaşam alanı olmaktan çıkıyor”

Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Örgütlenme Sekreteri ve Boğaziçi Üniversitesi çalışanı Şenol Solum, özel güvenlik personeline verilen eğitimlerin yalnızca teknik bir düzenleme olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Solum, bu durumun üniversiteyi konuşulan ve üreten bir alan olmaktan çıkarıp kontrol edilmesi gereken bir kalabalık gibi gösterdiğini söyledi:

Bizim derdimiz güvenlik personelinin eğitim alması değil. Ama mesele şu: Bu eğitim hangi bakış açısıyla veriliyor? Eğer üniversiteyi bir “asayiş meselesi” olarak görmeye başlarsanız, orada zaten başka bir şey kaybolur. Bu da üniversitenin ruhudur. Şu an yaşadığımız şey aslında çok somut. Kampüs yavaş yavaş bir “yaşam alanı” olmaktan çıkıp, “sürekli izlenen ve kontrol edilen bir alan” haline geliyor. Mesela gün içinde yürürken kaç kameranın altından geçtiğimizi saymaya kalksak, gerçekten 10’u buluyor. Bu artık bir güvenlik meselesi olmaktan çıkmış durumda. Herkes şunu hissediyor: İzleniyoruz.

“Öncelik çalışan değil, kontrol mekanizması”

Solum, söz konusu eğitim ihalesinin daha geniş bir yönetim anlayışının parçası olduğunu, üniversitelerdeki temel sorunların ise göz ardı edildiğini belirtti:

Bir yanda çalışanların çok temel sorunları var: İş yükü artmış, sağlık problemleri var, ekipmanlar yetersiz. Bunlar dururken, milyonluk güvenlik eğitimlerine öncelik verilmesi bana şunu düşündürüyor: Öncelik çalışan değil, kontrol mekanizması.

(ZA/VC)

Haber Yeri
İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi özel güvenlik görevlisi müdahale ihale özel güvenlik
bianet Nisan 2026 stajyeri. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi. Asosyoloji Dergi editörü.

