Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine özel güvenlik şiddeti

Boğaziçi Üniversitesi’nde oryantasyon günleri bu sene 23-25 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. Oryantasyonda, çeşitli üniversite bileşenleri Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde stantlarını açarak kendilerini ve üniversiteyi yeni girişli arkadaşlarına tanıtıyor.

Ancak üniversite yönetimi, öğrencilerin günler öncesinde stant açmak için verdiği dilekçeyi 20 Eylül’de cevapladı ve izin vermedi.

Aynı zamanda Sinema Kulübü’nün 23 Eylül Pazartesi akşamı yapacağı film gösterimi de atanmış üniversite yönetimince iptal edildi. 23 Eylül sabahı üniversite yönetimi ile yapılan görüşme neticesinde ise film gösterimine izin verildi.

Yönetimin yasaklayıcı tutumu üzerine Kulüpler Arası Kurul (KAK) ve Öğrenci Temsilciliği Kurulu'nu (ÖTK) temsilen bir grup öğrenci, dün (23 Eylül) sabah 11.00’de Öğrenci İşleri Dekanı Hasan Umut ve Kültür, Sanat ve Etkinlikler Şube Müdürü Eshabil Yıldız ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Umut ve Yıldız, öğrencilerin taleplerinin değerlendirileceğini ve saat 13.00’te dönüş yapılacağının bilgisini verdi.

Fakat saat 12.30 civarında, akademisyenlerin 919 gündür devam ettirdiği rektörlük binasına sırt dönme eyleminin sonunda bazı öğrenciler stant açmak istedi ve Özel Güvenlik Birimi’nin (ÖGB) önce sözlü sonrasında ise fiziki müdahalesine maruz kaldı.

🔴 Boğaziçi Üniversitesi oryantasyon günlerinde masa açmak isteyen gençlik örgütlerine özel güvelik müdahalesi



Özgürlükçü Gençlik'in masa açmasının ardından özel güvenlik, öğrencilere saldırdı. Güvenlik ve öğrenciler arasında arbede yaşandı.



📹: @tongaege pic.twitter.com/UC4RVDv8JG — bianet (@bianet_org) September 23, 2024

“ÖGB şiddet uyguladı, masalarımıza el koydu”

İsmini vermek istemeyen ve arbede esnasında ÖGB müdahalesine maruz kalan bir öğrenci, üniversitelerin politik aktivizmin üretildiği yerler olduğunu belirterek günümüzde bu üretimi göğüsleyenlerin ise gençlik örgütleri, topluluklar ve kulüpler olduğunu belirtti:

“Üniversite yönetimi; Türkiye’deki diğer üniversitelerde olduğu gibi, yapılan haksızlıklara ses çıkarmayan ve her şeyi olduğu gibi kabullenen bir nesil yaratmak istiyor. Gençlik örgütlerinin ve toplulukların baskı altına alınmasının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum.”

Öğrenci, ÖTK ve topluluklar olarak masa açma taleplerinin atanmış yönetim tarafından sürekli çeşitli ve uydurma bahanelerle geçiştirildiğini belirtti. Bunun sonucunda ise, dışarıdan temin edilen bir masayla standın açıldığını belirtti.

Masa açılmadan önce ÖGB tarafından sözlü tacize uğradıklarını belirten öğrenci, masa açıldıktan sonra yaşanan arbedede öğrencilerin ÖGB tarafından fiziki şiddete maruz kaldığını söyledi:

“Masa açıldıktan sonra ÖGB, masamızı kaldırmamız gerektiğini söyledi. Biz, gerekçenin ne olduğunu sorduğumuzda da tamamen yönetmelik dışı ve keyfi yanıtlar aldık. Sonrasında ise ÖGB müdahalesi sonucunda arkadaşlarımız şiddet gördü ve masamıza zorla el kondu.”

Kulüplerden bayrak dayanışması

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİA+ Çalışmaları Kulübü (BÜLGBTİA+), Melih Bulu’nun 2 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasından sonra kapatılmıştı.

Dün oryantasyon devam ederken stant açan pek çok kulüp, stantlarına gökkuşağı ve transgender bayrakları asarak, kapatılan BÜLGBTİA+ ile dayanışma gösterdi.

Ardından ÖGB bayrak asılan stantlara pek çok kez gelerek “LGBT bayrağının asılmasının yasak olduğunu ve indirilmesi gerektiğini” söyledi.

Pek çok kulüp, bayrakları stantlarında tutmaya devam etti.

Kulüplerden edinilen bilgiye göre ise; Kültür, Sanat ve Etkinlikler Şube Müdürü Eshabil Yıldız, akşam saatlerinde kulüp temsilcilerini çağırarak bayrakların kaldırılmaması halinde “bundan sonraki etkinliklerini buna göre planlamaları gerektiğini” söyledi.

"Gökkuşağı bayrakları ÖGB tehditleri ile indirildi"

Tarih bölümünden Pelin G., üniversite yönetiminin okulda her şeyin yolunda olduğuna dair çizmeye çalıştığı tablo için oldukça elverişli bir dönemde olduklarını söyledi:

“Sosyal medyada okulun paylaşımlarından oryantasyonu ne derece reklam malzemesi yaptıklarını anlayabiliyoruz. Ancak alanda bulunan öğrenciler; sponsorlar, markalar, kariyer kulüpleri ve üniversite yönetimi ile iş birliği içerisindeki topluluklar haricinde bir şey göremiyorlar. Dün ise kulüplerimize astığımız gökkuşağı bayrakları ÖGB tehditleri ile indirildi. Bayrakları asmaya devam edecek olursak bu yıl bizlere etkinlik yaptırılmayacağı açıkça dillendirildi.”

Pelin G. sözlerine, BUPAWS ve ÖTK’nin masa açma taleplerinin reddedilmesiyle devam etti:

“BUPAWS gibi yıllardır kampüs hayvanlarının ihtiyaçlarına koşan topluluklar ve ÖTK gibi YÖK tarafından tanınmış bir bileşenin oryantasyonda masa açma isteği nedensizce reddedildi. Her şeye rağmen masalarımızı açtığımızda bir bileşenin masasına güvenlikler tarafından saldırıldı. Oryantasyon bizim için gelir elde edilecek reklam anlaşmalarından çok daha fazlası. Burada yıllardır korumak için seferber olduğumuz kültür için mücadele veriyoruz.”

(ET/RT)