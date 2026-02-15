Öğrenci faaliyetlerinden arındırma devam ediyor

4 Şubat 2026 Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü (BÜMK), Güzel Sanatlar Kulübü (GSK), Boğaziçi Üniversitesi Sualtı Sporları Kulübü (BÜSAS) ve Spor Kurulu’nun (SK) kulüp odalarının, okul yönetimi tarafından alınan ani bir kararla boşaltılacağı kulüplere bildirildi. Her ne kadar kulüplere Hisar Kampüs’ten kulüp odası verileceği söylense de bu alanların kulüp ihtiyaçlarını karşılamadığı ve altyapılarının yetersiz olduğu kulüp üyeleri tarafından okul yönetimiyle paylaşıldı. Ancak okul ile kulüpler arasında yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamadı.

Bu süreçte okul yönetimi, bahsi geçen kulüplerle yeniden görüşerek binayı derslik olarak kullanacaklarını, bu sebeple 09:00 – 17:00 saatleri arası kulüp odalarının kullanılmaması gerektiğini söyledi. Ancak bu koşulda taşıma işlemi için Hisar kampüsteki mekân uygun hâle getirilene kadar ek süre tanınacağını iletti.

Ancak okul yönetimi tarafından, anlaşmadan hemen sonra 6 Şubat Cuma gecesi Güney ve Kuzey Kampüs’ün kapıları, hiçbir sebep gösterilmeden yurtlarda kalanlar dışında tüm öğrencilere kapatıldı. Olası bir eylemin önünü almak amacıyla kampüs çevresine TOMA ve çevik kuvvet konuşlandırıldı.

7 Şubat Cumartesi sabahı erken saatlerde kulüp odaları apar topar taşındı; bu süreçte söz konusu kulüplerin önemli altyapıları zarar gördü. Öğrencilerin kendi eşyalarını taşımalarına izin verilmedi. Aynı gün saat 15.00’te Güney Kampüs kapıları yeniden öğrencilere açıldı.

Okul yönetiminin, kamusal bir alan olan üniversite kampüslerinin kapılarını hiçbir meşru gerekçe sunmaksızın, kendi takdirine bağlı olarak öğrencilere kapatabilmesi; kampüs yaşamını, öğrenci kültürünü ve üniversitenin kamusal niteliğini doğrudan hedef alan ciddi bir tehdittir.

Bu tür keyfî uygulamalar, yönetimin dilediği anda öğrencileri kampüsten uzaklaştırmayı giderek daha olağan ve meşru gösteren tehlikeli bir zemini kalıcı hâle getirmektedir. Öğrenci Faaliyetleri Binası için öne sürülen “zorunlu tadilat” gerekçesi ve Garanti Kültür Merkezi’nin Teknopark’a dönüştürülmesi hedefiyle birlikte ele alındığında, kulüplerin Güney Kampüs’ten sistematik bir biçimde uzaklaştırılması; kampüsün bilinçli bir şekilde öğrencisizleştirilme ve öğrenci faaliyetlerinden arındırılma amaçlarını açıkça ortaya koymaktadır. 2023 yılında Hamlin Hall’deki kulüp odalarının BÜMED binasına zorla taşınması sürecinde olduğu gibi kulüpler üniversitenin merkezinden sürülmekte, kolektif alanlar tasfiye edilmekte ve öğrencilerin ortak üretim alanları tahrip edilmektedir.

Üniversiteleri kültür, sanat ve düşünce üretiminden koparmayı hedefleyen bu baskıcı politikalara karşı; üniversitelerin demokratik, eşitlikçi ve kamusal niteliğini savunmaya devam ediyoruz.