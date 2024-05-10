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Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2024 17:07
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2024 17:21
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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden protesto: Kayyıma değil, öğrenciye bütçe

Akademisyenlerin nöbetine katılarak güncel taleplerini dile getiren öğrenciler, akademisyenlere ve Öğrenci Temsilciliği Kurulu’na yönelik baskıları protesto etti.

Talha Keskin
Talha Keskin

Talha Keskin
Görseli Büyüt
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden protesto: Kayyıma değil, öğrenciye bütçe
Fotoğraf: Talha Keskin/bianet

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK) çağrısıyla bugün Güney Kampüs’te akademisyenlerin rektörlük önünde tuttukları nöbete katılan öğrenciler taleplerini dile getirdi.

Öğrenciler adına basın açıklamasını Öğrenci Temsilciliği Kurulu’ndan Ege Tonga ve Elif Tan okudu.

Okul içi taleplerden önce içlerinde üç Boğaziçi öğrencisinin de olduğu 1 Mayıs tutsaklarına özgürlük talebi “Geçtiğimiz hafta hukuksuzca tutuklanan ve eğitim hakları ellerinden alınan tüm sıra arkadaşlarımıza buradan, Güney Meydan’dan selam gönderiyoruz. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!” denilerek yenilendi.

Basın açıklaması sırasında güvenlik memurları ve güvenlik şefi, görüntü alınmasını engellediği gerekçesiyle bir öğrenciye müdahalede bulundu. Güvenlik memurları, akademisyenlerin ve öğrencilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Kayıt almanın yasal olmadığını dile getiren akademisyenler, bu uygulamaya karşı dava açacaklarını söyledi.

“Kayyımın karşısında, arkadaşlarımızın yanındayız”

Yaz okulundaki yüksek ücretlerin ve açılan ders yetersizliğinin altını çizen Tan, “Bölüm ÖTK’ları aracılığıyla dilekçe toplanılsa da yönetim ile yapılan görüşmelerde açılmayan derslerin sorumlusu olarak çok düşük ücretlerle yazın çalışmayı kabul etmeyen hocalarımız hedef gösterildi. Sanki hocalarımız istemiyormuş da kendilerinin sorumluluğu yokmuş gibi davranıldı. Fakat aynı yönetim dışarıdan hoca getirilmesini de hem ödenecek ücret hem de lojman sıkıntısı nedeni ile kabul etmediğini bildirdi.” dedi

Açıklamasına rektörlüğün usulsüz harcamalarına dikkat çekerek devam eden Tan, “Makam araçlarına, lüks mobilyalarına ve kendi kişisel harcamalarına bütçe ayırmakta herhangi bir sıkıntı yaşamayan kayyım yönetim konu biz öğrencilerin akademik yaşamları olunca bir anda her şeyi masraf olarak gören bir hale bürünmüştür. Tüm bu zamların sonucunda hem kendisi hem de ailesi maddi sıkıntı yaşayan tüm arkadaşlarımızın yanında, makam arabalarına, lojmanlarına, medya ofislerine ve şatafatına sınırsız bütçeler açan kayyumun karşısındayız!” şeklinde konuştu.

“ÖTK olarak çalışmaya devam edeceğiz”

ÖTK’nin tüm görüşme taleplerinin ve çalışmalarının okul yönetimi tarafından görmezden gelindiğini belirten Tan şöyle devam etti:

“ÖTK olarak sıra arkadaşlarımızın iradesini yansıtmamızın engellenmesi, öğrencilerin ve akademisyenlerin tepkilerinin kayyım ve avanesi tarafından görmezden gelinmesi kabul edilemez. Buradan kayyımlığa sesleniyoruz; öğrencilerin tepkileriyle karşılaşmak bu kadar canınızı sıkıyorsa her zaman yanınızdakilerle beraber istifa etme seçeneğiniz bulunuyor.”

Paraşüt atamalara tepki

Son zamanlarda bazı bölümlerdeki ve enstitülerdeki ana bilim dalı başkanlarının farklı sebepler öne sürülerek görevlerinden alınmalarına ilişkin konuşan Tonga,

“Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulunda da tasfiye ve yeniden atamalar yapılmış, normalde bölümle iletişim halinde yapılan bu işlemlerin bölümlere ve hocalara zorla dayatılarak yapılabilmesinin önü açılmıştır. Bulundukları pozisyona seçimle gelmiş hocalarımızın görevden alınarak, üniversite bileşenlerinin aldığı kararın çiğnenmesini ve hukuktan bihaber kayyım yönetimin aldığı keyfi kararları kabul etmiyoruz. Boğaziçi öğrencileri olarak bu akla mantığa sığmayan antidemokratik kararın karşısındayız” dedi. (TK/AÖ)

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Talha Keskin
Talha Keskin
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Nisan 2024 bianet stajyeri. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler birinci sınıf öğrencisi. 

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